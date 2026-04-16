『仮面ライダーアギト』25周年記念！賀集利樹・要潤らメインキャストが集結『真アギト展 前夜祭スペシャル！』2026年4月23日（木）19:00～20:00 生放送＆生配信決定！
東京の地上波放送局であるTOKYO MX（東京メトロポリタンテレビジョン株式会社、本社：東京都千代田区）は、今春より全国で開催される『仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」』を記念し、特別番組『真アギト展 前夜祭スペシャル！』を2026年4月23日（木）19:00より生放送／生配信いたします。
(C)石森プロ・東映
本番組は、「真アギト展」東京会場の池袋・サンシャインシティから生中継で、開幕前夜を彩るスペシャルプログラムです。ゲストには、賀集利樹、要潤をはじめとする「仮面ライダーアギト」オリジナルキャストが集結。25年の時を経て語られる当時の秘話や、本邦初公開となる展覧会の全貌をいち早く紹介するコーナーなど、ファン垂涎の60分をお届けします。
MCには、芸能界屈指の特撮ファンとして知られるドランクドラゴン・塚地武雅、フリーアナウンサー・宮島咲良を迎え、熱量の高いトークを展開。
番組のクライマックスには、サプライズも予定しています。最後までどうぞお見逃しなく。
さらに、TOKYO MXでは、2026年4月21日(火)より、毎週火曜19:00から『仮面ライダーアギト』全51話のレギュラー放送が決定。地上波での全話放送は、2001年の本放送以来25年振りとなります。放送後はTVerでの見逃し配信も予定しています。
『真アギト展 前夜祭スペシャル！』、『仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」』、『仮面ライダーアギト』併せてぜひお楽しみください。
(C)石森プロ・東映
◆番組概要
※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。
【タイトル】真アギト展 前夜祭スペシャル！
【放送日時】2026年4月23日(木) 19:00～20:00生放送＜TOKYO MX1＞
【配信】YouTube（東映特撮YouTube Official）で同時生配信
TVerにて無料見逃し配信
【出演】賀集利樹、秋山莉奈、田辺季正、升毅
要潤、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良
MC：塚地武雅（ドランクドラゴン）、宮島咲良（フリーアナウンサー）
【番組HP】 https://s.mxtv.jp/drama/kamen-rider-agito/
◆イベント概要
※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。
【タイトル】仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」
【会場】池袋・サンシャインシティ 展示ホールA
(〒170-0013東京都豊島区東池袋3-1-3 ワールドインポートマートビル４F)
【会期】2026年4月24日（金）～5月12日（火） 計19日間
【営業時間】10:00～20:00（最終入場19:00）
【主催】東映・サンシャインシティ
【企画制作】東映
【協力】石森プロ
【後援】TOKYO MX
【イベントHP】https://agito25th.com/
【チケット販売URL】チケットぴあ https://w.pia.jp/t/shinagitoten/
他、福岡・大阪・名古屋巡回決定！（各会場詳細は順次発表）