コムサイズムの新商品！ＵＶカット・吸汗速乾・接触冷感―これからの季節に快適な多機能素材”kireriシリーズ”

株式会社ファイブフォックス

(株)ファイブフォックス(東京都品川区)が展開するコムサイズムは、日本の文化、行事や四季を大切にした服を提案するブランドで、レディース、メンズ、キッズ、ベビーウェアと生活雑貨を展開しています。

日ごとに気温もあがり、夏もいよいよもう間近という中、コムサイズムの夏定番素材kireriの新作が登場します。蝶理(株)が開発したこの素材は、麻調ポリエステルのストレッチ素材で、シワになりにくく、ドライなタッチが暑い時期に心地よく快適な素材として人気です。ファイブフォックス公式オンラインストアで2026年3月15日(水)よりピックアップ展開されます。

kireri特集はこちら :https://online.fivefoxes.co.jp/topics/isml-set-up-260415

ジャケット 16,800円、パンツ 6,900円、スカーフ 5,900円、バッグ 10,000円（すべて税込）

シワになりにくく、ドライタッチな素材感で夏にもぴったりなジャケット。カーディガン感覚でさらっと羽織れてきちんと見え。接触冷感、UVカット。吸汗速乾の夏も快適な機能素材。

ブラウス 7,900円、パンツ 11,000円（すべて税込）

ブラウス＆パンツをセットアップで着たら、オールインワン風のきれいめスタイルに。同じく、接触冷感、UVカット、吸汗速乾の夏も快適な機能素材で真夏まで着られるスタイル。

ジャケット 16,800円、シャツ 5,900円、スカート 8,900円（すべて税込）

ジャケットにブルーシャツを合わせれば、トラッド感溢れるスタイルにチェンジ。時にはこんなガーリーな気分で。もちろん着心地の良さも諦めない。

kireri商品情報

kireri特集はこちら :https://online.fivefoxes.co.jp/topics/isml-set-up-260415

〔ジャケット〕プライス：16,800円 カラー：ベージュ、ブラック サイズ：S,M,L

〔ブラウス〕プライス：7,900円 カラーベージュ、ブラック サイズ：S,M,L

〔パンツ〕プライス：11,000円 カラーベージュ、ブラック サイズ：S,M,L

［公式HP］https://www.fivefoxes.co.jp/brand/women/comme-ca-ism/

［Instagram］https://www.instagram.com/commecaism_official

［LINE］@commeca_ism