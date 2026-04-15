伊勢丹新宿店で“子どもAIファッションショー”開催｜AI時代に「考える力」を育てる新しい教育体験

Aura株式会社

Aura株式会社（本社：東京）は、伊勢丹ランドセルフェスティバル△2027にて、子どもたちの創造力を育む体験型ワークショップ「 生成AI×教育イベント」を開催いたします。

本イベントは、伊勢丹ランドセルフェスティバル△2027において、Auraが開発した教育カリキュラムを体験型プログラムとして実施するものです。本イベントでは、ミニチュアドレス制作とAIランウェイ体験を通じて、アナログ創作とAIを融合した新しい教育体験を提供します。

■ 実績：行政イベントでも高い評価

本プログラムは、練馬区主催のイベントにおいても実施され、全12回の予約枠が満席となり、参加できないお子様が出るほどの反響を得ました。

当日は約４時間で58名が参加し、大変な盛況となりました。

参加後には、「帰宅後も体験の話で家族の会話が広がった」などの声もあり、体験価値が継続する教育プログラムとして評価されています。

※練馬区主催イベント記事

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000175387.html

■ ファッション造形から広がる「デジアナ教育」

Auraが展開する「デジアナ教育」は、アナログ創作とAI活用を循環させることで、子どもの思考力と創造力を育む教育モデルです。

本プログラムでは、まず自ら考え制作する体験を行い、その後AIによって発想を拡張する構造となっています。これにより、AIに依存するのではなく「考える力」を育てることを目的としています。

具体的な取り組みの一例として、子どもたちはミニチュアトルソーを使い、レースやリボンなどの素材を組み合わせながら、自分だけのドレスを立体的にデザインします。完成した作品はAIによってデジタル化され、スクリーン上でランウェイを歩くファッションショーとして体験できます。

この体験を通じて、

Science（素材理解）

Technology（AI）

Engineering（立体構造）

Art（デザイン）

Mathematics（構成バランス）

といったSTEAM教育の要素を自然に学ぶことができます。

■ 伊勢丹新宿店で体験する「創造×入学準備」

本ワークショップでは、防犯ブザーカバーを、子ども自身がデザインし制作する体験を提供します。

制作した作品はランドセルに装着できる「まもりドレス」として使用可能です。

入学準備の象徴であるランドセルとともに、「安全への意識」と「創造性の育成」を同時に体験できる新しい企画です。

■ 百貨店イベントとしての展開

本企画は、Auraが開発した教育プログラムを体験型イベントとして展開する取り組みです。

またAuraでは、創造教育の研究拠点として「Aura創造教育研究所」を設立しており、本取り組みについてもすでに発表しております。同研究所は、横浜市内の保育園と連携し、実証・研究を進める教育機関として活動しています。

今後は百貨店イベントや教育機関との連携を通じて、本プログラムの社会実装をさらに拡大していく予定です。

■ ワークショップ概要

保育園における実施時の様子（参考画像）※本イベントでは防犯ブザーカバーとして設計しているため、本写真より短めの丈となります。

生成AI×教育イベント

◼️対象

2歳～小学生

（未就学児保護者同伴）

◼️体験時間

約50分

◼️参加費

7,480円（税込）

伊勢丹ランドセルフェスティバル△2027

https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/randoseru_10

※予約受付は2026年4月25日（土）よりオンラインにて開始いたします。

本イベントは事前予約制となっており、定員に達し次第、受付を終了いたします。

※ベースとなるデザインは、ワンピース型とTシャツ型からお選びいただけます。

■ Aura株式会社について

Aura株式会社は、AIとアナログ創作を融合した独自の教育メソッド「デジアナ教育（ファッションSTEAM）」を展開し、子どもたちの創造力と感性を育む教育事業を行っています。

ファッション造形、AIクリエイション、物語制作などを通じて、子どもたちが自分のアイデアを形にする力を育む新しい創造教育の実現を目指しています。

【事業内容】

・子どもの創造成果物の保護と社会流通を可能にする

デジタル×アナログ循環型創造教育の標準化・制度設計事業

・子ども向けAI×アナログ創造教育事業

・キッズデザイン／AIクリエイタークラス特化のオンラインスクール運営

・キッズデザイナー／キッズAIクリエイターの育成と作品の社会展開支援

（実案件提供・展示販売・制作サポート含む）

・AIクリエイター教育プログラムの企画・開発・運営

・リアル×AIハイブリッドアーティストによる創作活動の企画・制作・研究

・多様な発達特性を持つ子どもたちに向けた創造教育および表現支援に関する研究・開発

URL：https://www.kids-aura.online/

Instagram：https://www.instagram.com/kidscreative_aura