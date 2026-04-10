【TSUKUMO】G-GEAR、インテル Core Ultra デスクトップ・プロセッサー (シリーズ 2) を搭載した『リネージュ2M』推奨ゲーミングPCを発売

株式会社 ヤマダホールディングス

株式会社ヤマダデンキ（本社：群馬県高崎市、代表取締役社長：佐野 財丈）は、TSUKUMO（ツクモ）ブランドで独自に展開するゲーミングPC「G-GEAR」において、オンラインゲーム『リネージュ2M』推奨ゲーミングPCの新モデルを4月10日（金）に発売いたしました。

『リネージュ2M』とは

最高のグラフィックで提供されたPCオンラインゲーム「リネージュ2」の正統後継モバイルリメイク作品。

新時代の3Dグラフィック技術でモバイルゲーム史上最大級のシームレスなオープンワールドを実現。

多様性と自由度を兼ね備えた成長を末永く楽しむことができるゲームデザインとなっており、大人数が集まり繰り広げられる大規模バトルを体験できます。

絆で結ばれた血盟の仲間と共に、新たなる冒険の扉を開こう。

本物の人生、始まる。

次世代オープンワールドRPG『リネージュ2M』

(C) NC Corporation. All Rights Reserved.

『リネージュ2M』 公式サイト：https://lineage2m.ncsoft.jp/lp/

『リネージュ2M』推奨PC 購入特典

G-GEAR 『リネージュ2M』推奨PCをご購入いただいたお客様に、ゲーム内で使用可能な特典アイテム（クーポンコード）をプレゼントいたします。

【特典アイテムリスト】

【英雄級クラス挑戦券(1回)(刻印) 】1個

【英雄級アガシオン挑戦券(1回)(刻印) 】1個

【成長のポーション(10%)(刻印)】50個

【祝福の聖物(刻印)】500個

【ダンジョン時間補充石選択箱(刻印)】20個

※特典アイテムのクーポンコードは「オリジン ワールド用」「リザーブ ワールド用」各1セットずつのプレゼントとなります。

『リネージュ2M』推奨PCの特長

高性能な インテル Core Ultra 7 デスクトップ・プロセッサー (シリーズ 2)搭載

マルチタスクに強いインテルプロセッサーならではの Performance (高性能) コアと Efficient (高効率) コアからなるハイブリッド・アーキテクチャーがさらに進化しました。

新設計コアを搭載した インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサーは、スムーズな応答性で優れたパフォーマンスを提供します。

さらに、AI処理に特化した低消費電力で動作する NPU (ニューラルプロセッシングユニット) を新たに搭載。 ゲームしながらの動画配信や負荷の高いクリエイティブソフトウェアの同時使用など、効率よく最大限のパフォーマンスを引き出すことができます。

MSI PRO B860M-A WIFI搭載

PRO B860M-A WIFIはシンプルなデザインで、ホワイトシルバーのカラーリングは、ホワイトとブラックの両方のPCビルドに完璧にマッチします。 Wi-Fi 7、EZアンテナ、5G LAN、Thunderbolt 4、PCIe 5.0 M.2、PCIe補助電源を搭載し、高性能Intel(R) Core(TM) Ultraプロセッサーに対応します。

お客様一人ひとりのニーズに対応

G-GEARシリーズは、TSUKUMOが長年にわたるパソコン用パーツ販売で培った知識とノウハウを基に開発・設計しています。日本国内の指定工場で熟練スタッフが一台ずつ丁寧に組立を行うことで、高品質の製品を迅速にお届けする生産体制をとっています。これにより高い信頼性と安心感、幅広いニーズへの対応を高次元で実現しています。

標準構成仕様（BTOによるカスタマイズ可能）

G-GEAR『リネージュ2M』推奨PCページ

https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/game/suisyo/lineage2m.html

G-GEAR 『リネージュ2M』推奨PC ｜ GB5J-A261B/L2M

税込価格： 234,800円

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/82557/table/1087_1_9e62899f571d655a8f44e0ec93f378fd.jpg?v=202604100551 ]

G-GEAR 『リネージュ2M』推奨PC ｜ GB7J-B261B/L2M

税込価格： 334,800円

販売店舗と販売開始日

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/82557/table/1087_2_d040620f9ae18a1316c449ee18cce8b4.jpg?v=202604100551 ]

今回発表の新モデルは、ツクモネットショップならびに下記店舗にて、4月10日（金）より販売開始いたしました。

ツクモ店舗（ https://tenpo.tsukumo.co.jp/ ）

ツクモパソコン本店

TSUKUMO eX.

ツクモ名古屋1号店

DEPOツクモ札幌大谷地店

ツクモLABI1なんば店

ツクモネットショップ（ https://shop.tsukumo.co.jp/ ）

法人営業部（ https://houjin.tsukumo.co.jp/ ）

本製品に関する詳細情報

TSUKUMO BTOパソコン

https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/

G-GEARゲーム推奨モデルページ

https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/game/suisyo/

TSUKUMO （ツクモ）について

ヤマダホールディングスグループ 株式会社ヤマダデンキ所属の、TSUKUMO（ツクモ）ブランドでパソコンおよびPCパーツ・周辺機器を販売するパソコンショップです。前身となる九十九電機は1947年創業で、現在は秋葉原を中心に全国7店舗、法人営業部・ネットショップを展開しています。

最先端の商品から特殊な部品まで数多く取り揃え、専門知識と経験の豊富なスタッフが「ゲームを快適にプレイしたい」「高画質・高速処理のパソコンにしたい」などの様々なニーズにお応えしております。また、カスタムPCが初めてでご不安のある方向けにPC組立代行サービスもご用意しております。

この他、パソコン専門店として長年培ってきたノウハウを詰め込んだ、オリジナルブランドPCの企画・製造・販売を行っております。

ゲーミング性能に特化した「G-GEAR」、企業向けワークステーションモデルや小型・スリム型モデルなど用途別に取り揃えた「eX.computer」のラインナップを展開しております。高品質・高性能、そしてご利用シーンにあわせたPCとして、ゲームをプレイする方だけでなく、CG業界・ゲーム開発業界などプロの現場から多くのご支持をいただくとともに、近年はたくさんの配信者の方にもご利用いただいております。

ツクモ案内URL： https://kaisya.tsukumo.co.jp/

ツクモネットショップ： https://shop.tsukumo.co.jp/

ツクモ店舗情報： https://tenpo.tsukumo.co.jp/