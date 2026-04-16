内視鏡下縫合トレーニング用ドライボックス「LapaSta II」

日本高分子技研株式会社

「携帯性」に特化した「ラパスタ LapaSta」の次世代機器「LapaSta II」は、

多関節アーム及び安定吸盤の装着により機能が向上しました。

１．外科、産婦人科、泌尿器科、小児外科、動物病院などの内視鏡下縫合トレーニングに対応

２．ヘルニア（TAPP、TEP）、ダイヤモンドなど多岐にわたるトレーニングが可能

３．多関節のアームにより、使用者が望む鉗子・持針器の角度が無限大に調整可能

４．新ポートにより鉗子類の可動域が拡大

５．模倣防止機能付き

「どこでも いつでも すぐに」内視鏡下縫合トレーニングが行える環境が向上しました。

価格 30,000円（送料、消費税別）2026年4月16日販売開始

購入Shop (https://jptc.shop/)

日本高分子技研株式会社 代表取締役 井上雅司は、2014年よりに設置型ドライボックスの概念を変えた

「ラパスタ LapaSta(R)（Laparoscopic Stand) 」販売を開始致しました。

このLapaStaは国内外で高い評価をいただき、固定型のドライボックスの概念を変えました。

初代LapaSta販売開始から12年の時を経て、更なる機能性向上のために、多関節のアーム及び新吸盤を装着し、LapaStaの金属部をスリムにした次世代のLapaSta IIが誕生しました。

産婦人科医向けのダイヤモンド式に特化したLapaSta KDはLapaSta IIへ統合することができました。

腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP法）において様々な鉗子アングルが可能となります。

ダイヤモンド式TAPP法

このLapaSta IIが意味することは「使用者がトレーニングデバイスに合わせたトレーニングを

行うことではなく、使用者が思考するトレーニングをLapaStaが追随することができる」

ことです。

別売り新カメラスタンドMIYBAIや新モデルスタンド MUGENと組み合わせすることで、無限大の内視鏡下縫合トレーニング環境を構築することができます。

新カバンに入るトレーニングルーム

多種多様な組み合わせができます。