シーシャとの出会いを広げるプラットフォーム「KeMuCa（けむか）」が大型アップデート

nice2have合同会社

「シーシャに興味はあるけど、お店の選び方がわからない」「毎回なんとなく頼んで、自分の好みがつかめない」――nice2have（ナイストゥハブ）合同会社が運営するKeMuCa（けむか）は、そんな声に応えるシーシャ専門のプラットフォームです。レビューや雰囲気、メニュー情報から自分に合ったお店が見つかる"シーシャ版 食べログ"であると同時に、吸ったフレーバーや体験を記録・蓄積することで「自分の好き」を言語化し、次に試すべきフレーバーやお店のおすすめにつなげます。

2025年9月のβ版リリースから約8ヶ月。KeMuCa（けむか）は「シーシャ記録アプリ」の枠を超えて、「シーシャとの出会いを広げるプラットフォーム」へと大きく進化しました。

この8ヶ月で25以上の主要機能を新たに実装しており、今回の大型アップデートでは、自分のシーシャタイプが25種類の中からわかる「シーシャ診断」、シーシャ好きが集まれる「コミュニティ掲示板」、アカウント登録なしでも記録できる「匿名ミックス登録」など、ユーザー体験を一気に拡張する新機能をリリースしました。

さらに、気に入ったミックスに独自の名前をつけて残せる「ミックス名」機能や、フレーバー個別ページの全面リニューアルと店舗にプレイヤーを紐づける機能など、記録と発見のあらゆる瞬間を楽しくするアップデートが詰まっています。

💡 本記事では、2025年12月16日以降に追加された新機能のうち、特にハイライトしたいものをまとめてご紹介します。

シーシャ診断 ― 25タイプから"あなた"を見つける

「自分はどんなシーシャが好きなんだろう？」「友達に何をおすすめすればいいんだろう？」そんな声に応えて生まれたのが、好きなフレーバーを選ぶだけで25種類のシーシャタイプから自分のタイプを診断する「シーシャ診断」です。

診断のポイント- 好きなフレーバー／苦手なフレーバー／よく行くお店を入力するだけ- 診断結果ページでは、あなたにマッチするミックス・フレーバー・店舗も同時にレコメンド- アカウント登録なしで試せる。診断後にログインすれば、好み／苦手フレーバーがプロフィールに自動反映されます！

「自分のタイプがわかる楽しさ」と「じゃあ次はこれを試してみよう」という次のアクションへの導線を、1つのページに詰め込みました。

シーシャ診断を試してみる(https://kemuca.com/shindan)

💬 コミュニティ掲示板 ― シーシャ好きと"作り手"がつながる場所

これまでKeMuCa（けむか）はミックスを通じたゆるい繋がりしかありませんでしたが、「シーシャについて語り合える場所がほしい」というユーザーの声を受けて、コミュニティ掲示板機能を実装しました。

📝 できること- トピック投稿：カテゴリは任意。気軽に質問・感想・おすすめ・相談ができる。たとえば、このフレーバーには他にどんなフレーバーに合う？とか、セッティング相談や好きなお店などの雑談もあなた次第。- 画像付き投稿：複数枚の画像をアップロード可能。編集時の画像追加・削除にも対応- コメント・いいね：各トピックにコメントといいねが付けられる- いいね通知：自分の投稿にいいねされたらリアルタイムで通知- SNSシェア：トピック・コメント単位でX・LINE・Instagramに共有できる

🔔 店舗・スタッフ・ミックス・フレーバーへ届くメンション通知

今回のコミュニティ掲示板でいちばんユニークなのが、投稿のなかで「店舗」「シーシャプレイヤー（スタッフ）」「ミックス」「フレーバー」をメンションできる仕組みです。

- 店舗をメンション：その店舗に所属するスタッフ全員に通知が届く- スタッフ（シーシャプレイヤー）をメンション：本人に直接通知が届く- ミックスをメンション：そのミックスの作成者に通知が届く- フレーバーをメンション：フレーバー個別ページにメンション数バッジが付き、話題が集まっていくのが可視化される

「あのお店のあの煙、最高だった」「●●さんが作ってたあのミックス、もう一回吸いたい」といったリアルな声が、そのままお店・スタッフ・作り手に届く。お客さんの"好き"が、シーシャ業界の血流になっていくイメージです。

プレイヤー管理 ― 煙の"作り手"を正しくクレジットする- コミュニティのメンション機能を支えているのが、プレイヤー管理システムです。シーシャプレイヤーとは、お店で煙を作ってくれるスタッフさんや、イベントで腕をふるうゲストシーシャ職人など、煙の向こう側にいる「作り手」のこと。KeMuCa（けむか）では、そのプレイヤー1人ひとりに専用プロフィールが用意されており、所属店舗との紐づけがクレジット情報として残ります。- 所属店舗のマルチ紐づけ：1人のプレイヤーが複数店舗に所属していても、それぞれの所属情報を同時に管理できる- コミュニティ掲示板のメンション対応：プレイヤーもメンションの対象となり、お客さんの"ありがとう"が本人に届く- いいなと思ったプレイヤーが他にどんなミックスを作っているのか辿れる

"どのお店で、誰が作ってくれたあの煙か"を、時間が経っても、人が移っても正しく辿れる。プレイヤー管理は、KeMuCa（けむか）のクレジットシステムの心臓部です。

コミュニティを覗いてみる(https://kemuca.com/community)

🏷 ミックス登録の進化 ― 匿名で始めて、"名前"をつけて残す

ミックスの記録体験を、入り口と出口の両方からアップデートしました。

🕶 匿名ミックス登録 ― ログインなしで気軽に残す

「アカウントを作るのはちょっと面倒...でも、今吸ったシーシャの記録だけは残したい」

そんなニーズに応えるのが、ログイン不要の"匿名ミックス登録"です。

匿名で登録したミックスには管理キーが発行されます。このキーさえ手元に残しておけば、

- 後から編集・削除ができる- あとで正式にログインしたタイミングで、自分のアカウントに紐づけられる

という仕組み。個人情報を出さずに気軽に始められつつ、いつでも"ちゃんとしたアカウント"に昇格できる、KeMuCa（けむか）ならではのハイブリッドな設計です。

🔒 限定公開モードも

リンクを知っている人だけが見られるミックスとして限定公開できるように。店舗詳細ページの一覧や統計からは除外されます。「友達にだけシェアしたい」「SNSに晒さずに記録だけ残したい」といった使い方に対応します。

🏷 ミックスに"名前"をつけて残せるように

これまでKeMuCa（けむか）のミックスは、使っているフレーバーの組み合わせで識別していました。今回のアップデートで、ミックスに独自の「名前」をつけられるようになりました。

- お気に入りのレシピに、たとえば「夏の終わりの夕暮れ」「深夜の帰り道」のような"作品名"をつけられる- 同じフレーバー構成でも、作り手ごとに違う名前を残せるので、個性が生まれる- 検索・シェア時にも、ミックス名で呼び合えるから会話がしやすい- コミュニティ掲示板でのメンションにも対応。「@このミックス、最高」とタグ付けして語り合える

匿名で気軽に始めて、名前をつけて"作品"として残す。ミックス登録の入り口から出口まで、体験がぐっと広がりました。

すべてのフレーバーにページと"顔"を

フレーバーを「ただのタグ」から「コンテンツ資産」に進化させました。同時に、フレーバーそれぞれにイメージが付きやすい画像を加えて、KeMuCa（けむか）のあらゆるページに"顔"が生まれています。

フレーバーから探してみる(https://kemuca.com/flavor)

📚 フレーバー個別ページの大改修- 全フレーバーに個別ページを作成- カテゴリ別にDB分類：フルーツ／ミント／スイーツ／ドリンク／スパイス・ハーブ／ユニークの6カテゴリで整理- 各フレーバーに自動でヒーロー画像を生成- ミックスリスト：そのフレーバーを使ったミックスが一覧で表示される- コミュニティメンション表示：掲示板でそのフレーバーが言及されたトピックが並ぶ

フレーバー名は、ミックス詳細ページや掲示板でも自動的にリンク化されるようになりました。気になる名前をタップすれば、そのフレーバーのすべてがわかる、という回遊体験を実現しています。

🤖 おうちシーシャのAI画像自動生成

KeMuCa（けむか）には「おうちシーシャ」という、お店ではなく自宅で楽しんだミックスを記録できます。しかし、「家で吸ったから写真を撮るタイミングを逃した...」というケースは多いもの。

そこで、画像なしでおうちシーシャのミックスを登録すると、AIが自動的にその雰囲気に合った画像を生成する機能を追加しました。

🛤 これから｜2026年7月の正式リリースへ

今回のアップデートで、KeMuCa（けむか）は「個人の記録アプリ」から「シーシャ好きが出会い、語り、育てるプラットフォーム」へと軸足を広げました。

そしてここからは、2026年7月の正式リリースに向けて、いちばん大事な仕事に取り組みます。それは「シーシャ店舗さんの集客を、KeMuCa（けむか）がちゃんとお手伝いできる状態にする」ということ。

シーシャが好きなお客さんと、その熱量に全力で応えてくれる全国のシーシャ店舗。両者が最短距離で出会える場所をつくることが、正式リリースのゴールです。

📣 POP設置パートナー・KeMuCaアンバサダー募集中

正式リリースに向けて、KeMuCa（けむか）を一緒に広めてくれる仲間を募集しています。

- POP設置パートナー：お店のカウンターやレジまわりに、KeMuCa（けむか）のPOPを置いてくださる店舗さん。お客さんの"記録する体験"を自然に届けられる、いちばん大事な入口です。置いていただけた場合は、現在期間限定でInstagramリールやフィードを作成して提供するモニタープランを半額で提供しています！ *6月末までの都内限定キャンペーン- KeMuCaアンバサダー：自分のSNSや現場の会話を通じて、KeMuCa（けむか）の魅力をシーシャコミュニティに広めてくれる方、POP設置や店舗宣伝プランを広めてくれる方、成果報酬型でリターンをお支払い。シーシャ愛があれば、職業やプレイヤーかどうかは問いません。

「面白そう」「話だけでも聞いてみたい」「うちの店でも置けそう」と感じてくださった方は、ビジネス向けページからお気軽にお問い合わせください。

POP設置パートナー申し込みフォームはこちら(https://kemuca.com/pop-partner)

ビジネス向けページでくわしく見る(https://kemuca.com/biz)（現在店舗運営サブスクプラン及び広告枠は個別申し込み中です）

追加で、KeMuCa（けむか）のマーケティング・広報活動をお手伝いいただける方を募集しております。ご興味ある方は、お問い合わせフォーム(https://kemuca.com/contact?type=general)もしくは各種SNSのDMからお気軽に応募ください！

「煙の記憶をデジタルカードに」のコンセプトはそのままに、あなたと、あなたの"行きつけ"が出会うまでの距離を、もう一段縮めていきます。

まだ触ったことがない機能があれば、ぜひこの週末に試してみてください。

KeMuCaを開く(https://kemuca.com/)

シーシャ診断(https://kemuca.com/shindan)

コミュニティ(https://kemuca.com/community)

KeMuCa（けむか）は、シーシャの記録・発見・共有ができる日本最大級のシーシャプラットフォームです。LINEログインで1分（登録無しでも利用可能）、基本機能は完全無料でご利用いただけます。