内視鏡下縫合トレーニング用ドライボックス「LapaSta II」

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日本高分子技研株式会社

「携帯性」に特化した「ラパスタ LapaSta」の次世代機器「LapaSta II」は、


多関節アーム及び安定吸盤の装着により機能が向上しました。



１．外科、産婦人科、泌尿器科、小児外科、動物病院などの内視鏡下縫合トレーニングに対応


２．ヘルニア（TAPP、TEP）、ダイヤモンドなど多岐にわたるトレーニングが可能


３．多関節のアームにより、使用者が望む鉗子・持針器の角度が無限大に調整可能


４．新ポートにより鉗子類の可動域が拡大


５．模倣防止機能付き



「どこでも　いつでも　すぐに」内視鏡下縫合トレーニングが行える環境が向上しました。




価格 30,000円（送料、消費税別）2026年4月16日販売開始



購入Shop (https://jptc.shop/)




日本高分子技研株式会社 代表取締役 井上雅司は、2014年よりに設置型ドライボックスの概念を変えた


「ラパスタ LapaSta(R)（Laparoscopic Stand) 」販売を開始致しました。


このLapaStaは国内外で高い評価をいただき、固定型のドライボックスの概念を変えました。


初代LapaSta販売開始から12年の時を経て、更なる機能性向上のために、多関節のアーム及び新吸盤を装着し、LapaStaの金属部をスリムにした次世代のLapaSta IIが誕生しました。



産婦人科医向けのダイヤモンド式に特化したLapaSta KDはLapaSta IIへ統合することができました。


腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP法）において様々な鉗子アングルが可能となります。



　　　　　　　　　　ダイヤモンド式

　　　　　　　　　　　　　TAPP法


このLapaSta IIが意味することは「使用者がトレーニングデバイスに合わせたトレーニングを


行うことではなく、使用者が思考するトレーニングをLapaStaが追随することができる」


ことです。



別売り新カメラスタンドMIYBAIや新モデルスタンド MUGENと組み合わせすることで、無限大の内視鏡下縫合トレーニング環境を構築することができます。



　新カバンに入るトレーニングルーム


多種多様な組み合わせができます。