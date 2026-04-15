勉強カフェが全拠点規模でAkerunを導入、無人運営を通じた人件費の大幅削減とフランチャイズ展開を加速

株式会社Photosynth

株式会社Photosynth（東京都港区、代表取締役社長 河瀬航大、以下フォトシンス）が提供する「Akerun入退室管理システム」（以下、Akerun）が、株式会社ブックマークス（本社：東京都港区、代表取締役：山村 宙史、以下ブックマークス）が全国展開する会員制自習室「勉強カフェ」の標準設備として採用されました。

勉強カフェでは、全拠点規模でのAkerunの導入により、安心・安全な自習環境の整備、Akerunを軸としたリモート接客の仕組みによる人件費の40%削減、さらにフランチャイズ開業パッケージへのAkerunの標準採用による加盟店の開業ハードルの低減を実現しています。

勉強カフェにおけるAkerunの導入の概要は以下の通りです。

- 法人向けの堅牢かつ信頼性に優れたAkerunを通じた、安心・安全かつ利便性に優れた入退室管理ソリューションの導入- Akerunを軸としたリモート接客の仕組みによる無人化・省人化運営で人件費を40%削減- フランチャイズ展開時の開業パッケージにもAkerunを採用、後付け設置・工事不要のAkerunで加盟店の開業ハードルを低減

Akerun導入の背景と効果

＜勉強カフェ（虎ノ門スタジオ）＞＜勉強カフェ（虎ノ門スタジオ）に導入されているAkerun Pro＞

ブックマークスは、2008年の創業以来、「学びを通じて幸せになる大人を増やす」をミッションに、日本初となる伴走型の会員制自習室「勉強カフェ」を全国展開しています。利用者同士が交流できるラウンジやイベント、進捗を管理するコーチングサービスなどを通じて、大人の学び直しや資格取得をソフト・ハード両面から支援し、現在では直営店とフランチャイズ店を合わせて全国38店舗を運営しています。

勉強カフェでは従来、有人での店舗運営を行っていましたが、早朝から夜間までの施設運営における人員確保や人件費の負担など、人手に頼る施設運営が課題となっていました。また、以前導入していた入退室管理システムはドア自体の工事が必要で、1扉あたり高額な初期費用がかかるため、将来的なフランチャイズ展開を見据えた際に加盟店の導入障壁が高いことも課題となっていました。

勉強カフェの施設運営およびフランチャイズ展開における従来の課題は以下の通りです。

【Akerun導入前の課題】- 会員の自習環境における安心・安全と静音性を確保できる入退室ソリューションの導入- 施設運営における人員確保の負荷や人件費の増加などを解決できる仕組みの構築- 全国規模でフランチャイズ展開を加速するための、開業ハードルを低減した開業支援パッケージの提供

今回、勉強カフェでは、施設運営における無人化・省人化を通じた人件費の削減と施設運営の効率化、さらにフランチャイズ展開の加速に向けた加盟店の開業ハードルの低減を実現するソリューションとしてAkerunを導入しています。

勉強カフェでは、Akerunの導入により以下のメリットを実現しています。

【Akerun導入による効果】- 市場実績とUXに優れたAkerunによる快適かつ安心・安全な自習環境の構築法人向けの堅牢性や信頼性に加え、利便性・管理性に優れたAkerunの導入により、会員がいつも利用しているICカードなどで入退室できる利便性に加え、会員に限定した入退室権限の付与や入退室履歴の確認など安心・安全な自習環境を構築- リモート接客体制の構築で人件費を40%削減Akerunを軸に、クラウドカメラでの店内状況確認、チャットツールでの会員対応、会員管理システムを組み合わせたリモート接客体制を構築し、リモートオペレーターが複数店舗を一括管理することで、店頭にスタッフを配置しなくても遠隔でのスムーズな施設運営と接客を実現し、人件費を40%削減- フランチャイズ展開の加速と加盟店の開業ハードルの低減既存のドアに工事不要で後付け設置できるAkerunにより、従来システムでかかっていた1扉あたり20～30万円の初期費用が不要になることで、フランチャイズ加盟店の開業時のコストと手間を大幅に削減。さらに本部のリモートオペレーターの接客対応により、加盟店の人材採用の負荷を低減

フォトシンスでは、今後もあらゆる施設の運営効率化を実現する、Akerunを起点とした無人化・省人化ソリューションの提案を強化するとともに、安心・安全なスペース環境の構築や施設運営コストの削減など、様々なニーズに応える機能強化や連携サービスの拡充を推進します。

勉強カフェによるAkerunの導入の詳細は、Akerunサービスサイトの導入事例記事もご参照ください。

https://akerun.com/casestudy/detail_bookmarks_benkyo-cafe

【Akerunについて】

「Akerun」は、あらゆる鍵をクラウド化し、利便性やセキュリティの向上を実現するIoTサービスです。デジタルIDと物理IDを組み合わせてユーザーを認証するアクセス認証基盤「Akerun Access Intelligence」を活用し、あらゆる扉がインターネットにつながることで、様々な場所やシーンへのアクセス管理を実現します。

Akerunブランドの主要サービスである法人向け「Akerun入退室管理システム」は、既存の扉に後付けで導入できるクラウド型サービスで、スマートフォンやICカードでの施錠・解錠に加え、Web管理ツールやスマートフォンアプリからの入退室履歴の確認、遠隔での施錠・解錠、鍵権限の付与・剥奪など、クラウドを通じた鍵の権限管理や入退室管理が可能になります。

サービスサイト：https://akerun.com/

【株式会社Photosynth（フォトシンス）について】

「つながるモノづくりで感動体験を未来に組み込む」をミッションに掲げ、人手不足や労働力人口の減少などの社会課題の解決を目指して、既存のドアにスマートロックを後付け設置するだけで鍵をクラウド管理できる「Akerun入退室管理システム」をはじめとしたAkerunブランドのオフィス／住宅向けのクラウド型IoTサービスに加えて、様々な空間の管理運営の効率化を支援する施設運営BPaaSサービス「Migakun（ミガクン）」や無人化・省人化に特化したクラウド型顧客管理・決済システム「fixU（フィックスユー）」を子会社を通じて提供しています。オフィスや商業施設などあらゆる物理空間における人手不足の解消や無人化／省人化を実現する様々なサービスにより、規模を問わないあらゆる業種、業態の企業の課題解決を支援します。

https://photosynth.co.jp/