4月16日（木)「やすとものいたって真剣です」に女優・上戸彩が降臨！！ミャクミャク愛が止まらない！ツートライブと大阪で爆買いドライブ

4月16日（木)「やすとものいたって真剣です」女優・上戸彩が降臨！！ミャクミャク愛が止まらない！ツートライブと大阪で爆買いドライブカベポスター・浜田の失態に現場は大混乱⁉「ずっと逃げたかった」10代の頃の苦悩から、3児の母として抱える”リアルな葛藤”まで知られざる素顔が明らかに！