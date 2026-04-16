【4/23(木)開催】社宅の管理方法、高リスクになっていませんか？社宅の運用方法をチェックできるセミナーを開催

株式会社宇部情報システム

株式会社宇部情報システム（本社：山口県宇部市、代表取締役社長：井出康弘）は、4/23（木）12:00より、無料のオンラインセミナー「社宅制度の効果を最大化するために 社保・労務の観点から考える適正運用と見直しポイント」を開催いたします。

本セミナーでは、「社宅」を取り巻く最新のトレンドを踏まえ、社宅制度の効果を最大化する手法を考察します。社会保険労務士の井下氏を招き、労務管理上のリスク回避と従業員満足を両立する運用を解説します。あわせて、1988年より企業の社宅管理を支え続けてきた当社の知見に基づき、現代の適正運用に不可欠な「管理のデジタル化」の意義と、システム活用による最適解をご案内します。

申し込む :https://go.uis-inf.co.jp/kariage/seminar/seminar2604?utm_campaign=kariage&utm_source=uis&utm_medium=prtimes&utm_content=202604webinar

■セミナー詳細

■タイトル

社宅制度の効果を最大化するために 社保・労務の観点から考える適正運用と見直しポイント

■日時・詳細

日時：2026年4月23日(木) 12:00～13:00

対象者：社宅運用に関わる総務・経理・人事ご担当者様

登壇者：

セントラル社会保険労務士法人 社会保険労務士 井下 英誉

株式会社宇部情報システム 邑中 詩織

お申し込み：下記よりお申し込みください

■こんな方におすすめ

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・ 制度が長年見直されないまま、運用を続けている

・ 労務・社会保険の観点で、適切な運用ができているか不安がある

・ 規程と実運用にズレが生じている

・ 担当者依存で運用しており正しく処理できているか分からない

■なぜ今、社宅の活用方法を改めて考えるのか

物価高や社会保険料の増大が社会問題化し、企業の賃上げ努力にもかかわらず、従業員がその実益を十分に享受しにくい状況が続いています。こうした中、可処分所得（手取り額）をいかに確保するかが喫緊の課題となっています。その有効な解決策として、再評価されているのが「社宅制度」です。事実、最新の統計調査（※）では、社宅・社員寮の数が約30年ぶりに増加へ転じており、従業員の生活を支える制度としての重要性が、再び高まりつつあることが示されています。

※総務省「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計（確報集計）」より

社宅制度は、税制上のメリットを活用しながら従業員の住居コストを軽減し、手取りアップにつなげることができる仕組みです。しかし実際には、制度が古いまま運用されている、利用対象が限定的である、運用負担が重いなどの理由から、本来の効果を十分に発揮できていないケースも少なくありません。

また、運用が適切でない場合には、思わぬ企業リスクにつながる可能性もあります。

そこで、新年度を迎えるこのタイミングで、社宅制度の活用方法や運用のあり方をあらためて点検いただける本セミナーを企画いたしました。

■株式会社宇部情報システムについて

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宇部情報システムは、お客様のさまざまなビジネスシーンにおいて、業務・管理面の問題解決のご提案から、それを実現するシステムの開発および運用まで、一貫したソリューションを提供しています。これまで培ってきた技術やノウハウを基盤に、今後も新しい技術を積極的に取り入れ、付加価値の高いソリューションを提供し続けていきます。

■会社概要

称号 ： 株式会社宇部情報システム

代表者 ： 代表取締役社長 井出 康弘

所在地 ： 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目22番5号 KDX浜松町センタービル

設立 ： 1983年9月16日

資本金 ： 1億円

URL ： https://www.uis-inf.co.jp/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社宇部情報システム ビジネスソリューション本部 営業企画部

担当 ： 坂口

電話 ： 03-3433-4201

E-mail ： sal-marke@uis-inf.co.jp