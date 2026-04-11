「ABEMA」開局10周年記念特番『30時間限界突破フェス』本日4月11日（土）午後3時より生放送！3チャンネルで同時進行

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えます。このたび、「ABEMA」10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送いたします。DAY1となる本日は、『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』や『今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP』など、注目企画盛りだくさんで放送いたいたします。

本日4月11日（土）午後3時より放送開始となる特別番組『30時間限界突破フェス』では、「ABEMA」の人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送します。「ABEMA」全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。

3チャンネルではそれぞれ違うコンテンツを放送しており、1つ目のチャンネルは『30時間限界突破フェス』ならではのさまざまなオリジナル企画をお届け、2つ目のチャンネルは5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』をお届け、そして3つ目のチャンネルは『チャンスの時間』や『愛のハイエナ』、さらには現在放送中の『恋愛病院』など、ABEMAが誇る人気バラエティ番組を30時間無料放送します。

なお、本日は午後3時30分から、柔道選手からプロレスラーに転身したウルフアロンが参戦する『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』第1部を、夜9時からはその第2部を生放送。そして夜7時からは「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズのメンバーが、今を時めく人気アーティストたちと夢の共演を果たし、一夜限りの歌とダンスのコラボレーションを行う特別企画『今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP』、夜11時からはお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光がレギュラー出演する「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズの特別編として、『あつまれ ハイエナの森』を生放送いたします。さらに、深夜1時からは麻雀好きな芸能人がMリーグスタジオに集結し、チーム戦形式で夜通し麻雀を行う『チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦』を生放送。ここでしか見ることのできないプロ雀士と芸能人による己のプライドをかけた深夜の麻雀大会はどのチームが勝利を収めるのでしょうか？

また、夜6時頃からは、『愛のハイエナ』の看板企画「山本裕典、ホストになる。」で大きな注目を集めてきた山本が、30時間という長時間の“限界突破マラソン”に挑みながら、リアルタイムで仕事のオファー獲得を目指す『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』、夜6時20分頃からは『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』を生放送。こちらもどうぞお楽しみに。

「ABEMA」は、『30時間限界突破フェス』を皮切りに、今後も「ABEMA」をより皆さまにお楽しみいただけるようさまざまなキャンペーンを展開します。2026年に10周年を迎えた「ABEMA」は、引き続き視聴者の期待を超える番組制作および運営に励むとともに、これからも無料放送を基盤としながら、いつでもどこでも手軽に“最高品質”のコンテンツを楽しめる環境づくりに努め、社会インフラとしての価値を高めていきます。

◆30時間限界突破フェスチャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/30h-1/slots/8uVeWJMynkHfwV

◆30時間限界突破フェス コムドット

放送URL：https://abema.tv/channels/30h-2/slots/EBoEiLivMn6BpT

◆30時間限界突破フェス 無料大放出

放送URL：https://abema.tv/now-on-air/30h-3

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

（C）AbemaTV,Inc.

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

番組URL：https://abema.tv/video/genre/30h

■『今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP』概要

（C）AbemaTV,Inc.

放送日：2026年4月11日（土）夜7時～

■『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』概要

（C）AbemaTV,Inc.

放送日：2026年4月11日（土）

第1部：午後3時30分～

第2部：夜9時～

■『あつまれ ハイエナの森』概要

（C）AbemaTV,Inc.

放送日：2026年4月11日（土）夜11時～

■『チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦』概要

（C）AbemaTV,Inc.

放送日：2026年4月12日（日）深夜1時～

■山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』概要

（C）AbemaTV,Inc.

放送日：2026年4月11日（土）夜6時～

■『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』概要

（C）AbemaTV,Inc.

放送日：2026年4月11日（土）夜6時20分～

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

◆「ABEMA」10周年について

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年特設サイト：https://contents-abema.com/10th/