話題のガジェットをURLひとつで贈れる新しいギフト体験を提案　モビフル楽天市場店限定で「商品を選んで贈るeギフト」の導入を開始

ユニオンエタニティ株式会社

ユニオンエタニティ株式会社は、ガジェットやカーケア用品を扱うカーケア専門店「モビフル」楽天市場店で、贈りたい商品を指定して贈れる「商品を選んで贈るギフト（ソーシャルギフト）」の提供を開始しました。

近年、メールやSNS・LINEなどを通じてギフトを贈るソーシャルギフトサービスは、日常のコミュニケーションの中に自然に溶け込む贈り方として広がりを見せています。

本機能により、当店で販売する人気のガジェットや流行のアイテムを、SNSやメッセージアプリでURLひとつ送るだけで気軽に贈ることが可能になります。誕生日や記念日のお祝い、季節のギフト、ちょっとしたお礼など、さまざまなシーンで、「この商品を使ってみてほしい」という気持ちをそのまま届けることができるようになりました。

オープンイヤーイヤホンや充電器なども“URLひとつ”でギフトに

特集ページを見る :https://www.rakuten.co.jp/mobiful/contents/social-gift/

本機能の開始により、当店で展開するさまざまなガジェット商品が、より気軽なギフトの選択肢になります。

たとえば、耳をふさがず快適に音楽や通話を楽しめるオープンイヤーイヤホンは、トレンド感と実用性を兼ね備えたアイテムとして注目されています。

また、毎日のスマートフォン利用に欠かせない充電器や周辺アクセサリーも、もらってすぐに役立つ実用的なギフトとして人気です。

「便利だったから贈りたい」「自分で使ってよかったからすすめたい」と感じてもらいやすいのが、ガジェットギフトの魅力です。

本機能によって、そうしたアイテムを“おすすめしたい気持ち”ごと贈れる体験が実現します。

住所を知らなくても贈れる、スマートなソーシャルギフト体験

ソーシャルギフトは、相手の住所を知らなくても、メールやSNS、LINEなどを通じて贈ることができるデジタル型のギフトです。

受け取った相手は、送られたURLや案内に沿って手続きを行うことで、商品を受け取ることができます。

1．オンラインで完結

購入から送付までスマートフォンやPCで完了するため、手軽に利用できます。店舗へ行く時間がない時や、忙しい日常の中でもスムーズにギフトを贈ることができます。

2．相手の住所が不要

住所を知らない相手にも、SNSやメール、LINEなどでURLを送るだけでギフトを贈れます。オンラインでつながる相手にも贈りやすいのが特長です。

3．すぐに贈れる

誕生日当日や、思い立ったタイミングでそのまま送れるスピード感も魅力です。急なお礼やちょっとしたお祝いにも対応しやすくなっています。

4．受け取りもスムーズ

受け取り側が案内に沿って必要な手続きを行えるため、贈る側が細かな配送調整をしなくてもスムーズに商品を届けることができます。

ガジェットだからこそ、eギフトで贈る楽しさが広がる

ガジェットは、日常を少し便利にし、毎日を少し楽しくしてくれるアイテムです。実用性が高い一方で、デザインや使い心地、機能性など、選ぶ楽しさもあるカテゴリだからこそ、ギフトとの相性も高いといえます。

特に、流行を取り入れたアイテムや、日々の暮らしの中で使いやすい商品は、「自分では後回しにしがちだけれど、もらうとうれしい」と感じられやすいものです。

今回の「商品を選んで贈るギフト」によって、そうしたガジェットの魅力を、よりダイレクトに届けられるようになりました。

利用シーン

本機能は、以下のような幅広いシーンでご活用いただけます。

- 誕生日や記念日のお祝いに- 母の日・父の日・クリスマスなどの季節ギフトに- 新生活のお祝いに- お世話になった方へのお礼や感謝の気持ちとして- 友人や家族へ「使ってみてほしい」アイテムを贈る場面に

相手の住所が分からなくても、すぐに気持ちを届けられるため、従来のギフトよりもカジュアルで柔軟な贈り方が可能です。

サービス概要

店舗名：カーケア専門店「モビフル」

開始内容：贈りたい商品を指定して贈ることができる「商品を選んで贈るギフト」機能の提供開始

対象商品：当店で販売する対象ガジェット商品

導入開始：2026年4月8日から順次開始

特徴：住所不要、SNS・メール・LINEで送付可能、オンライン完結

特集ページ：https://www.rakuten.co.jp/mobiful/contents/social-gift/

今後の展開

当店では今後も、人気商品や注目アイテムをより気軽に楽しんでいただけるよう、サービスの拡充と利便性の向上を図ってまいります。なお、本機能の対象は現時点では一部商品のみとなりますが、今後は順次対応商品を拡充し、より多くの商品をご利用いただける環境を整えてまいります。

会社概要

会社名：ユニオンエタニティ株式会社

所在地：大阪市西区南堀江1-1-14 四ツ橋中埜ビル4階

代表者：安部哲史

事業内容：廃車買取・陸送サービス・カー用品の販売

URL：https://union-eternity.co.jp/

【運営サービス】

ハイシャル：https://haishall.jp/

車陸送ドットコム：https://car-rikusou.com/

モビフルEC：https://mobiful-ec.jp/

モビフル車検：https://mobiful.jp/shaken/

モビフルパーツ：https://parts.mobiful.jp/

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

会社名：ユニオンエタニティ株式会社

担当部署：マーケティング部

TEL：06-6484-6518

E-mail：marketing@union-eternity.co.jp

〈パートナー企業・個人事業主募集に関するお知らせ〉

弊社は、カーライフをより快適にし、愛車に長く大切に乗り続けていただける社会の実現を目指し、共に新たな価値を創出していただけるパートナー企業様および個人事業主様を募集しております。

ご関心をお持ちの企業様・個人事業主様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

関連の配信

春の花粉・油膜汚れが気になる時期に、手軽に愛車の“下地ケア”を Sarupika「ベースクリーナー」発売開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000067.000030950.html)

緊急時に車の脱出をサポートする「CARZEL 緊急脱出ハンマー」、春の交通安全運動に合わせて2026年4月11日より「新生活・車内防災キャンペーン」を実施(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000066.000030950.html)

洗車初心者の“何を揃えればいい？”を解決 必要アイテムを一式にした「Sarupika 洗車スターターセット」発売(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000061.000030950.html)