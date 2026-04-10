あべのハルカス近鉄本店 惣菜売場に全国初登場を含む16店舗が新たに加わりリモデル！４月29日（水・祝）にグランドオープン

株式会社近鉄百貨店

株式会社近鉄百貨店は、中期経営計画(2025～2028年度)において、旗艦店であるあべのハルカス近鉄本店のリモデルを重点施策として掲げています。その大きな柱の一つとして、2026年２月より着手してきたウイング館地２階 惣菜売場のリモデルが完了し、４月29日（水・祝）にグランドオープンを迎えます。

今回のリモデルは2014年のあべのハルカス全面開業以来初となる大規模改装となり、対象面積は同フロアの約６割に達します。近年需要が高まっているバリエーション豊かな新しいスタイルのデリ惣菜を中心に、全国初・百貨店初登場ブランドや、地元・阿倍野の名店など、計16店舗が新たに登場いたします。

多彩な食の選択肢を揃えることで、訪れるたびに「今日はどれにしよう」と心が弾むような、日常の選ぶ楽しさを提案。多様化するライフスタイルに寄り添い、百の感動＝価値をお届けする「百“価”店」としての新たな食の体験をお客様にお届けします。

※売場全景イメージ

●場所：あべのハルカス近鉄本店 ウイング館地2階 惣菜売場

●グランドオープン日：2026年4月29日（水・祝）

●営業時間：10:00～20:00

1. 多様なニーズに応えるバリエーション豊かな新しいスタイルのデリ惣菜

タイパを重視するオフィスワーカーや若年層に向け、百貨店初登場となる「ワンハンドグルメ」や、こだわりのオリジナルブランド、売場内でお酒と惣菜を楽しめるスポットを導入いたします。

「ワンハンドBENTO by ほっかほっか亭」【百貨店初登場】

持ち帰り弁当事業のパイオニア「ほっかほっか亭」が提案する、新しいカタチのお弁当が登場。

昨年話題となった国際的なイベントにおいて、シリーズ累計22万食を超える販売記録を樹立した「ワンハンド BENTO」が、常設ブランドとして百貨店に初登場します。

忙しい現代人のライフスタイルに寄り添い、場所を選ばずスマートに楽しめる「タイパ」を追求。食物繊維やビタミンが豊富な十六穀米を使用し、主食とおかずを片手でバランスよく味わえる手軽さと満足感を両立させたワンハンドBENTOです。さらに今回の出店に合わせて、野菜たっぷりの生春巻きなどここでしか食べられない新たなアイテムも数量限定で登場します。

ワンハンドBENTOワンハンドBENTO 生春巻き＜数量限定＞ 各種

ワンハンドBENTO チキン南蛮(梅入り) 1個 756円

ワンハンドBENTO 和牛(なにわ黒牛) 1個 1,188円

ワンハンドBENTO 海苔弁(鱈の天ぷら) 1個 594円

★グランドオープン記念 特別価格★（4月29日(水・祝)～5月6日(水・振休)）

ワンハンドBENTO 3種セット 2,376円

※各日数量限定

「はるまき専門店 lamp」【全国でここだけ！】

全国でも珍しい春巻きの専門店。百貨店担当者もアイデアを出し合い、こだわりを詰め込んだ新ブランドが誕生しました。冷めても美味しい食感にこだわり、米油で揚げた軽やかな味わいが特徴です。おかずからスイーツまで、季節感あふれる創作メニューとともに、春巻きの新しい楽しみ方を提案します。

※画像はイメージ

職人の本格五目はるまき 1本 303円

「ハルチカBAR セカサケ」

世界から厳選した銘酒を、売場のお惣菜とともにその場のカウンターで楽しめる体験型スポット。デパ地下の新しい過ごし方を提案し、日常を彩る贅沢なひとときをご提供します。

※売場イメージ※20歳未満の方へのお酒の販売はいたしません。※売場での飲酒につきましては、お車を運転される方と20歳未満のお客さまはご遠慮ください。

日替りで希少な銘酒をお楽しみください。

◎4月29日(水・祝) ～5月6日(水・振休)

【4月29日 (水・祝)】

而今 特別純米 80mL 770円

【4月30日(木)】

田酒 特別純米酒 80mL 770円

【5月1日(金)】

作 雅乃智 純米大吟醸 中取 80mL 990円

【5月2日(土)】

横山五十 愛山 純米大吟醸 中取 80mL 880円

※このほかにも期間中、日替りで日本酒をご用意。

営業時間：11:00～20:00(ラストオーダー19:30)

※4月29日(水・祝) ～5月6日(水・振休)は10:00より営業いたします。

※お酒、ソフトドリンクをご注文のお客様に限り、あべのハルカス近鉄本店内でご購入の惣菜をお持ち込みいただけます。

2. 地元・阿倍野や大阪の名店をハルカスで！

地元・阿倍野や大阪で愛される名店が、あべのハルカス近鉄本店に一堂に会します。観光のお客様には大阪の食の活気を、地域の皆様には馴染みの味をより便利に、新しい楽しみ方とともにお届け。イートインの拡充や、ここでしか買えないオリジナル商品の強化を行い、どなたでも気軽に楽しめる美味しい食との出会いを提供します。

「かつぱんとあげもん広岡揚店」【百貨店初登場】

阿部野・昭和町で愛される「広岡精肉店」による揚げ物専門店。肉汁あふれる分厚いみんちかつ、甘みがおいしいコロッケなどの人気商品に加え、今回の出店に合わせて名物の揚げ物をラグジュアリーホテルにも採用されるブーランジェリーのパンで挟んだ新スタイルメニュー『かつぱん』が新登場！あべのハルカス近鉄本店限定の看板商品として展開いたします。

※画像はイメージ

みんちかつぱん 1個 301円

【各日限定数500】

※画像はイメージ

4月29日(水・祝)～5月12日(火)

★グランドオープン記念 特別価格★

あげもんおすすめ5点セット 1セット 1,001円

「大阪あべの たこつぼ」【百貨店初登場】

創業60年、阿倍野の地で長年愛され続ける名店『たこつぼ』。看板メニューである『ねぎだくスジコン玉』など、熟練の技が光る味をご提供します。地元のお客様も、初めて訪れるお客様も。阿倍野の活気と歴史が詰まった、親しみ深い『阿倍野の味』をお楽しみください。

※画像はイメージ

ねぎだくホルモン焼きそば 1人前 1,280円

「芋菓子匠 嶋屋」

昭和23年の創業以来、阿倍野の地で親しまれてきた芋菓子専門店『嶋屋』。看板商品の『名物あべのポテト』は、特製の蜜が中までしっとりと染み込んだ、素材の甘みが際立つ逸品。地元で世代を超えて愛され続ける味は手土産としてもおすすめです。

※画像はイメージ

名物あべのポテト 1箱(328ｇ入) 972円

「551HORAI」リフレッシュオープン

圧倒的人気を誇る「551HORAI」が、さらに使いやすく、居心地の良い空間へと生まれ変わります。

今回の改装では、これまで以上にお食事をゆったりと楽しんでいただけるよう、イートインの席数を増設。新しいイートインメニューも加わり、できたてをその場ですぐに味わうライブ感あふれるひとときをご提供します。

また、テイクアウトコーナーのレイアウトも刷新。よりスムーズで注文しやすい環境を整えることで、観光のお客様にも、お急ぎの地元の皆様にも、これまで以上に快適にご利用いただける売場へと進化しました。

※売場イメージ※画像はイメージ

近鉄百貨店初登場メニュー

点心セット 1,700円

イートイン営業時間

10:00～19:30

３．全国の「憧れの味」を食卓に。厳選された名店の味わい

日常の食卓を少し特別にする名店が登場。百貨店初出店となる広島の老舗旅館『錦水館』からは産地で愛される本場の味わいをお届け。さらに、焼肉の名店『叙々苑』が加わることで、おもてなしや自分へのご褒美にもふさわしい、上質な食の選択肢を提案します。

「錦水館まめたぬき」百貨店初登場

広島・宮島の老舗旅館『錦水館』直営の味が、百貨店初登場。柔らかい煮穴子を贅沢に使用した「まめたぬき」オリジナルの『煮あなごめし』や、大粒の牡蠣を厳選した『牡蠣飯』など、旅先で出会うような至福の美食をご堪能ください。

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煮あなごめし (2尾) 1折 2,001円

牡蠣飯 1折 2,001円

「叙々苑」

焼肉の名店『叙々苑』の味をご家庭で。秘伝のタレが食欲をそそる焼肉弁当をはじめ、人気のサラダなど、店舗で愛されるあのおいしさを手軽にお楽しみいただけます。

カルビ＆上タン塩弁当

カルビ弁当【おてごろ】1折 2,601円

4月29日(水・祝)～5月12日(火)

★グランドオープン記念 特別価格★

カルビ＆上タン塩弁当 １折【各日限定数10】 3,701円

4. 多彩なラインナップが勢揃い。百貨店初出店やリフレッシュオープンが続々！

このほか、百貨店初登場となる話題のブランドや、装いも新たに生まれ変わる人気ショップが目白押し。シーンを問わず楽しめる充実の選択肢をご用意し、毎日通いたくなる「選ぶ楽しさ」に満ちたフロアへと進化します。

「彩膳ことのは by Delica Kitchen」百貨店初登場

季節の食材と手仕事の和惣菜で、日々の食卓に“やさしい言葉” を添えるお店。彩り・味わい・身体への思いやりを大切に、一品一品 まごごろをこめて丁寧に仕立てています。心と身体に寄り添う旬の美味しさをお楽しみください。

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赤飯と季節ごはん御膳 1折 1,059円

大漁海老おつまみ天ぷら 100g当り 281円

「Harves DELI」百貨店初登場

食品スーパー (Harves)からの調達を活かし、鮮度抜群の厳選食材を用いた健康的なお弁当や本格的な惣菜が充実。食卓に美味しさと安心を届けます。

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4月29日(水・祝)～5月12日(火)

★グランドオープン記念 特別価格★

至福のあじのフライ(長崎県産あじ使用)1パック (2枚入) 498円

至福の幕の内弁当 1折 980円

4月29日(水・祝)～5月12日(火)

★グランドオープン記念 特別価格★

都ホテル四日市 四川料理長監修 至福のエビチリ 1パック(4尾入) 【各日限定数40】

980円

「ミラノ亭Deli」百貨店初登場

タリアータやカツレツなど肉料理を中心に人気のピザやオムライスも並びます。

レストラン品質の惣菜で日常に彩りを。

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ボロネーゼピザ 880円

菜の花とキャベツとちりめんじゃこのピザ 780円 各1枚 径約20cm 【各日限定数50】

「どんぶり専門店 飯彩堂」百貨店初登場

良い米と豊かな具。一杯で満たされる “飯”専門店。

牛カルビ焼肉丼やまぐろ三昧丼、大海老天重など、多彩な丼物メニューを“できたて”で味わえます。

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あわせ出汁の煮込みかつ重 1折 1,059円

大海老天重 1折 1,383円

「ドンク」リフレッシュオープン

香ばしいフランスパンや行列のできるミニクロワッサンが人気の神戸発祥の老舗ベーカリー。

販売スペースを刷新し、お客様の目の前でパンのカットを行うなど、焼き立ての香りとライブ感を演出します。

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はちみつバターブレッド 1個 432円

＜ミニワン＞ミニチュロス 100g当り 303円

「タイ料理 チャンロイ」

本場のハーブが香るタイ家庭料理。

現地の味を忠実に再現した彩り豊かな惣菜やお弁当が揃います。

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カオマンガイ弁当 1折 1,080円

4月29日(水・祝)～5月12日(火)

★グランドオープン記念 特別価格★

ガイヤーン(鶏肉のあぶり焼き) 100ｇ当り340円※各日数量限定

「メルカートピッコロデリ」

鳥取県産鹿肉のハンバーグと鳥取県智頭町の國岡さんが作る玄米のお弁当など、地域の食材を活かした 身体に優しいお惣菜が魅力です。

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鳥取県産鹿肉のハンバーグと鳥取県國岡さんが作った玄米のお弁当 1折 1,620円

「カンナムデリ」

韓国の食文化を現代風に。彩り豊かなキンパやビビンバなど、本場の味を届けるデリ。

野菜たっぷりで健康的なメニューを手軽に楽しめます。

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2種キンパの彩り膳 1折 1,080円

【2月28日 先行オープン】

「グリルキャピタル東洋亭デリ」

京都の老舗洋食店の味を気軽に楽しめるデリスタイル。看板メニューの「百年洋食ハンバーグ弁当」や、丸ごとトマトの「トマトサラダ」はもちろん、あべのハルカス近鉄本店限定のお弁当にも注目で

す。

※画像はイメージ

百年洋食ハンバーグ弁当

１折 1,431円

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【あべのハルカス近鉄本店限定】

カレー弁当

１折 1,101円

「みなみやましろ村」百貨店初登場

京都府唯一の村、南山城村の魅力が詰まった道の駅が百貨店初登場。お茶や地元食材を使った人気商品やイートインスイーツをお楽しみいただけます。

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南山城村の春摘み抹茶を贅沢に使用した

濃厚な旨みのソフトクリーム

抹茶ソフト １個 880円

※表示価格には、消費税が含まれています。

※画像はイメージです。