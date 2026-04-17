【イベント】ゴルフウェアブランド「Rosasen / ロサーセン」、春のキャンペーンを開催。オリジナルECOMUGをプレゼント。｜4月16日～5月6日

株式会社グリップインターナショナル

株式会社グリップインターナショナル（本社：兵庫県神戸市、代表取締役会長兼社長 桑田 隆晴）が展開する、カリフォルニア発のゴルフウェアブランド 「Rosasen（ロサーセン）」 は、2026年4月16日（木）から5月6日（水）までの期間、春のキャンペーンを全国の取扱店舗にて開催いたします。

■ロサーセンらしい「自然と楽しむ」キャンペーン

Rosasen エコマグプレゼントキャンペーン

ロサーセンは、サーフカルチャーを背景に生まれたゴルフウェアブランドです。

海や自然を身近に感じながら、自由でリラックスしたスタイルを提案しています。その根底にあるのは、自然を楽しむだけでなく、守りながら共存していくという考え方です。

今回のキャンペーンでは、そうした想いを日常の中でも感じていただけるよう、環境に配慮した素材を使用したノベルティをご用意しました。

■16,500円（税込）以上お買い上げで「ECOMUG」をプレゼント

期間中、税込16,500円以上お買い上げのお客様に、竹素材を使用したオリジナルECOMUGをプレゼントいたします。

軽くて扱いやすく、ゴルフシーンはもちろん、日常やアウトドアでも活躍するアイテムです。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

【キャンペーン概要】

・キャンペーン名：Rosasen ECOMUG PRESENT CAMPAIGN

・期間：2026年4月16日（木）～5月6日（水）

・内容：税込16,500円以上お買い上げでECOMUGプレゼント

・実施店舗：全国のRosasen直営店舗・公式オンラインストア・ゴルフ専門店（店舗によって展開が異なります）

▣2026春夏シーズンを彩るコレクションも展開

店頭では、これからの季節に最適な春夏コレクションを豊富にラインアップ。エコ素材で作られたアイテムや、軽やかな素材、機能性を備えたアイテムを通じて、快適でスタイリッシュなスタイルをご提案します。

ソロナ キャラクター 半袖モックネックシャツ \13,200ソロナ キャラクター 半袖モックネックシャツ \13,200肌さら冷感プリント半袖ポロシャツ \15,400肌さら冷感プリント半袖ポロシャツ \15,400

■Rosasen / ロサーセンについて

Rosasen ロゴ

1999年、ロサンゼルス・メルローズにてRosasenをスタート。ビーチからそのままコースを回るようなカジュアルさでありながら、決して大人のテイストを外さないデザインのゴルフウェアブランド。ブランドメッセージは『To be free』。

brand site(https://www.grip-inter.com/contents/rosasen)

Instagram(https://www.instagram.com/rosasen_jp/) : @rosasen_jp

online store(https://www.grip-inter.com/shop/c/cRO)

shoplist(https://www.grip-inter.com/contents/shoplist/rosasen/)

当社は、多くの方々とコラボレーションで着ていただく方の喜びをできるだけ大きいものにするブランドを創り上げてゆくことを目標に2001年神戸にて起業いたしました。『ゴルフウェアのマーケットに新しい風を』というスローガンを掲げ、『ゴルフウェアにエレガンスを』というコンセプトに基づき、多彩なテイストのブランドを展開しています。

企業概要

GRIP INTERNATIONAL ロゴ[表: https://prtimes.jp/data/corp/84002/table/110_1_94398629cd7a11ab3777825ffd5a5ad6.jpg?v=202604170251 ]