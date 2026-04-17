FA設備向け回転特化のワイヤレス給電-リング形状の「非接触ワイヤレス給電＋Ethernet通信」を開発！

株式会社ビー・アンド・プラス

株式会社ビー・アンド・プラス（本社：埼玉県比企郡小川町）は、回転する機器へワイヤレスで電力を供給しながら、同時に高速なEthernet通信を非接触で実現する「リング形状Ethernetワイヤレス給電」を開発いたしました

従来の「スリップリング」が抱えていた摩耗やノイズの問題を解消し、メンテナンスフリーで信頼性の高いデータ伝送を可能にします

ワイヤレス給電＋Ethernet通信仕様■ 開発の背景：回転する「動体」への給電と通信の課題

自動化設備におけるインデックステーブルやロボットの関節などの回転部では、電力と信号を伝送するために「スリップリング」が一般的に使用されてきました。しかし、接触式であるため「接点の摩耗による定期的な部品交換」や「粉塵による接触不良」、「通信ノイズ」といったメンテナンスコストと運用リスクが大きな課題となっていました

B&PLUSはこの課題に対し、長年培ったワイヤレス給電技術を応用。リング形状にすることで、回転中も常に24V/1Aの給電と100Mbpsの高速通信（100BASE-TX half-duplex）を非接触で同時に行うシステムを構築しました

Ethernet対応リング形状ワイヤレス給電

回転しながら常に「給電＋高速通信」

■ 本製品の4つの大きな特徴

回転体に対して、電力を供給しながらリアルタイムでEthernet通信が可能です

データの欠落を防ぎ、安定した制御を実現します

非接触構造による「完全メンテナンスフリー」

接点がないため、摩擦による劣化がありません。部品交換の手間やコストを大幅に削減し、長寿命化に貢献します

100BASE-TX half-duplex対応

100BASE-TX（half-duplex）の100Mbps高速通信に対応しており、標準的なEthernet対応機器をそのまま接続可能です

これにより、回転体側への多種多様なセンサーやデバイスの追加が容易となり、将来的なシステムのアップグレードにも柔軟に対応できる高い拡張性を備えています

自由度の高いリング形状

中央が中空のリング形状であるため、既存のシャフトへ組み込みが可能です

またカスタム形状の開発も可能です

■ 活用シーンの例

- インデックステーブル： 治具上のセンサ情報（温度、圧力、位置）のリアルタイム監視- ロボットアーム関節： エンドエフェクタへの給電とカメラ画像の伝送- 包装機・充填機： 高速回転するドラム内センサとの通信

■ 株式会社ビー・アンド・プラスについて

回転デモシステム

「ワイヤレス給電の専業メーカー」として、製造現場の自動化・省人化を支援する技術開発を行っています。産業用ロボット、AGV（無人搬送車）、FA設備向けに、過酷な環境下でも安定して動作するワイヤレス給電ソリューションを提供しています

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ビー・アンド・プラス

〒355-0311 埼玉県比企郡小川町高谷2452-5

Mail：sales@b-plus-kk.jp

Web：https://www.b-plus-kk.jp/