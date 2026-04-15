サイバーステップHD、NEXST株式会社と業務提携

サイバーステップ株式会社

サイバーステップホールディングス株式会社(https://cshd.cyberstep.com/)（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：湯浅慎司）は、NEXST株式会社(https://nexst.inc/)（本社：東京都港区、代表取締役：宇都宮貴子）との間で、業務提携に係る基本合意書を締結いたしました。

本提携は、当社グループが推進する中期成長戦略「エンターテインメントコマース」の具体化に向け、コンテンツとコマースを横断した価値創出基盤の強化を目的として実施するものです。



■業務提携の背景

当社グループは、2025年12月の持株会社体制への移行を契機として、デジタルエンターテインメントで培ったコンテンツ力およびユーザーコミュニティを起点に、新たな事業構造の構築を進めております。

近年、TikTokをはじめとするSNS・動画プラットフォームの普及により、コンテンツに触れ、そのまま体験・購買へとつながる一体的な消費構造が急速に形成されています。

こうした変化を踏まえ、当社グループでは、

「接点の創出」「体験の設計」「商品の供給」「販売の実行」

といった機能を分断せず、一体として設計・運用することで、ユーザー体験と収益機会を同時に拡張する事業モデルの構築を進めております。

当該モデルは、複数の事業機能を横断的に接続することで成立するものであり、当社グループでは段階的にその基盤整備を進めております。



一方、NEXST株式会社は、AI・XR・Web3を統合したエンターテインメントインフラ「NEXST」を構築し、VRライブやデジタルグッズ、ゲーム連動特典などを通じて、アーティストとファンの体験価値の拡張を推進しています。

また、日本国内外のアーティスト、アイドル、キャラクター等を中心としたIPコンテンツ領域において、写真データの取得および権利処理に関するネットワークを有し、コンテンツ企画・展開に強みを有しております。

本提携により、当社グループが構築を進める事業基盤に対し、NEXSTが有するコンテンツおよびネットワークを接続することで、従来とは異なる形での価値創出が可能になると判断し、本基本合意書の締結に至りました。

■グループ横断による事業モデル

当社グループは現在、デジタルとリアルを横断したエンターテインメントコマースモデルの構築を進めております。

本モデルは、サイバーステップ株式会社、株式会社トレバ、未来をつなぐ株式会社の3社を中核として、それぞれの事業機能を連携させることで実現されるものです。



サイバーステップ株式会社(https://cshd.cyberstep.com/cs/)

自社開発のオンラインゲームやトレーディングカードゲーム等を通じ、アーティストIPを活用したコンテンツ展開を担い、デジタルおよびリアル双方における体験価値の向上とユーザーエンゲージメントの強化を図ります。



トレバ株式会社(https://toreba.co.jp/)

グローバルに展開するオンラインクレーンゲーム「トレバ」において、IPを活用した限定景品を提供し、ユーザーの獲得体験を直接的なプレイ促進およびサービス稼働率の向上へと接続いたします。



ミライヲツナグ株式会社(https://www.mirai-tunagu.co.jp/)

アパレルや雑貨等のオリジナルグッズの企画・製造から販売までを一貫して担い、物販領域における安定的な収益基盤の構築を推進いたします。



これら3社が担う「接点の創出」「体験の設計」「商品の供給」「販売の実行」といった機能を横断的に接続することで、従来分断されていた価値提供プロセスを再構成しております。本提携により、これらの事業基盤に新たなコンテンツレイヤーが加わることで、各機能間の連動性が一層高まり、グループ全体としての事業モデルの拡張につながることが期待されます。







■業務提携の概要

本基本合意書に基づき、当社およびNEXSTは、以下の領域について協議を進めてまいります。

・アーティスト関連コンテンツを活用した商品企画および展開

・当社グループの各種サービスとの連携によるユーザー接点の拡張

・デジタルコンテンツと実物商品を連動させた施策の検討

・国内外におけるコンテンツ展開および販売機会の創出

なお、具体的な内容および条件については、今後両社間で協議のうえ決定してまいります。

■今後の展開

当社グループは、複数の事業機能を横断的に接続することで、従来の枠組みにとらわれない新たなエンターテインメント体験の創出を目指しております。

本提携を通じて、コンテンツとコマースの融合をさらに推進するとともに、ユーザー接点の多層化および事業間シナジーの最大化を図ってまいります。

また、外部パートナーとの連携を通じて、グループ内で構築を進める事業基盤に対し新たな価値を継続的に付加していくことで、中長期的な企業価値の向上を目指してまいります。





■会社概要

サイバーステップホールディングス株式会社

所在地：東京都杉並区和泉1-22-19 朝日生命代田橋ビル4F

代表取締役社長：湯浅 慎司

URL：https://cshd.cyberstep.com/

公式X：https://x.com/CyberStepHD_IR



NEXST株式会社

所在地：東京都港区北青山一丁目3番1号3階

代表取締役：宇都宮 貴子

URL: https://nexst.inc/



■本件に関するお問い合わせ先

サイバーステップホールディングス株式会社

Email：info@cyberstep.com