HyperX、競技志向のプレイヤーや配信クリエイターの可能性を拡充

株式会社 日本HP

News Highlights

- HyperX OMEN MAX 45L Gaming Desktopは、HP史上最も高性能なインテル(R) プロセッサー搭載ゲーミングデスクトップ（＊1）です。パフォーマンスを追求したモデルで、高度な冷却機構と将来の拡張を見据えたアップグレード性を兼ね備えています。- OMEN AIは対応するPCゲームタイトルをさらに拡充して「Minecraft」「Roblox」「Marvel Rivals」などの人気タイトルを新たにサポートしています。ワンクリック操作により、OS、ハードウェア、ゲーム設定を調整し、フレームレートの向上を図ります。- OMEN Gaming Hubに、HeyGenおよびVoicemodと連携したAI搭載のクリエイティブ機能を追加し、プレイヤーや配信クリエイターの表現力をさらに拡張します。- その他、16インチ型ノートPC、モニター、キーボードやイヤホンなどを追加します。

株式会社 日本HP（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：岡戸 伸樹）は、ゲーミングデスクトップの最上位機「HyperX OMEN MAX 45L Gaming Desktop」をはじめ、アクセサリ、OMEN AIの対応ゲーム拡充、ならびにOMEN Gaming Hubの新機能を発表します。これらのイノベーションは、高度なハードウェア機能、AIによるゲームパフォーマンスの最適化、そしてクリエイティブツールを融合することで、プレイヤーの「遊ぶ」「競う」「創る」体験を新たな次元へと引き上げ、HyperXが目指す「次世代のプレイ体験」をハードウェアとソフトウェアの両面から具現化します。卓越したデスクトップパフォーマンスと幅広い拡張性、そしてAIによる最適化に至るまで、HyperXは、より適応性が高く、よりパーソナルで、より高性能なゲーミング体験を提供し続けます。

〈HyperX OMEN MAX 45L Gaming Desktop：次世代のゲーム体験へ〉

「HyperX OMEN MAX 45L Gaming Desktop」は、卓越したパフォーマンス、高度な冷却効率、そして長期的な拡張性を求めるプレイヤーのために設計されたゲーミングデスクトップです。

- インテル(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサー 270K Plus を搭載し、前世代比で最大約10％のゲーミング性能向上を実現します（＊2）。NVIDIA(R) GeForce(R) RTX(TM) 5090、最大128GBのDDR5メモリ、さらにフルモジュラー設計の1200W電源ユニットを採用し、長時間のゲームセッション、ストリーミングまで幅広く対応します。- 最大360mmの水冷クーラーに対応するHP独自の特許技術「OMEN Cryo Chamber(TM)」を搭載し、高負荷時でも安定したパフォーマンスを維持する高度な冷却設計を実現します。- 電源ユニット、CPUクーラー、ケースファンは、業界標準のHyperXコンポーネントを採用し、ツールレス設計と改良されたケーブル配線により、将来的なアップグレードやカスタマイズを容易に行える設計です。

〈HyperX OMEN 16 Gaming Laptop〉

ゲーミングノートPCのラインアップに16インチ型「HyperX OMEN 16 Gaming Laptop」を追加します。

- インテル Core HX プロセッサーまたは 最新世代を含むAMD Ryzen(TM) HX プロセッサーを搭載可能とし、NVIDIA GeForce RTX(TM) 5060 / 5070 Laptop を採用しています。- GPUのTGPは最大115W、Unleashedモード使用時にはシステム全体で最大200W（TPP）の高い電力供給を実現し、高負荷のかかるゲームタイトルでも安定したパフォーマンスを発揮します。- HP独自の冷却性能「OMEN Tempest Cooling テクノロジー」を採用、高負荷時でも効率的に排熱を行い、長時間のプレイにおいても安定した動作を実現します。さらに、Fan Cleaner 機構を搭載し、長期間使用時の冷却性能低下を抑制します。- ディスプレイには、16.0インチ・2.5K（2560×1600）OLEDパネルを搭載。最大165Hzのリフレッシュレートと0.2msの高速応答により、動きの速いシーンでも滑らかでシャープな映像表示を実現します。SDR 500nit、HDR最大1100nitの高輝度に加え、DCI-P3 100%対応、Variable Refresh Rateにも対応しています。- 日本語配列のフルサイズRGBバックライトキーボードを採用。8Kポーリングレートに対応し、競技性の高いゲームでも高速かつ正確な入力を可能にします。キーボードのバックライトはOMEN Light Studioによりカスタマイズが可能です。

〈ゲーミングモニター：HyperX OMEN OLED 27q / HyperX OMEN OLED 34 Gaming Display〉

HyperXブランドのゲーミングモニターに、QD‑OLEDパネルを採用した27インチモニターと34インチモニターを追加します。

HyperX OMEN OLED 27q Gaming Display：

- QD‑OLEDパネルを採用し、QHD（2560×1440）解像度、リフレッシュレート240Hz、応答速度0.03ms（GtG）に対応し、ゲームプレイからコンテンツ視聴まで幅広い用途で快適な体験を提供します。- VESA DisplayHDR True Black 500に対応し、OLEDならではの深い黒表現と高コントラストによって、ゲーム映像の没入感を高めます。- 工場出荷時のカラーキャリブレーションを実施し、DCI-P3 99%の色域カバー率に対応。色再現性に配慮し、ゲームの世界観や映像コンテンツを豊かに表現します。- OLEDの長時間利用に配慮し、パネル保護機能「HyperX OLED Core Protect」を搭載。バーンインリスクの低減を図り、日常のゲームプレイや作業など、幅広い利用シーンで安心して使用できる設計としています。- NVDIA G-SYNC CompatibleおよびAMD FreeSync(TM)に対応し、ティアリングやスタッタリングを抑えた滑らかな表示をサポートします。

HyperX OMEN OLED 34 Gaming Display：

- 高輝度化および発光効率の向上した新型QD‑OLED Penta Tandem OLEDパネルを採用し、WQHD（3440×1440）解像度、リフレッシュレート360Hz、応答速度0.03ms（GtG）に対応します。また、テキストフリンジ（文字にじみ）を大幅に低減し、KVMスイッチも備えるため、ゲームプレイやコンテンツ視聴だけでなく、日常の使用まで幅広い用途で快適な体験を提供します。- VESA DisplayHDR True Black 500に対応し、OLEDならではの深い黒表現と高コントラストによって、ゲーム映像の没入感を高めます。また、ClearMR 18000に対応し、これまで応答速度だけでは評価が困難だったモーションブラーを可視化する指標にも対応しています。- 工場出荷時のカラーキャリブレーションを実施し、DCI-P3 99%の色域カバー率に対応。色再現性に配慮し、ゲームの世界観や映像コンテンツを豊かに表現します。- OLEDの長時間利用に配慮し、パネル保護機能「HyperX OLED Core Protect」を搭載。バーンインリスクの低減を図り、日常のゲームプレイや作業など、幅広い利用シーンで安心して使用できる設計としています。

HyperX OMEN MAX 45L

HyperX OMEN 16

HyperX OMEN OLED 27q

HyperX OMEN OLED 34

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/68112/table/152_1_b206ec8f55ca1e324f1941cf5af56805.jpg?v=202604091051 ]

※価格や発売時期、仕様などは予告なく変更となる場合があります。



〈OMEN AI対応のゲームタイトルを拡大〉

「Minecraft」「Roblox」「Marvel Rivals」 などのPCゲームがOMEN AIに対応し、より多くのプレイヤーが、AIによるパフォーマンス最適化を体験できるようになりました。OMEN AIは、ハードウェア構成、OS設定、およびゲーム内設定を統合的に制御することで、ワンクリックによるFPS最適化を実現します。ゲームタイトル実行時のシステム状態およびゲームプレイデータを基に機械学習モデルが最適な設定パラメータを導出し、既存ハードウェアのパフォーマンスを最大限に活用します。また、数千におよぶゲームプレイセッションから継続的に学習を行い、設定構成を段階的に更新、最適化することで、時間経過や利用状況の変化に応じた安定した最適パフォーマンスの維持を可能にします。テストでは、Minecraftにおいて最大50％のFPS向上を確認し（＊3）、OMEN AIが、ハードウェアに内在していたパフォーマンスの余力まで引き出すことを実証しました。

〈OMEN Gaming Hub：パフォーマンス、パーソナライゼーション、プレイヤーやクリエイターが求める環境制御を実現 〉

OMEN Gaming Hubは、HyperXの中核ソフトウェアプラットフォームとして常に進化し、パフォーマンス最適化、環境のパーソナライズ、そしてゲーム体験全体の高度化を支援します。直感的なユーザーインターフェイスと統合管理機能により、システムチューニングやセットアップのカスタマイズを効率化し、安定したゲーム環境の構築を可能にします。

今回、HeyGenおよびVoicemodとのパートナーシップを通じて、AI技術を活用した機能を追加しました。これにより、OMEN Gaming Hubは単なるパフォーマンス管理ツールにとどまらず、コンテンツ制作やコミュニケーションを含む体験拡張プラットフォームへと領域を広げます。

- HeyGen：生成AIを活用し、テキストベースのスクリプトから個人に最適化されたAIアバターによる動画コンテンツを生成。AI翻訳機能による多言語対応や、ゲームプレイ映像を共有可能なハイライトコンテンツへ変換することで、効率的なコンテンツ展開を支援します。- Voicemod：リアルタイム音声処理技術により、200種類以上のボイスエフェクトや大規模なコミュニティ音声ライブラリを活用した柔軟な音声表現を実現。オンライン環境におけるコミュニケーションの拡張と没入感の向上に寄与します。

OMEN Gaming Hubは、パフォーマンス制御、表現手段、創作支援を統合することで、プレイヤー一人ひとりの利用環境や目的に適応する次世代ゲーミングプラットフォームとして進化を続けています。

〈HyperXゲーミングアクセサリ〉

自分だけのスタイルでゲームを楽しめるHyperXのゲーミングアクセサリに新たなキーボードやイヤホンを追加します。

HyperX Origins 2 Pro ゲーミングキーボード（日本語配列）：

「HyperX Origins 2 Pro」は、勝利のために設計されたゲーミングキーボードです。高い打鍵耐久性を誇るHyperX独自の磁気ホールエフェクトスイッチを搭載し、アクチュエーションポイントを自在にカスタマイズ可能。さらに、標準的なキーボードの8倍の速さを誇る8,000Hzポーリングレートにより、一瞬の判断を遅延なくゲーム内へ反映します。

デスクスペースを広く確保できるコンパクトな65%レイアウトを採用。また、HyperX NGENUITYソフトウェア（＊4）による多機能なカスタマイズに対応。RGBのコントロールだけでなく、アクチュエーションポイントの変更など、自分好みにプレイ環境を最適化できます。

HyperX Cloud Earbuds III 有線ゲーミングイヤホン

Cloud Earbuds III S 有線ゲーミングイヤホン ：

「HyperX Cloud Earbuds III」シリーズは、外出先でのゲームプレイに最適なパフォーマンスを凝縮したゲーミングイヤホンです。特許取得済みの「Intra-Concha（イントラコンカ）」設計と4サイズのイヤーチップにより、耳への圧迫感を抑えた1日中続く快適なフィット感を提供します。専用チューニングを施した14mmドライバーを搭載し、迫力ある低音からクリアな高音までリッチなサウンドを実現。特に「Cloud Earbuds III S」は、内蔵DSPによるバーチャルサラウンドに対応しており、足音や爆発音の方向を正確に捉える広大なサウンドステージを創り出します。

両モデルとも、有線接続ならではの低遅延なオーディオ体験を提供し、L字型コネクタの採用によりプレイ中のケーブルの引っ掛かりを最小限に抑えます。音量調節やマイクミュートを瞬時に操作できるインラインコントロールと、ボイスチャットに最適なクリアな内蔵マイクを搭載。ポケットに収まる軽量設計ながら、フルサイズヘッドセットに引けを取らない没入体験を、モバイルやコンソールなどあらゆる環境で楽しむことができます。

HyperX Clutch Tachi ゲーミングレバーレス アーケードコントローラー（2026年1月発表製品）：

「HyperX Clutch Tachi」は、格闘ゲームの新基準となるプレミアムなレバーレスアーケードコントローラーです。アーケードコントローラーとしては初となる（＊5）TMRセンサーを搭載し、磁気スイッチとの相乗効果により、これまでにない高速レスポンスを実現。0.1msの高速レスポンスとラピッドトリガー対応により、ミリ秒単位の攻防を制する圧倒的な入力精度を提供します。

Xbox公式ライセンス（＊6）を取得しており、角度調整可能なスタンド脚やリストレストを備えた人間工学設計が、長時間のゲームプレイをサポートします。また、着脱式のクリアトッププレートによりお気に入りのアートワークを挿入できるほか、公式で公開している（＊7）ファイルを利用した3Dプリントパーツによる高度な外観カスタマイズも可能です。

HyperX Origins 2 Pro

HyperX Cloud Earbuds III / III S

HyperX Cloud Earbuds III / III S

HyperX Clutch Tachi

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/68112/table/152_2_6c0cd4a956811c9d90be5e36d018b0a0.jpg?v=202604091051 ]

※価格や発売時期、仕様などは予告なく変更となる場合があります。

＊1：HPの社内テストベンチマークに基づくものであり、実際のパフォーマンスはシステムの構成や使用状況によって異なる場合があります。

＊2：すべての性能仕様は、HPの部品メーカーにより提供される標準仕様となっています。実際の性能は、これを上回る場合もあれば下回る場合もあります。2025年製OMEN MAX 45L（スコア：1954）と2026年製HyperX OMEN MAX 45L（スコア：2149）の既製テストサンプル間における、HP社内Cinebench 2024マルチスレッドテストに基づくものです。 2025 OMEN MAX 45Lの構成：Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265K、DDR5-6000 32GB、NVIDIA GeForce RTX 5080、OMEN Gaming Hubでの電源設定はエクストリームモード。 2026 HyperX OMEN MAX 45L：Intel(R) Core(TM) Ultra 7 270K Plus、DDR5-6000 32GB、NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5080を搭載。OMEN Gaming Hubの電源設定はエクストリームモード。

＊3：結果はゲーム、デバイス、ハードウェア構成、および設定によって異なります。OMEN Gaming HubのすべてのゲームがOMEN AIに対応しているわけではありません。

＊4：HyperX NGENUITY（レガシー版）ソフトウェアは、Windows 10以降に対応しています。最新バージョンのNGENUITYソフトウェアはWindows 11以降に対応しており、HyperX.comよりダウンロードいただけます。

＊5：2026年1月時点のHP社内分析に基づきます。TMRセンサーは、アーケードコントローラー市場に新たに導入されたスイッチテクノロジーです。

＊6：Microsoft、Xbox、およびXbox “Sphere” デザインは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者に帰属します。

＊7：公式3Dデザインは www.printables.com/@hyperx で入手可能です。使用には3Dプリンターが必要です。HyperXは、カスタマイズされたコンポーネントの互換性および機能について一切の保証をいたしません。オプションのCADソフトウェアは付属しておらず、別途用意する必要があります。

◆ゲーミング製品に関する情報は、以下のURLを参照してください。

https://jp.ext.hp.com/gaming/personal/

◆製品写真ライブラリ（画像データは以下のURLからご覧になれます。）

https://jp.ext.hp.com/info/newsroom/library/gaming/

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