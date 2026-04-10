CAMPER × ISSEY MIYAKE 第二弾パートナーシップから誕生した「Karst Finch (カースト フィンチ) 」発売

株式会社カンペールジャパン

スペイン・マヨルカ島発のシューズブランド「CAMPER（カンペール）」は、「ISSEY MIYAKE（イッセイ ミヤケ）」とのパートナーシップから誕生した、二弾目となる新たなフットウェア「Karst Finch (カースト フィンチ) 」を発表します。CamperとISSEY MIYAKEのデザイナー近藤悟史によってデザインされた本シリーズは、昨年10月にパリで発表されたISSEY MIYAKE 2026年春夏コレクションにて初めて公開され、4月15日（水）よりグローバルローンチを迎えます。

Karst Finch / (C) CAMPER / ISSEY MIYAKE INC.



ISSEY MIYAKEは、1971年に初コレクションを発表し、独自のデザイン哲学を打ち出した創業者・三宅一生の革新的な精神と創造性を体現しています。以来、ISSEY MIYAKEは、着る人の身体と布のあいだに生まれるゆとりや間（ま）を追求し続け、西洋・東洋の概念にとらわれない、普遍的な美しさを表現する衣服をデザイン・制作してきました。



両ブランドの伝統を礎にしたこのパートナーシップは、創造の力を称え、日々の暮らしの中に手仕事の価値を改めて提唱するものです。良質な素材とテクノロジーを融合し、実用性と快適さを兼ね備え、遊び心も取り入れています。第一弾のパートナーシップでは、「一枚の布」というコンセプトを込めた、“第二の皮膚”のように足を包みこむシューズとアンクルブーツ「Peu Form（ペウ フォーム）」を展開しました。第二弾では、このパートナーシップによる初のスニーカー「Karst Finch（カースト フィンチ）」が誕生。愛らしい小鳥「フィンチ（アトリ科の鳥）」の色鮮やかな羽に着想を得ています。また、岩石地形に着想を得たCamperの「Karst」アウトソールに、軽量で伸縮性のあるアッパーを組み合わせたデザインです。

Karst Finchは「自由」の感覚を呼び起こします。制限されず、自由に歩くというコンセプトは、快適なフィット感と軽やかな履き心地に反映されています。メリージェーンから着想を得たストレッチニットのアッパーがさらなる快適性を生み出し、Camper独自のReXarge(R)スーパークリティカルフォームミッドソールが優れたクッション性を実現します。さらに、Vibram(R)のアウトソールがグリップ力を高めます。カラーバリエーションは4種類で、ブラック、ピンク、イエロー、グリーン、ブルー、タン、グレーといった多彩で汎用性の高い色から配色しています。各シューズには、同系色またはコントラストカラーのソックスが2足ずつ付属し、自由な組み合わせを楽しめます。

Karst Finch / (C) CAMPER / ISSEY MIYAKE INC.

GRY W K201934-005 / M K101115-004 YEL W K201934-004 / M K101115‐003

Karst Finch / (C) CAMPER / ISSEY MIYAKE INC.

BGE W K201934-006 / M K101115-005 BLK W K201934-001 / M K101115-001

Karst Finch

Price：52,800円(税込) / Size：Women 35‐40 / Men 39-45

Color：グレー（セットのソックス グレーとグリーン）、ライトイエロー（セットのソックス ライトイエローとイエロー）、ブラック（セットのソックス ブラックとグレー）、ライトベージュ（セットのソックス ライトイエローとホワイト）

※ 店舗により取り扱いカラー・サイズが異なります。一部取り扱いないサイズがございます。

Karst Finchは、4月15日（水）より、世界各国のCamperおよびISSEY MIYAKEの直営店と公式オンラインストア、一部のセレクトショップにて発売されます。販売店舗の詳細は、camper.comまたはisseymiyake.comをご覧ください。

CAMPER JAPAN取り扱い店舗一覧：

CAMPER公式オンラインストア(https://www.camper.com/ja_JP)

CAMPER 渋谷PARCO(https://www.camper-japan.jp/shop/kanto/camper_parco_2025919open.html)、CAMPER 池袋PARCO(https://www.camper-japan.jp/shop/kanto/camper_parco.html)、CAMPER 新丸の内ビル(https://www.camper-japan.jp/shop/kanto/camper_8.html)、CAMPER新宿フラッグス(https://www.camper-japan.jp/shop/kanto/camper_2022121open.html)、

CAMPER新宿伊勢丹メンズ(https://www.camper-japan.jp/shop/kanto/camper_2.html)、CAMPER 銀座松屋(https://www.camper-japan.jp/shop/kanto/camper_4.html)、CAMPER JR京都伊勢丹(https://www.camper-japan.jp/shop/kinki/camper_46.html)、CAMPER 心斎橋大丸(https://www.camper-japan.jp/shop/kinki/camper_28.html)、

CAMPERうめだ阪急(https://www.camper-japan.jp/shop/kinki/camper_29.html)、CAMPER JR名古屋タカシマヤ(https://www.camper-japan.jp/shop/tokai/camperjr.html)、CAMPER神戸大丸(https://www.camper-japan.jp/shop/kinki/camper_37.html)、 CAMPER 福岡岩田屋(https://www.camper-japan.jp/shop/kyushu/post.html)、CAMPER 札幌大丸(https://www.camper-japan.jp/shop/hokkaido/camper_24.html)

クレジット：(C) CAMPER / ISSEY MIYAKE INC.

【 CAMPER / カンペール】1975年にスペイン・マヨルカ島で生まれたフットウェアブランド「カンペール」。現在は、世界で約40カ国400店舗、日本では全国約50店舗にて展開中。地中海の豊かな自然にインスパイアされた先進的なデザインと、職人のクラフトマンシップに最先端イノベーションが融合して生まれた極上の履き心地が、「歩く」という移動手段を「楽しくて幸せな時間」へと昇華します。カンペールを履いて、いつもよりちょっぴり幸せな非日常の世界へ。

Walk, Don’t Run. （歩こう。走らず、ゆっくりと。）

カンペールジャパン公式オンラインストア (https://www.camper.com/ja_JP)

カンペールジャパン公式インスタグラム(https://www.instagram.com/camper_japan/)