内視鏡下縫合トレーニング用ドライボックス「LapaSta II」
「携帯性」に特化した「ラパスタ LapaSta」の次世代機器「LapaSta II」は、
多関節アーム及び安定吸盤の装着により機能が向上しました。
１．外科、産婦人科、泌尿器科、小児外科、動物病院などの内視鏡下縫合トレーニングに対応
２．ヘルニア（TAPP、TEP）、ダイヤモンドなど多岐にわたるトレーニングが可能
３．多関節のアームにより、使用者が望む鉗子・持針器の角度が無限大に調整可能
４．新ポートにより鉗子類の可動域が拡大
５．模倣防止機能付き
「どこでも いつでも すぐに」内視鏡下縫合トレーニングが行える環境が向上しました。
価格 30,000円（送料、消費税別）2026年4月16日販売開始
購入Shop (https://jptc.shop/)
日本高分子技研株式会社 代表取締役 井上雅司は、2014年よりに設置型ドライボックスの概念を変えた
「ラパスタ LapaSta(R)（Laparoscopic Stand) 」販売を開始致しました。
このLapaStaは国内外で高い評価をいただき、固定型のドライボックスの概念を変えました。
初代LapaSta販売開始から12年の時を経て、更なる機能性向上のために、多関節のアーム及び新吸盤を装着し、LapaStaの金属部をスリムにした次世代のLapaSta IIが誕生しました。
産婦人科医向けのダイヤモンド式に特化したLapaSta KDはLapaSta IIへ統合することができました。
腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP法）において様々な鉗子アングルが可能となります。
ダイヤモンド式
TAPP法
このLapaSta IIが意味することは「使用者がトレーニングデバイスに合わせたトレーニングを
行うことではなく、使用者が思考するトレーニングをLapaStaが追随することができる」
ことです。
別売り新カメラスタンドMIYBAIや新モデルスタンド MUGENと組み合わせすることで、無限大の内視鏡下縫合トレーニング環境を構築することができます。
新カバンに入るトレーニングルーム
多種多様な組み合わせができます。