新学期、書くことや道具の扱いのつまずきによる自信低下に着目「うちの子だけできない…」を変えるヒント 不器用さに悩む子のための文房具35選と関わり方を公開

株式会社パステルコミュニケーション

株式会社パステルコミュニケーション(本社：東京都豊島区、代表取締役吉野加容子)代表の吉野加容子が主宰する、発達グレーゾーンの困りごとを大人に持ち越さない、5年かかっても見つからなかった悩みの解決方法が5分で見つかるウェブサイト「パステル総研」は、新学期に増える宿題や授業でのつまずきから子どもが自信を失うことを防ぐため、無料小冊子『不器用な子におすすめの文房具35選』を特典動画付きでリリースしました。本特典動画では、子どものやる気を育てる関わり方について、外発的・内発的動機づけの観点から解説しています。ダウンロードはこちら＜https://www.agentmail.jp/lp/r/17872/147774/＞

新学期は、子どもが新しい環境に適応していく時期である一方、学習面でのつまずきが表面化しやすい時期でもあります。特に、書く・消す・線を引くといった手先の操作に苦手さのある子どもは、日常の学習場面でつまずきやすく

・字を書くのに時間がかかる

・まっすぐ線が引けない

・消しゴムでうまく消せない

といった困りごとを抱えやすく、その結果「できない」という経験を重ねやすくなります。

こうした経験の積み重ねは、子どもの自信低下や学習意欲の低下につながる可能性があります。

子どもの自信や意欲を育てるためには、「できた！」という成功体験を積み重ねることが重要だとされています。パステル総研では、そのための具体的な方法として

・子どものやる気を引き出す関わり方

・つまずきを減らすための道具の工夫

の両面からのアプローチが有効であると考えています。

今回リリースした小冊子は、発達科学コミュニケーションを学び実践する20人以上のアンバサダーが、実際の子育て現場での試行錯誤をもとに選定した文房具をまとめたものです。

また特典動画では、子どものやる気を長続きさせる関わり方について、パステル総研主宰・発達科学コミュニケーション創始者の吉野加容子が外発的動機づけと内発的動機づけの違いを踏まえて解説しています。通常、有料オンライン子育て塾「Nicotto!塾」会員限定で配信している特別コンテンツの一部を特別編集したものです。小冊子と動画を併せて活用することで、子どもへの関わり方や環境の整え方を見直すヒントになります。

～小冊子目次～

～動画内容～

新学期は、学校生活をスムーズに送るための重要な時期です。親子で「できた」を積み重ねる経験を支える一助となれば幸いです。

【小冊子・動画のダウンロード方法】

https://www.agentmail.jp/lp/r/17872/147774/

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パステル総研

■パステル総研とは？ https://desc-lab.com/pastel/

子どもの発達に関するグレーゾーンの悩みごとを、大人に持ち越さないことを目指すリサーチ機関です。発達障害やグレーゾーンの正しい理解と対応を伝える事で、子どもたちが生きやすい時代を作るきっかけづくりをしています。パステルのお子さんを抱えるママの声をデータ化して、リサーチ結果を配信し、ママが楽しく子育てできる情報を発信します。ママが困った時はいつでも、頼れるアイデアが湧き出てくる「４次元ポケット」になりたい！という想いで、日々のリサーチと情報発信を行っております。

1日1分！ゼロから学べる 発達障害＆グレーゾーンの対応メール講座 https://desc-lab.com/maillesson/?pr

吉野加容子

■代表 吉野加容子プロフィール

雄大な自然の離島、島根県隠岐郡出身。慶応義塾大学大学院（博士課程修了）卒業後、企業との脳科学研究、医療機関での発達支援に15年間従事、発達に悩む親子へのカウンセリング、発達支援を行ってきた実績から得た「家庭で365日の発達支援が1番！」という考えのもと、脳科学、教育学、心理学のメソッドを合わせた独自の発達支援プログラム「発達科学コミュニケーション」を確立。自身が医療過疎の地域で育った経験から、すべての子どもに発達支援を届けたい！という想いで始めたオンラインを活用した発達相談や講座は日本全国・海外からも利用されています。書籍・メディア出演情報はこちら https://desc-lab.com/media/?prt

記事にするしないに関わらず、情報収集の一環としてお気軽にお問い合わせくださいませ。リサーチ・ご要望・ご相談などもお気軽にお問い合わせください。

大変お忙しいとは存じますが、報道のお力で、悩む保護者の方へ情報が届き発達障害グレーゾーンの子をはじめ子どもたちの生活が、よりよきものに変わるきっかけとして頂けましたら幸いです。

【会社概要】

社名：株式会社パステルコミュニケーション

代表者：吉野加容子

所在地：〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

事業内容：子育て講座の運営/発達に関するリサーチ・開発/起業支援事業

URL: https://desc-lab.com/

「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指し、関係するすべての人々、関連機関・団体が一体となって取り組む国民運動、「健やか親子21」応援メンバー