アツラエ、z game studioと協業し「GYDA」を展開するマークスタイラーにNFTを活用したマーケティングプラットフォーム「MintMonster」を提供

株式会社アツラエ

法人向けにWeb3ソリューションを展開する株式会社アツラエ（所在地：東京都港区、代表取締役社長 ：坂倉 猛、以下 アツラエ）は、株式会社z game studio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：関 清仁、以下 z game studio）と協業し、ファッションブランド「GYDA」を展開するMARK STYLER株式会社（代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区、以下GYDA）における顧客エンゲージメント強化の一環としてNFT活用プラットフォームの「MintMonster（ミントモンスター）」を提供したことをお知らせいたします。

■ NFTを活用したファンマーケティングの取り組み・本施策で期待される成果

GYDAは、ファンマーケティング施策の一環として、NFTをデジタルスタンプとして活用した取り組みを2026年4月下旬より開始する予定です。本プロジェクトでは、ファンの皆様とのエンゲージメント強化を目的としています。「MintMonster」の導入により、来店・購入・SNS連携・メルマガなど多彩なタッチポイントでデジタルスタンプを獲得できる仕組みを実現します。獲得したデジタルスタンプの数に応じてロイヤリティランクが決まり、ランクに応じた特別なインセンティブや体験をファンの皆様にお届けすることが可能となります。

■ NFT施策概要

GYDAによるNFTを活用した顧客エンゲージメント向上のためのファンマーケティングの主な施策は以下のとおりです。

- 来店・購入・SNS連携などのアクションでデジタルスタンプを獲得できます。- デジタルスタンプ保有数に応じたランク達成ごとにインセンティブ特典を獲得できます。- メルマガ連携や週次SNS施策など、継続的なエンゲージメント施策を展開します。- ユーザーへのクーポンの配布やノベルティ交換、ランクに応じた特別な体験の提供を行います。

■ MARK STYLER株式会社 GYDA事業部 副事業部長 廣田 佑斗様よりコメント

この度は「MintMonster」を通じてお客様に新たなユーザー体験を提供できること、大変喜ばしく思います。当社はSNSや販売のデータ分析をマーケティングに活かすことに注力していますが、これまでSNS分析はSNS上で、販売データについてはPOS上でと、ユーザーの行動ベースにおいたOMO分析が一部不十分でした。本サービスの導入により、NFTをデジタルスタンプとして活用することで、お客様が主体的にスタンプを収集してくださったデータから、SNSやWebアクションと、来店・購入などのデータが可視化され、今後の販売戦略に活かせるものと期待しております。今後もこのような新しいテクノロジーの活用に積極的にチャレンジし、スタッフやお客様がこの施策を通じてより楽しんでいただけるきっかけとなれば幸いです。





■ 「MintMonster」について

「MintMonster」は企業によるNFTのビジネス活用を、簡単かつ迅速に実現するプラットフォームです。NFTを簡単に配布・受取できることはもちろん、NFTを活用するための多彩な機能や、施策の詳細な効果測定ができる管理機能により、NFTのビジネス活用の成果を最大化します。ファンマーケティング、地方創生・地域活性化、店舗マーケティング、社内マーケティングなど、さまざまな場面でご活用いただけます。

▼「MintMonster」のサービスサイトはこちら

https://mint-monster.io/







■ 株式会社アツラエについて

日本能率協会グループの株式会社アツラエは、お客様の課題やサービスの課題を、ユーザー視点で解決案を生み出しカタチにするクリエイティブコンサルティングや、モバイル・AI・Web3などのテクノロジーを活用したアプリ開発で、お客様のイノベーション創出をサポートします。

会社名：株式会社アツラエ

本社：東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー18F

設立：2020年2月28日

代表者：代表取締役社長 坂倉 猛

株主：株式会社ジェーエムエーシステムズ（100%）

URL：https://www.atsurae.co.jp/







■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社アツラエ

E-mail：mintmonster@atsurae.co.jp



