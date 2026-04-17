インテル、インテル(R) Core(TM) シリーズ 3 プロセッサーを発表 日常的なコンピューティングを革新
インテルは本日、インテル(R) Core(TM) シリーズ 3 モバイル・プロセッサーの新製品を発表しました。本製品は、価格志向のユーザーや企業、必要不可欠なエッジデバイスに向けて、高度なパフォーマンス、卓越したバッテリー駆動時間、AI対応機能を提供します。
提供する価値に重点を置いて設計されたインテル(R) Core(TM) シリーズ 3 プロセッサーは、実績のあるインテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3（開発コードネーム：Panther Lake）をベースとし、米国で開発・製造された最先端のロジックノードである「Intel 18A」プロセスノード技術で製造されています。この新しいプロセッサーは、教育、小規模ビジネス、価格志向のユーザー向けにコンピューティングを変革し、ユーザーが重視する機能を比類のない規模で提供します。新製品を搭載したシステムは、今後数ヵ月のうちに、主要なパートナーから70以上の機種が多彩な機能とフォームファクターで発売される予定です。
インテル コーポレーション クライアント・コンピューティング事業本部 副社長 兼 コンシューマーPC担当 本部長 ジョシュ・ニューマン（Josh Newman）は「物価が上昇し、人々の求めるところが変化する中、インテル(R) Core(TM) シリーズ 3 プロセッサーは、卓越したバッテリー持続時間、強化されたAI向けのパフォーマンス、そして広範なエコシステムの選択肢により、コストパフォーマンスに優れたコンピューティングを実現します。インテルは、最新IPをこの目的に合わせて設計したシリコンによって最適なパフォーマンスを提供することで、学生、家族、小規模ビジネス、エッジ環境における実用的なニーズを満たし、他社ができない規模で優れたテクノロジーの利用を普及しています」と述べています。
主な特長：インテル(R) Core(TM) シリーズ 3 プロセッサーは、一般的に5年の買い替えサイクルと言われる小規模ビジネスやホームユーザーにとって、他に類を見ないアップグレードの機会を提供します。５年前のPCと比較して、インテル(R) Core(TM) シリーズ 3 プロセッサーは、シングルスレッド性能が最大47%向上*1、マルチスレッド性能が最大41%向上*²、GPU AI性能が最大2.8倍向上*³します。これらの性能向上により、日常的なコンピューティングの可能性を大きく広げる、新しいクラスのシステムが実現します。
その他の注目すべき新しい仕様と機能は以下の通りです。
- インテル(R) Core(TM) シリーズ 3 プロセッサーは、インテル初のハイブリッドAI対応のインテル(R) Core(TM) シリーズ プロセッサーで、最大40プラットフォームTOPSのAIワークロードをサポート
- 最大2つの統合Thunderbolt(TM) 4ポート、インテル(R) Wi-Fi 7 R2、インテル(R) Bluetooth(R) 6など、最新の接続性をサポート
- インテル(R) Core(TM) シリーズ 3 プロセッサーは、終日使えるバッテリー駆動時間*⁴と日常的な生産性を実現するように設計されており、前世代のインテル(R) Core(TM) 150U プロセッサーと比較して、最大2.1倍のクリエイティブ性能および生産性向上*⁵、最大64%プロセッサー電力の低減*⁶、GPU AI性能が最大2.7倍向上*⁷
必要不可欠なエッジ・コンピューティング：インテル(R) Core(TM) シリーズ 3 プロセッサーは、ノートPCの枠を超え、ロボティクスやスマートビルディング、POS（販売時点情報管理）端末、スマートメーターまで、インテルの革新性を必要不可欠なエッジ環境へと広げます。多様な実世界のユースケースにおいてパフォーマンス、AI機能、電力効率をバランス良く提供します。
インテル(R) Core(TM) シリーズ 3 プロセッサーは、画像認識や音声認識AI向けの統合AIアクセラレーションを備えた最高レベルのエッジ・インテリジェンス向けから、コスト最適化が図られた必要不可欠なコンピューティング向けまで、幅広く対応します。NVIDIA Jetson Orin Nanoと比較して、インテル(R) Core(TM) 7 プロセッサー 350は、物体検出性能が最大1.5倍*⁸、画像分類速度が最大1.9倍*⁹、ビデオ分析性能が最大2.2倍*¹⁰向上しています。
提供開始時期：インテル(R) Core(TM) シリーズ 3 プロセッサーを搭載したコンシューマー／企業向けシステムは、米国時間4月16日より、2026年を通じてシステム・メーカーから発売されます。各システムの具体的な発売状況は、システム・メーカーにお問い合わせください。インテル(R) Core(TM) シリーズ 3 プロセッサーを搭載したエッジシステムは、2026年第2四半期に提供開始される予定です。
The Small Print:：
Performance varies by use, configuration and other factors. Learn more at www.intel.com/PerformanceIndex.
While Wi-Fi 7 is backward compatible with previous generations, new Wi-Fi 7 features require PCs configured with Intel Wi-Fi 7 solutions, PC OEM enabling, operating system support, and use with appropriate Wi-Fi 7 routers/APs/gateways. 6 GHz Wi-Fi 7 may not be available in all regions. More details at www.Intel.com/performance-wireless.
1-10 See press deck appendix for configuration details.
1 As measured by Cinebench 2024 Single Core. Intel Core 7 360 (PL1=15W) tested in Intel reference platform vs. Intel Core i7-1185G7 tested in Lenovo ThinkPad X1 Gen9 14 (PL1=20W). Results may vary.
2 As measured by Cinebench 2024 Multi Core. Intel Core 7 360 (PL1=15W) tested in Intel reference platform vs. Intel Core i7-1185G7 tested in Lenovo ThinkPad X1 Gen9 14 (PL1=20W). Results may vary.
3 As measured by Geekbench AI 1.6 GPU FP16. Intel Core 7 360 (PL1=15W) tested in Intel reference platform vs. Intel Core i7-1185G7 tested in Lenovo ThinkPad X1 Gen9 14 (PL1=20W). Results may vary.
4 "Designed for All Day Battery Life": refers to laptops powered by Intel(R) Core(TM) Series 3 processors with minimum battery size and power efficient designs that leverage Intel's latest architecture, advanced compute technology and power optimizations that combine to deliver extended battery life while performing office multitasking, video playback, web browsing, and standby time in a typical consumer PC usage scenario and realistic environment.
5 As measured by UL Procyon AI Computer Vision benchmark using OpenVINO; UL Procyon Office Productivity Overall Score; PugetBench Lightroom Classic; Cinebench 2026 Single Thread; PugetBench Photoshop; WebXPRT 5 (Chrome v.145). Intel Core 7 360 (PL1=15W) tested in Intel reference platform vs. Intel Core 7 150U (Raptor Lake Refresh, PL1=15W) tested in Intel reference platform. Results may vary.
6 As measured by processor power during YouTube 4K streaming workload. Intel Core 7 360 (PL1=15W) tested in Intel reference platform vs. Intel Core 7 150U (Raptor Lake Refresh, PL1=15W) tested in Intel reference platform. Results may vary.
7 As measured by Geekbench AI 1.6 GPU FP16. Intel Core 7 360 (PL1=15W) tested in Intel reference platform vs. Intel Core 7 150U (Raptor Lake Refresh, PL1=15W) tested in Intel reference platform. Results may vary.
8 As measured by inferences per second with yolo_v5m, INT8, BS8, TDP = 15W with GPU. Performance varies by use, configuration and other factors.
9 As measured by inferences per second with mobilenet-v2, INT8, BS8, TDP = 15W with GPU. Performance varies by use, configuration and other factors.
10 As measured by video streams at 1080p30, TDP = 15W. Medium AI Pipeline: Media Decode (1080p30 HEVC) + Preprocessing + Yolov5m_640x640 @ 10fps + Tracking + Resnet-50 @ 10 ips. Reference workload available on Github. https://github.com/open-edge-platform/edge-workloads-and-benchmarks. Performance varies by use, configuration and other factors.