距離を感じやすい時代だからこそ、お酒好きが“町”でつながる。全国204店舗を展開する酒類専門店の公式オンラインコミュニティ『リカマンTOWN』オープン。

株式会社リカーマウンテン

全国204店舗の酒類専門店を展開する株式会社リカーマウンテン(本社：京都市、代表取締役社長：伊藤 啓)は、人との関係が希薄になりがちな現代において、お酒を通じて“新しいつながりのかたち”を提案する公式オンラインコミュニティサイト「リカマンTOWN」(https://town.likaman.co.jp/(https://town.likaman.co.jp/))を、2026年4月16日(木)にオープンいたします。

【リカマンTOWNとは...】

お酒を愛する人たちが、出会い、語り合い、共感し、つながることのできる無料のオンラインコミュニティサイトです。銘柄や飲み方のこだわり、料理との相性、新商品のレビューなど、お酒にまつわるさまざまな話題を通じて、同じ想いを持つ仲間と交流し、分かち合える場として誕生しました。

サイトURL：https://town.likaman.co.jp/

【リカマンTOWNが生まれたきっかけ】

SNSの普及により便利になった一方で、現代社会では対面でのコミュニケーションや深い人間関係が希薄になりつつあります。また、近年の「酒離れ」の加速により、お酒について語りあえる相手が身近にいないという寂しさを感じる方も少なくありません。リカーマウンテンは、そんな時代だからこそ「おいしいお酒を介して、誰もが本音で語らえる居場所を作りたい」と考えました。物理的な距離を超え、同じ想いを持つ仲間と出会える場、それが「リカマンTOWN」です。

【リカマンTOWNでできること】

・お酒の楽しみを語り合える

好きなお酒や飲み方、料理との相性、新商品の感想など、住人同士で自由に語り合えます。投稿やコメントを通じて、思いがけない発見やつながりが生まれるかもしれません。

・あなたの声が商品に届く

コミュニティでの投稿や意見が、リカマンの商品開発や店づくりに活かされることもあります。「こんな商品が欲しい」「こんな売場がいい」――その声が、次の企画のヒントになります。

・限定情報が届く

会員限定の試飲会やセミナーなど、リカマンTOWNだけのイベント情報をいち早くご案内。街の担当者からの“特ダネ”をお楽しみに。

・特別な体験に招待される

一部の住人は、選ばれた特別区「THE SALON」へご招待。ここでは限定コンテンツやプレミアムな体験をご提供します。

リカーマウンテンは「おいしいお酒のある豊かで楽しい生活を創造する」という理念のもと、お酒を通じた人とのつながりを大切にしてきました。今後は、リカマンTOWNという新たな“町”を舞台に、お酒の楽しみを語り合い、届け合い、そして一緒にかたちにしていきます。この“町”から生まれる出会いや会話が、日常の一杯をもっと豊かにしてくれると信じています。

【会社概要】

会社名：株式会社リカーマウンテン

代表者：代表取締役社長 伊藤 啓

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60 日本生命四条ビル7階

TEL ：075-213-8200

URL ：https://www.likaman.co.jp/

【本件に関するお問合わせ先】

株式会社リカーマウンテン 「リカマンTOWN」運営

担当者：今井 祥午

TEL ：075-251-2555

E-Mail：imai@likaman.co.jp