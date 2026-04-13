物流施設「（仮称）岩手紫波プロジェクト」の開発に着手

株式会社シーアールイー

株式会社シーアールイー（代表取締役社長COO/亀山忠秀 本社/東京都港区）は、2026年4月10日、岩手県紫波郡紫波町において開発用地を確保し、物流施設「（仮称）岩手紫波プロジェクト」の開発に着手しましたのでお知らせいたします。現在、2027年4月の着工に向けて開発プロジェクトを始動しております。また、本件は、当社としては東北エリア※1における2件目の物流施設開発プロジェクトとなります。

※1 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県の6県を指しております。

■開発プロジェクト概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12732/table/173_1_423f810f8424a603bf3083f4a14af1cf.jpg?v=202604130251 ]

■開発予定地

「（仮称）岩手紫波プロジェクト」の開発予定地は、東北エリアの大動脈である東北縦貫自動車道「紫波」インターチェンジから約200mと至近に位置し、高速道路へのアクセスに優れた交通利便性の高い立地です。

また、中核都市である盛岡市中心部から車で約30分圏内に位置し、消費地近接の優位性を有するとともに、青森県・秋田県を含む北東北エリア全域をカバーする広域配送拠点として高いポテンシャルを備えております。これにより、配送効率の向上および強固な物流ネットワークの構築が可能です。

さらに、本開発予定地は、ハザードマップ上、水害や土砂災害のリスクが極めて低いエリアに位置しており、災害時における防災性及び事業継続性（BCP）の優れた立地環境を備えております。

■計画建物

「（仮称）岩手紫波プロジェクト」は、平屋建ての普通倉庫（17,363.08平方メートル ）に危険品倉庫2棟（計1,958.00平方メートル ）を併設する計画で、延べ面積19,321.08平方メートル （5,844.62坪）のマルチテナント型物流施設として開発されます。施設のマスタープランとして、同一敷地内に普通倉庫と危険品倉庫を隣接させることで、多種多様な保管物を一体的なオペレーションにより取り扱うことが可能となり、さらに、各棟に専用のトラックヤードを設けることで、それぞれを個別で利用することも可能な汎用性のある計画としております。

また、ドライバーの負担軽減のために16台分の大型トラック待機スペースを計画、36台の大型トラックが同時接車可能なトラックバースと合わせて、効率的な入出庫オペレーションを実現します。さらに、118台の乗用車駐車場を計画することで、従業員の通勤利便性の向上に寄与します。

倉庫部分の基本スペックとして、床荷重は1.5t/平方メートル 、有効高さは5.5m以上としており、普通倉庫は最大4分割での入居が可能な仕様となっております。さらに、平屋建てとすることで、多層階施設特有の上下間搬送に必要な設備及び荷捌きスペースが不要になることから保管効率の向上にも寄与し、上下間搬送に伴う時間的なロスがなく、スピーディーな庫内オペレーションを実現します。

■株式会社シーアールイーについて

当社は、企業スローガンに「「つなぐ」未来を創造する」を掲げ、物流不動産に関する一連のサービスを幅広く提供している会社です。物流不動産の開発、テナントリーシングから竣工後のアセットマネジメント、プロパティマネジメントまでのトータルサービス、並びに、中小型物流施設を中心に一括で借上げて、管理運営を行うマスターリースを主な事業としております。

現在、物流不動産開発においては、自社開発による物流施設ブランド「LogiSquare（ロジスクエア）」を中心に、37物件、延べ面積約138万平方メートル （約42万坪）の開発実績を有し、9物件、延べ面積約38万平方メートル （約12万坪）の開発を現在進めております。また、物流不動産特化の管理会社としては国内トップクラスの管理規模となり、物流不動産を中心に約1,500物件、約685万平方メートル （約207万坪）※2の不動産の管理運営（マスターリース・プロパティマネジメント）を行っております。

当社独自に構築をしてまいりました多様なテナント企業とのリレーションシップにより、テナントの個別ニーズを的確に捉えて反映するだけではなく、機能性・汎用性をも兼ね備えた物流施設を開発し、継続的にご提供してまいります。また、60年以上※3の長年の物流不動産管理事業で培ってきた知見・ノウハウを開発事業に注ぎ込むことにより、利用者の立場に立った利便性の高い施設開発を目指し、首都圏はもとより、全国の物流適地において積極的に物流施設開発に取り組んでまいります。

※2 2026年1月末時点

※3 1964年の（株）天幸総建創業より起算

会社名：株式会社シーアールイー

所在地：東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東棟19階

代表：代表取締役会長CEO 山下修平 代表取締役社長COO 亀山忠秀

設立：2009年12月22日

事業内容：物流施設の賃貸、管理、開発、仲介、及び投資助言

資本金：5,391百万円 (2025年7月31日現在）

コーポレートサイト：https://www.cre-jpn.com/

開発物件はこちら :https://www.logi-square.com/development

ロジスクエア ブランドサイト https://www.logi-square.com/branding(https://www.logi-square.com/branding)

CRE企業サイト https://www.cre-jpn.com/(https://www.cre-jpn.com/)

物流課題のソリューション検索サイト『ユアロジ』 https://www.logi-square.com/yourlogi(https://www.logi-square.com/yourlogi)

CRE開発物件ウェブサイト https://www.logi-square.com/development/list.html/(https://www.logi-square.com/development/list.html/)