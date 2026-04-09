「超モンストひろば in ニコニコ超会議2026」ステージコンテンツに小林幸子さん降臨決定！

株式会社MIXI

株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、2026年4月25日（土）26日（日）に幕張メッセ 国際展示場で開催される超巨大イベント「ニコニコ超会議2026」にブース出展し、スマホアプリのひっぱりハンティングRPG「モンスターストライク」（以下モンスト）のイベント「超モンストひろば in ニコニコ超会議2026」を開催します。本日、ステージコンテンツ「超・モンスト幸子祭！」を公開したほか、各コンテンツ出演者情報およびスケジュールを公開しました。

本イベントでは、小林幸子さんがステージに降臨する「超・モンスト幸子祭！」やミッションクリアでナイトメアやモンストメンバーと一緒に楽しいティーパーティーに参加できる「超トキメキ！ティーパーティー大作戦」をはじめとしたステージコンテンツと、モンストのゲーム性を派手なデコトラの荷台で再現した「超ひっぱれ！デコトラ de 運極ピンボール」などのフロアコンテンツといった多種多様なコンテンツを実施します。詳細については、モンスト公式サイト内のお知らせをご確認ください。

▼モンスト公式サイトお知らせ

https://www.monster-strike.com/entertainment-news/20260326_1.html

【出展コンテンツ】

▪️ステージコンテンツ

・超・モンスト幸子祭！ ＜4月26日（日）＞

4月26日（日）のモンストブースになんと小林幸子さんが降臨！

お馴染みのメンバーとともに繰り広げられる、スペシャルなモンスト体験をお届け！

この日、この場所でしか見られない瞬間をお見逃しなく！

▼出演者

小林幸子／ターザン馬場園／タイガー桜井／ちゅうにー／宮坊／りるきい

▼スケジュール

4月26日（日）15:00頃～

・COSPLAY PHOTO SESSION ＜4月25日（土）・26日（日）＞

モンストキャラクターに扮した人気コスプレイヤーたちが「超モンストひろば in ニコニコ超会議」のステージに登場！

ステージ上でPHOTO SESSIONをおこないます。

ここでしか見られない組み合わせをお見逃しなく！

▼出演者

リンネ：雪村ユノ／エル：尊みを感じて桜井／マサムネ：しょこら／ナイトメア：あまに／バサラ：りんたろ。／メビウス：露乱／ネオ：雨音るみ※4/25（土）のみ

▼MC

＜4月25日（土）＞

あみちょる／にしぽん

＜4月26日（日）＞

ゆかんさ～／りるきい

▼スケジュール ※どなたでも自由に参加いただけます

4月25日（土） 10:25頃～、11:55頃～

4月26日（日） 10:25頃～、12:10頃～

・超トキメキ！ティーパーティー大作戦 ＜4月25日（土）・26日（日）＞

ニコニコ超会議2026にはたくさんの人間が集まると聞いて、もっと『お友達』がほしいナイトメアが特別なティーパーティーを開催！

ティーパーティーに参加するには、ミッションにチャレンジして成功すること！見事成功したら、ナイトメアやモンストのメンバーと一緒に楽しいティーパーティーに参加が可能♪

もしかしたらナイトメアと『お友達』になれるかも！？

▼出演者

ナイトメア：あまに／リンネ：雪村ユノ／エル：尊みを感じて桜井／マサムネ：しょこら／バサラ：りんたろ。／メビウス：露乱／ネオ：雨音るみ※4/25（土）のみ

▼MC

＜4月25日（土）＞

あみちょる／にしぽん

＜4月26日（日）＞

ゆかんさ～／りるきい

▼スケジュール

4月25日（土）10:45頃～、12:15頃～

4月26日（日）10:45頃～、12:30頃～

・超メタ阿波おどり ＜4月25日（土）＞

徳島が世界に誇る伝統芸能「阿波おどり」とメタストがまさかのコラボレーション！総勢20名の踊り手とメタストが、この日限りの「メタスト連」を結成。

前半は本場の踊り手による、DJ・映像・照明でショーアップしたスペシャルな演舞を披露！後半はメタストメンバーと観客の皆さんも加わり、会場一体となって踊る参加型ステージへ！

あなたも“踊る阿呆”になってみない！？

▼出演者

阿波おどり振興協会選抜連／DE DE MOUSE／あるびぃ／ラクリィ／マムル

▼スケジュール

4月25日（土）13:10頃～

・いにしえのネットミームクイズ ＜4月25日（土）＞

メタストメンバーが『いにしえのネットミームクイズ』に挑戦！

昔ネットで流行った言葉や現象を、クイズ形式で出題。

懐かしのあのネットミームから、思わず首をかしげてしまう問題まで…？

どんな問題が登場するのか？そしてどんな回答が飛び出すのか？

▼出演者

あるびぃ／ラクリィ／マムル／リリネーヴェ／ルルネーヴェ

▼スケジュール

4月25日（土）14:20頃～

・超初心者でもわかるモンストクイズ ＜4月26日（日）＞

メタストメンバーと特別ゲストが『超初心者でもわかるモンストクイズ』に挑戦！

モンストをよく知らない方でも思わず答えたくなる内容から、「それってちょっと変じゃない？」と思わずツッコミたくなる自虐ネタまで、モンストにまつわるクイズを幅広く出題！

どんな珍回答や名回答が飛び出すのか？

▼出演者

大嶋洋介／みゃこ／あるびぃ／ラクリィ／マムル／リリネーヴェ／ルルネーヴェ

▼スケジュール

4月26日（日）13:15頃～

▪️フロアコンテンツ

・超ひっぱれ！デコトラ de 運極ピンボール ＜4月25日（土）・26日（日）＞

モンスト仕様の軽デコトラに巨大ピンボールを設置！

引っぱりボールを飛ばし、抽選券を多くゲットしよう！

・超モンストひろば コスプレイヤー撮影会 ＜4月25日（土）・26日（日）＞

モンストキャラクターに扮した人気コスプレイヤーと一緒に写真が撮れる撮影会！コスプレイヤーのみの撮影も可能！

好きなキャラクターと思い出を残そう！

▼出演者

エル：尊みを感じて桜井／バサラ：りんたろ。／メビウス：露乱／ネオ：雨音るみ／リンネ：雪村ユノ／マサムネ：しょこら／ナイトメア：あまに

▼スケジュール

4月25日（土）

＜13:20頃～＞

エル／バサラ／メビウス／ネオ

＜14:30頃～＞

リンネ／マサムネ／ナイトメア

4月26日（日）

＜13:20頃～／15:30頃～＞

エル／バサラ／メビウス

＜14:30頃～／16:00頃～＞

リンネ／マサムネ／ナイトメア

・PHOTOSPOT ＜4月25日（土）・26日（日）＞

「超モンストひろば in ニコニコ超会議2026」のキービジュアルやメタスト、アニメやマンガなどのフォトスポットが登場！お気に入りのモンストの世界で撮影していってね！

※「超モンストひろば コスプレイヤー撮影会」はこちらの一部で実施します。

※撮影会以外の時間帯は自由に撮影が可能です。

・超モンストひろば 抽選コーナー ＜4月25日（土）・26日（日）＞

フロアコンテンツ参加やアンケート回答などで抽選券をお渡し！素敵な景品があたる抽選会に参加しよfう！

【イベント開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25121/table/794_1_3a8a50366db17fdcaf9d90619224a73c.jpg?v=202604090951 ]

※参加には「ニコニコ超会議2026」の優先入場券もしくは一般入場券が必要です

※チケット情報は、ニコニコ超会議2026（https://chokaigi.jp/(https://chokaigi.jp/)）の公式サイトをご確認ください。

■ニコニコ超会議2026

【日時】 2026年4月25日（土）・26日（日）

【主催】 ニコニコ超会議実行委員会

【会場】 幕張メッセ 国際展示場

【ニコニコ超会議 公式サイト】 https://chokaigi.jp/(https://chokaigi.jp/)

【X公式アカウント】 https://x.com/chokaigi_PR(https://x.com/chokaigi_PR)

■モンスターストライク < https://www.monster-strike.com(https://www.monster-strike.com) >

スマートフォンの特性を活用した、誰でも簡単に楽しめる爽快アクションRPGです。自分のモンスターを指で引っぱって弾き、敵のモンスターに当てて倒していくターン制のゲームで、壁やモンスターへの“跳ね返り”や“ぶつかり”をうまく活用することで、クエストを攻略していきます。一緒にいる友だちと最大4人まで同時に遊べる協力プレイ（マルチプレイ）が特徴です。2013年10月の提供開始より多くのユーザーの皆さまにご利用いただき、2025年12月時点では世界累計利用者数が6,500万人を突破しました。

■アプリ概要

ゲーム名 モンスターストライク

カテゴリ ゲーム（アクションRPG）

プレイ料金 無料（一部有料／アイテム課金あり）

対応機種（OS）【iOS】iOS15.0以上

【Android(TM)】Android 7.0以上

（Android 7.0未満は動作不可）

利用方法 ・各ストアで「モンスト」を検索

【iOS】https://itunes.apple.com/jp/app/id658511662?mt=8

【Android】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mixi.monsterstrike

■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/(https://mixi.co.jp/) >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

※MIXIおよびモンスターストライクの名称、これらに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。