『仮面ライダーアギト』25周年記念！賀集利樹・要潤らメインキャストが集結『真アギト展 前夜祭スペシャル！』2026年4月23日（木）19:00～20:00 生放送＆生配信決定！

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京の地上波放送局であるTOKYO MX（東京メトロポリタンテレビジョン株式会社、本社：東京都千代田区）は、今春より全国で開催される『仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」』を記念し、特別番組『真アギト展 前夜祭スペシャル！』を2026年4月23日（木）19:00より生放送／生配信いたします。

(C)石森プロ・東映

本番組は、「真アギト展」東京会場の池袋・サンシャインシティから生中継で、開幕前夜を彩るスペシャルプログラムです。ゲストには、賀集利樹、要潤をはじめとする「仮面ライダーアギト」オリジナルキャストが集結。25年の時を経て語られる当時の秘話や、本邦初公開となる展覧会の全貌をいち早く紹介するコーナーなど、ファン垂涎の60分をお届けします。

MCには、芸能界屈指の特撮ファンとして知られるドランクドラゴン・塚地武雅、フリーアナウンサー・宮島咲良を迎え、熱量の高いトークを展開。

番組のクライマックスには、サプライズも予定しています。最後までどうぞお見逃しなく。

さらに、TOKYO MXでは、2026年4月21日(火)より、毎週火曜19:00から『仮面ライダーアギト』全51話のレギュラー放送が決定。地上波での全話放送は、2001年の本放送以来25年振りとなります。放送後はTVerでの見逃し配信も予定しています。

『真アギト展 前夜祭スペシャル！』、『仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」』、『仮面ライダーアギト』併せてぜひお楽しみください。

(C)石森プロ・東映

◆番組概要

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【タイトル】真アギト展 前夜祭スペシャル！

【放送日時】2026年4月23日(木) 19:00～20:00生放送＜TOKYO MX1＞

【配信】YouTube（東映特撮YouTube Official）で同時生配信

TVerにて無料見逃し配信

【出演】賀集利樹、秋山莉奈、田辺季正、升毅

要潤、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良

MC：塚地武雅（ドランクドラゴン）、宮島咲良（フリーアナウンサー）

【番組HP】 https://s.mxtv.jp/drama/kamen-rider-agito/

◆イベント概要

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【タイトル】仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」

【会場】池袋・サンシャインシティ 展示ホールA

(〒170-0013東京都豊島区東池袋3-1-3 ワールドインポートマートビル４F)

【会期】2026年4月24日（金）～5月12日（火） 計19日間

【営業時間】10:00～20:00（最終入場19:00）

【主催】東映・サンシャインシティ

【企画制作】東映

【協力】石森プロ

【後援】TOKYO MX

【イベントHP】https://agito25th.com/

【チケット販売URL】チケットぴあ https://w.pia.jp/t/shinagitoten/

他、福岡・大阪・名古屋巡回決定！（各会場詳細は順次発表）