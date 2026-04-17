今、若者や音楽ファンの間で「イヤモニ」がブームに！日本発ブランドLIFEEAR、高透明度レジン製の着せ替え有線イヤホン『Nova』を全国のハンズで展開開始

株式会社lifeear

日本発のオーディオブランド「LIFEEAR（ライフイヤー）」（運営：株式会社lifeear、本社：東京都新宿区、代表取締役：朱静儀）は、カスタムIEM級の高音質と高透明度レジン製の着せ替え有線イヤホン『Nova（ノヴァ）』を、2026年4月より順次、全国のハンズ36店舗にて販売開始いたします。

さらに、東京都のイノベーション拠点「Tokyo Innovation Base（TIB）」内ショップでの展示も実施いたします。

■ 背景：なぜ今「イヤモニ」が選ばれるのか

近年、推し活や高音質へのこだわりから、プロのアーティストがステージで使用する「イヤモニ（イン・イヤー・モニター）」の遮音性の高さや解像度の高いサウンドが、一般の音楽ファンやゲームユーザーの間でも注目を集めています。 LIFEEARは「カスタムIEMという選択肢を、もっと日常に」という信念のもと、最先端の3Dプリント技術を活用し、プロ品質の音体験を誰もが気軽に楽しめる製品を提供しています。

■ 着せ替えを楽しめる、有線イヤホン「Nova」

イヤホン本体のフェイスプレートは着せ替え可能。

その日の気分やコーディネートに合わせてデザインを楽しめるほか、

有線接続ならではの安定した音質と、音楽への没入感を提供します。

カスタムIEM級の高音質：10mmダイナミックドライバーと3Dプリント音響設計を採用し、推しの“息づかい”や“声の質感”をクリアに届けます。

3Dプリントによるフィット構造： 従来のプラスチック筐体では難しかった滑らかな曲線構造により、高い遮音性と長時間の使用でも疲れにくい装着感を実現しました。

宝石のような高透明度のレジン筐体： 透明感あふれるレジン筐体は、光を透かす宝石のような美しさが特徴です。

低遅延でストレスフリーな有線仕様： 音ズレが少ないため、音楽鑑賞だけでなく、ゲームプレイや動画視聴、ライブ配信の視聴にも最適です。

販売価格：\12,800(税込）

＜製品仕様＞

筐体：高透明度レジン

ドライバー：ダイナミック型10mm×1

コネクター：フラット2pin

ケーブル：銀メッキ銅ケーブル

感度：107dB

インピーダンス：16Ω

再生周波数帯域：20Hz～20kHz

コード長：1.2m

セット内容： 本体、フェイスプレート、イヤーチップ(S/M/L)、リケーブル、専用ケース、取扱説明書、保証書(1年)

「推し色」が見つかる7色展開（4月より順次、全国のハンズ36店舗にて）

「あなたの推しを、耳に宿す。」をコンセプトに、7つの“推しカラー”を展開。 ライブやイベントなど、日常のあらゆるシーンに「推し」を連れていけるデザインです。

■ 取扱店舗情報 全国のハンズ36店舗にて展開いたします。

札幌店

仙台店

高崎店

大宮店

ららぽーと富士見店

千葉店

柏店

銀座店

東京店

新宿店

ららぽーと豊洲店

渋谷店

渋谷スクランブルスクエア店

町田店

横浜店

ららぽーと横浜店

アトレ川崎店

京都店

心斎橋店

江坂店

あべのキューズモール店

姫路店

岡山店

ミナモア広島店

博多店

熊本店

鹿児島店

静岡店

名古屋モゾワンダーシティ店

名古屋松坂屋店

桑名店

プラグスマーケット下松店

宮崎店

hbアミュプラザくまもと店

那覇メインプレイス店

浦添西海岸パルコシティ店

※在庫状況や詳細については、各店舗へ直接お問い合わせください。

https://info.hands.net/list/hands.html

■ TIBショップでの期間限定展示

東京都が国内外のスタートアップや支援者が集う拠点として運営する「Tokyo Innovation Base（TIB）」内のショップにて、期間限定の展示を行います。最新技術とデザインが融合した『Nova』を直接お手にとってご覧いただけます。

出店期間： 4月3日（金）～6月4日（木）

出店商品：主要モデル（Duo／Flow／ICE／Nova/一部コラボ商品など）

場所： TiB SHOP（東京都千代田区丸の内3-8-3）https://tib.metro.tokyo.lg.jp/

営業時間： 平日 11:00～19:00 / 土日祝 11:00～17:00

入場料： 無料・予約不要

【LIFEEARとは】

3Dプリント技術・独自音響設計・カスタムIEMの知見を融合し、音楽を愛するすべての人にプロ品質の音体験を届けるオーディオブランド。

「カスタムIEMという選択肢を、もっと日常に」

音楽のプロたちが使う"カスタムIEM（イン・イヤー・モニター）"の良さを、もっと多くの人に知ってほしいという想いから生まれました。本来、プロのミュージシャンがライブやレコーディングで使用する高品質なカスタムIEMを、日常でも気軽に使えるようにすることで、音楽の聴き方に新しい選択肢を提供します。プロだけの特権だったその音質体験を、より多くの人々の日常に届けることがLIFEEARの使命です。

会社概要

東京に本社を置き、「いい音をもっと身近に、もっと永く」という信念のもと、最先端の3Dプリント技術を活用して音響機器の新しい可能性を追求する会社です。3Dプリント技術を用いることで、従来では実現が難しかった精密かつ複雑な構造を可能にし、高性能・高音質・優れたフィット感を兼ね備えた製品を提供しています。私たちは最先端の技術を融合させ、これまでにない音楽体験をお届けします。

「聴く」を人生のパートナーに。

人生100年時代、株式会社lifeearは3Dプリンタ技術で"聴く喜び"を守り、豊かにします。

会社名：株式会社lifeear

所在地：東京都新宿区西新宿６丁目２５番８-１００１号

代表取締役：朱 静儀

事業内容：カスタムIEM（カスタム・イン・イヤー・モニター）をはじめとするオーディオ機器ブランド「LIFEEAR」の企画・製造・運営

設立：2024年8月8日