浦安D-Rocks×祭醸造「浦安D-Rocks Official Brew Pub」開設のお知らせ

株式会社NTT Sports X

いつも浦安D-Rocksへのあたたかいご声援、誠にありがとうございます。

この度、浦安D-Rocksでは、地域の皆さまにラグビーとチームをより身近に感じていただくため、千葉県浦安市のクラフトビール醸造所「祭醸造」と連携し、"浦安D-Rocks Official Brew Pub"としての取り組みを開始しました。

浦安D-Rocksと祭醸造は、これまでコラボレーションビール『青岩』の醸造を通じた連携を図ってまいりました。

本取り組みでは、その実績を基盤に、地域との接点づくりを推進することでファンの皆様が日常の中でチームを身近に感じ、交流が生まれる場の創出を目指しています。

「浦安D-Rocks Official Brew Pub」について

本取り組みは、浦安D-Rocksと地域との新たな接点として、コミュニケーションの場を創出するものです。今後は地域共創型の交流拠点としての展開を目指していきます。

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主な取り組み内容

■コラボレーションビール「青岩」の提供

チームカラーをモチーフにした特製ビール「青岩(https://urayasu-d-rocks.com/news/goods/index_1799.html)」をお楽しみいただけます。

■外装

チームカラーをベースに、ファサード演出を行っています。

今後の展開予定

今後は、以下のような取り組みを通じて、より多様な形での交流機会を検討してまいります。

・試合情報やチームに関する情報発信

・チームグッズ等の展示

・ファン同士の交流を促すイベント企画

店舗情報

■店舗名：祭醸造（浦安D-Rocks Official Brew Pub）

■所在地：〒279-0001 千葉県浦安市当代島2丁目1－27 石長ビル 1階

■営業時間：祭醸造の営業時間に準ずる

メッセージ

浦安D-Rocksは、地域の皆様と共に成長し、浦安市を盛り上げていくチームを目指しています。本取り組みにより、日常の中でチームを感じていただける新たな接点が生まれることを期待しています。

試合のある日もない日も、ぜひお気軽にお立ち寄りください。クラフトビール「青岩」をきっかけに、浦安D-Rocksと地域とのつながりを感じていただければ幸いです。