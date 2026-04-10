ネスレ日本から、コストコ限定で「Orgain クレアチンモノハイドレート」新発売　― あなたの内面の強さを解き放て ―

ネスレ日本株式会社

ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、2026年4月14日（火）より、コストコホールセールジャパン株式会社(※1）（本社：千葉県木更津市、日本支社長：ケリー・ハント）が展開する会員制倉庫型店の一部倉庫店、ならびに通販ストア「コストコオンライン」にて、「Orgain クレアチンモノハイドレート」の販売を開始します。

（※1）アメリカ発の高品質な商品とサービスを展開する会員制倉庫型店コストコは、日本国内に37倉庫店とコストコオンラインを展開しています。（2025年9月1日時点、コストコ公式サイトより）

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

原材料として微粉状のクレアチンモノハイドレートを100％使用した「Orgain クレアチンモノハイドレート」は、アメリカのコストコにおいて2025年6月より販売されている人気製品で、日常的なコンディショニングを意識する層を中心に支持を集めています。近年、日本においても健康やウェルネスへの関心が高まる中、日本での販売を開始します。

なお、「Orgain」は、「GOOD, CLEAN NUTRITION を通じて、人々が健康で活気あふれる生活を送ることを応援する」という考えのもとに創設されたクリーンニュートリションブランドで、その理念のもと展開される製品の一つが、今回発売する「Orgain クレアチンモノハイドレート」です。

ネスレ日本は、「Orgain クレアチンモノハイドレート」をはじめとする「Orgain」製品の展開を通じて、ウェルネスライフの充実を支援し、健康管理および栄養管理を支える製品と情報を提供していきます。

「Orgain クレアチンモノハイドレート」を飲み物に溶かす様子■製品概要

【Orgain クレアチンモノハイドレート】

■発売予定日：2026年4月14日（火）(※2）

■賞味期限：製品裏面一括表示内に記載

■内容量：665g

■取り扱い上の注意：室温保存（直射日光を避け、なるべく涼しいところで保管してください。）

■使用上の注意：

◎18歳未満の方は使用しないでください。

◎小児の手の届かない場所に保管してください。

◎開封後はふたをしっかり閉めて、涼しく乾燥した場所で保管し、なるべくお早めにお召し上がりください。

◎混ぜた後はなるべくお早めにご使用ください。

◎粉末をそのまま口に入れると、むせる場合がありますのでご注意ください。

◎一日の摂取目安量をお守りください。

◎本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものでありません。

◎体質・体調により、まれに合わない場合がありますので、その場合はご使用をお控えください。

◎疾病などで治療中の方や妊娠中の方がご使用になる場合は、事前に医師にご相談ください。

■原材料に含まれるアレルゲン（28品目中）：なし

■販売経路：コストコ一部倉庫店(※3）（座間、千葉ニュータウン、富谷、木更津、壬生、川崎、

札幌、幕張、神戸、広島、中部空港、野々市、門真、沖縄南城、尼崎、久山倉庫店予定）、コストコオンライン

(※2）倉庫店により発売日が異なる場合があります。

(※3）販売倉庫店は状況により変更となる場合があります。

- 1日当たりの摂取目安量は5g(※4）、原材料は、微粉状のクレアチンモノハイドレートを100％使用。- ダマになりにくく、飲み物になめらかに混ぜることができます。ノンフレーバーで、香料・甘味料は不使用。- 1製品で、1日1食5gとして約133食分になります。- 栄養成分は、付属スプーン1杯（5g）当たり20kcal、たんぱく質5.0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0-0.002g、クレアチンモノハイドレート5.0g。(※4）付属スプーン1杯（5ｇ）

以上

参考情報

■「クレアチン」とは

クレアチンは、アミノ酸の一種として体内で合成することができる成分で、主に骨格筋に存在します。カラダの中に本来存在し、肉や魚にも含まれる身近な食品成分で、体内でのエネルギー利用を支えます。運動分野で研究の蓄積がある成分です。食品からの摂取量は個人差や調理で変わるため、サプリメントで補う選択肢があります。一般的なクレアチン摂取の目安量は、1日あたり3～5gと言われており、サプリメントとしてはクレアチンモノハイドレート（粉末）が多く流通しています。

■ネスレ日本について

ネスレ日本は、スイスに本社を置く世界最大の総合食品飲料企業ネスレの日本法人で、1913年（大正2年）に創業しました。ネスレは、「食と飲料の持つ力で、現在そしてこれからの世代のすべての人々の生活の質を高めていきます」を存在意義（パーパス）として掲げ、安全で、美味しく、環境にも配慮された製品やサービスを皆さまにお届けできるよう、今後も努めていきます。

ネスレ日本について： https://www.nestle.co.jp/