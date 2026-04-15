写真１枚からのフィギュア化サービスを運営する(株)NextParadigm2が東大松尾教授からの資金調達を実施

株式会社Next Paradigm2

写真１枚からペットそっくりのフィギュアが作れるサービス”メモリアペット”を運営する株式会社Next Paradigm2（代表：大浴拓也）は、日本のAI（人工知能）分野における第一人者である東京大学大学院工学系研究科の松尾豊（まつお・ゆたか）教授より資金調達を実施いたしました。

■ 弊社サービス"メモリアペット"とは

サービスサイトはこちら :https://memoria-pet.com/

写真１枚をアップロードいただくだけで、あなたの飼われているペットをフィギュアにしてお送りするサービスです。

AIを用いて写真から３Dモデルを制作し、フルカラー３Dプリント技術を用いてフィギュアにすることで、お手頃な価格でクオリティの高いフィギュアをお届けします。

※ 写真として掲載しているのは実際の制作事例となります。

■ 資金調達の背景と目的

HPはこちら :https://memoria-pet.com/

当社は、思い出の新しい形の残し方やフィギュアをギフトとして贈るという新しい体験をつくるために写真１枚から、そのペット、人、ものそっくりのフィギュアを手軽に作成することができるサービスを手がける企業です。

今回の資金調達を基盤として、AIを用いた3Dモデリング技術のさらなる高度化に注力し、より高い再現性と高精度化を目指します。

これにより、IPフィギュア市場と比肩する『3Dフィギュア』という人・ペット・ものそっくりに作るIPではない思い出を形に残すためのフィギュアという未開拓の市場において、リーディングカンパニーとしてその規模を拡大させ、思い出を形にする新しい文化を世界へと広げてまいります。

■ より高いクオリティのフィギュアを安定して制作するために

今までも弊社のフィギュアはAlによる独自のモデリング方式と高精度の３Dプリント技術を用いて、ユーザの皆様からいただいた５段階の満足度調査で平均して4.3の評価をいただけるクオリティのフィギュアを制作することができていました。

しかしながら、今回の資金調達を踏まえ、よりユーザの皆様に満足いただけるフィギュアを安定して制作できるようAIアルゴリズムアップデートを行うことを予定しております。

■ 採用について

- AIを用いたフィギュア制作における課題現在のAIを用いた3Dモデリング技術において、最大の課題はフィギュアにするための元画像によってクオリティが左右されてしまうところにあります。お手元にある限られた写真から制作を行う際、どうしても写真の解像度や色味については光の当たり方に仕上がりが依存してしまう側面がありました。- 制作工程の標準化による「品質のばらつき」の解消そのためアップデートを通じて、どのような環境で撮影された写真からでも安定して、高クオリティのフィギュアを制作できるようなAlの開発を目指し、写真による仕上がりの差を最小限に抑え、すべてのユーザー様に最高水準のフィギュアをお届けできる体制を整えることを目指します。- AIモデルの継続的アップデートによる「感動の安定供給」と新しい文化の創造私たちは、フィギュアを単なるプロダクトではなく、大切な思い出を形にするサービスと考えています。今回の調達資金を基に、AIモデルを継続的にアップデートし続けることで、常に業界最先端の造形クオリティを維持し、誰もが手に取った瞬間に満足いただける「世界に一つだけのフィギュア」を安定して提供し、今まではアルバムとして形に残していた思い出を写真１枚で簡単にフィギュアとして形にし飾ったり送り合ったりできるような社会を目指します。

株式会社Next Paradigm2 は現在、事業拡大に伴い積極採用を行っています。

・AIエンジニア (プロンプトエンジニアリングを含む)

・コーポレートスタッフ

・事務スタッフ

・マーケティング

・事業開発

上記の職種の中にはWantedly内では掲載を作成していない募集もありますので、任意の募集に応募いただき希望する職種をお教えいただけますと幸いです。

https://www.wantedly.com/companies/company_6030745

■ 松尾豊教授からのコメント

一枚の写真から「思い出を形にする」というアイデアは、AIと3D技術の掛け合わせがもたらす、生活に身近なイノベーションの好例だと思います。3Dフィギュアという未開拓市場を切り開くパイオニアとして、Next Paradigm2のさらなる挑戦を期待しています。

■ 株式会社Next Paradigm２について

Next Paradigm２(ネクストパラダイムツー)は「新しい常識をつくる」をミッションに掲げるベンチャー企業です。

代表の大浴は、株式会社アイデミーにて初代事業部長を務めたのち、３ヶ月で30社に導入された本を軸とした人材開発事業である"オフィス書店"*1や１年半で10万人に利用されたピル特化の遠隔診療サービス "エニピル"*2を立ち上げた経歴をもつ連続起業家です。

*1 "オフィス書店"は 2020年事業売却されております。

サービスサイト：https://office-shoten.com/

*2 "エニピル"は2022年に運営会社の株式会社Next Paradigmは会社売却されております。

サービスサイト：https://any-pill.com/