【資さんうどん】夏に向けて『冷たい麺（うどん・そば・細めん）』の商品拡充！４/１６～新たに「冷たい麺４８種類」＆「麺つゆ２種類」登場！

冷たい麺（うどん・そば・細めん）の商品ラインナップが増えます！

株式会社資さん

資さんうどんでは、夏に向けて、冷たい麺（うどん・そば・細めん）の商品ラインナップを拡充します。

4/16（木）～資さんうどんの一部店舗に、新たに冷たい麺48種類が登場します。

注目の新商品は、「ごぼ天おろしぶっかけ」「肉おろしぶっかけ」「海老天おろしぶっかけ」などの“おろし”のぶっかけ商品と、「山いも温玉ぶっかけ」「山いもぶっかけ」などの“山いも”のぶっかけ商品です。

麺と薬味のみの、シンプルな「ぶっかけ」もご用意しております。

※麺は、うどん・そば・細めんからお選びいただけます。

さらに、4/16（木）～資さんうどんの一部店舗にて、冷たい麺のお供“つゆ”の新商品「ごまつゆ」「ピリ辛ごまつゆ」も加わります。

「ごまつゆ」は、ごまのコクと旨味が味わえる、風味豊かなつゆ。

「ピリ辛ごまつゆ」は、ピリッとした辛さがあとを引く、くせになる美味しさです。ごまつゆに“資さん特製ピリ辛七味”をご自身で混ぜ、お好みの辛さに調整いただけます。

麺つゆに「ごまつゆ」「ピリ辛ごまつゆ」を選べば、資さんうどん定番の麺つゆ「ざるつゆ」とはまた違ったおいしさが味わえます。

ぜひ、この春夏は、資さんうどんの冷たい麺（うどん・そば・細めん）をお楽しみください♪

冷たい麺（うどん・そば・細めん）｜新メニュー

※九州・山口エリア店舗の価格

資さんうどんの「冷たい麺（うどん・そば・細めん）」の新商品を一部ご紹介します！

ぶっかけうどん 税抜403円（税込443円）ごぼ天おろしぶっかけうどん（５本）税抜649円（税込713円）山いもぶっかけうどん 税抜599円（税込658円）山いも温玉ぶっかけうどん 税抜689円（税込757円）肉おろしぶっかけうどん 税抜759円（税込834円）海老天おろしぶっかけうどん（３尾）税抜918円（税込1,009円）

※そば・細めんの商品価格は、上記価格＋税込50円～です。

※記事中の商品価格は、九州・山口エリア店舗の価格です。商品価格は販売地域により異なります。店舗にてご確認をお願い致します。

※お持ち帰りの場合は税率が異なるため、税抜価格が異なります。

※写真はイメージです。

※提供する器は、店舗により異なる場合がございます。

資さんの使命肉ごぼ天うどん

――幸せを一杯に。

資さんは、いつの時代も、どんな場所でも「最高の一杯」をお届けし、一杯を通じて幸せを分かち合います。

そのために、資さんの伝統をさらに進化させ、常に本物の美味しさへの挑戦を続けます。

そして、すべての地域に元気とぬくもりをお届けし、「この街に資さんがあってよかった！」と思っていただけるようなお店を目指してまいります。

資さんが掲げている３つの約束

・味と品質にこだわり、すべてのお客さまに満足いただける一杯をお届けします

・気持ちのよい接客と心地よい雰囲気で、いつでもホッと安らげるお店をつくります

・互いに尊敬し合い、相手を思いやることで、安心して働ける職場をつくります

◆資さんうどん

1976年に創業し、北九州市を中心に九州全７県、山口県、岡山県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県、奈良県の1都1府16県で100店舗以上展開している北九州発祥のうどんチェーン店。うどんや丼などの豊富なメニューで、お子さまからご年配の方まで幅広いお客さまに「北九州のソウルフード」としてご愛顧いただいております。

「資さんうどん」では、人気NO.1の「肉ごぼ天うどん」や北九州名物の「かしわうどん」をはじめ、「大海老天うどん」「もつ鍋うどん」「焼きうどん」「季節限定のうどん」など、様々なうどんメニューを提供しており、とろろ昆布・天かす入れ放題等も、資さんうどんの魅力のひとつとなっています。

うどん以外にも、「そば」「丼」「カレー」「おでん」「かしわおにぎり」など、全150種類以上のメニューをご用意していることに加え、年間680万個を売り上げる「ぼた餅」も、資さんうどんの名物として多くのお客さまに親しまれています。

店内は、テーブル席、カウンター席、ボックス席と様々な種類の座席を用意しており、ゆったりとお食事をお楽しみいただけます。ご家族連れから、ご友人同士、お一人のお客さままで、皆さまのご用途に合わせて、便利にご利用ください。

※資さんうどん店舗では、深夜時間帯の付加料金は頂戴しておりません。深夜も、昼間と同じ料金にてお召し上がりいただけます。

SDGsの取り組み

「資さんうどん」では、2021年3月に「資さんSDGs」宣言！を行い「"幸せ"な世界を創る」を目標として掲げ、一人ひとりが目標達成に向けて意識して行動し、より良い社会の実現に向け活動しています。ダイバーシティ&インクルージョンを重視した職場体制の構築や、サーキュラーエコノミー実現に向けた産学官が連携する事業への協力、実質CO2ゼロの自然エネルギーの利用等、活動内容は多岐に渡りますが、中でも「地域の宝」である、お子さまに向けた取り組みについては注力しています。「資さんこども基金」の設立や、「資さんの食育教室」の実施、「児童養護施設」や「こども食堂」へのキッチンカーでのご訪問・お食事のご提供等、精力的に活動を行っています。お子さまに向けた取り組みについて、現在は、福岡地区を中心に活動していますが、今後は「資さんうどん」出店地域への活動拡大も視野にいれて取り組んでいます。

※最新の取り組みは以下よりご覧いただけます※

【NOTE】https://note.com/sukesanudon1976/

食育活動の様子「資さんうどん」のキッチンカー企業情報

会社名 ： 株式会社資さん

http://www.sukesanudon.com

住所 ： 〒800-0255

福岡県北九州市小倉南区上葛原2‐18‐50

代表取締役 会長：崎田 晴義

事業内容 ： 飲食業（うどん店102店展開）

連絡先 ： 093-932-4757

公式アカウント

【X（旧Twitter）】https://x.com/sukesan1976

【Instagram】https://www.instagram.com/sukesan1976/

【Facebook】https://facebook.com/sukesanudon/

【資さん公式ストア】https://sukesanstore.com/



※本リリースは2026年4月16時点の情報です。