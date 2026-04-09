【谷川岳ヨッホ】真夏でも水温10℃前後。日本三大岩壁「一ノ倉沢」の絶景と雪解け水で納涼体験「ひんやり天然足水」初開催

星野リゾート一ノ倉沢全景

年間を通して、登るだけではない山の魅力に触れられるスポット「谷川岳ヨッホ by 星野リゾート」は2026年7月18日から9月30日まで、真夏でも水温10℃前後、日本三大岩壁「一ノ倉沢」の絶景と雪解け水での納涼体験「ひんやり天然足水」を初開催します。雪渓が見られる絶景スポットで大岩壁を望みながら雪解け水に足を浸して、地元の食材を使用したオリジナルドリンクで喉を潤します。流れ出る雪解け水は真夏でも10℃前後の水温（＊1）です。目的地までは電動自転車で舗装された平坦な道を進みます。平均気温が20℃前後（＊2）のルート上には、岩の隙間から冷気が吹き出す「風穴（ふうけつ）」が点在。都会の暑さを忘れ、自然の涼しさを五感で体感できるアクティビティです。

（＊1）群馬県みなかみ町「奥利根湖」(https://www.town.minakami.gunma.jp/minakamibr/nature/pdf/nature04.pdf) （＊2）YamaReco「谷川山岳資料館」(https://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=45593)

背景

近年、日本全国で夏の平均気温が上昇し、猛暑日が増加傾向にあります。今年の夏（6～8月）の暖候期予報では全国的に平年より高くなることが見込まれており、特に今年は梅雨明け後に猛暑日が増える見通しです。（＊3）私たちが着目したのは、関東一の豪雪地帯である谷川岳・一ノ倉沢が持つ「天然の冷却力」です。人工の冷気では決して味わえない、地球が作り出した「天然の涼」を五感で体感していただきたいと考え、本アクティビティを考案しました。冷房の効いた室内で過ごす時間が増える今夏、谷川岳ヨッホでは、あえて大自然の懐へと飛び込み、日本に古くから伝わる「五感で涼をとる」という知恵を現代の山岳リゾートとして提案します。

（＊3）日本気象協会「2026年夏の天気予報」(https://weather-jwa.jp/news/topics/post11272)

自然の冷気を五感で体感できる3つの特徴

1 全長2kmの大岩壁と雪渓を眼前に、真夏でも冷たさ際立つ「天然足水」

迫りくる一ノ倉沢の大岩壁絶景を見ながら雪解け水で足水

目の前にそびえ立つのは、日本三大岩壁の一つ「一ノ倉沢」の圧倒的な絶景です。日本有数の豪雪地帯で、「雪渓（せっけい）」（＊4）も通年見られる地域です。この大迫力の景色を独り占めしながら、夏場でも10℃前後の冷たさを保つ雪解け水の「天然足水」を楽しめます。視界いっぱいに広がる巨大な岩壁と、足元から全身に伝わる突き抜けるような冷たさが、真夏の暑さを一瞬で忘れさせてくれます。大自然が作り出した開放感あふれる特等席で、五感のすべてを使って涼を感じる贅沢な体験です。

（＊4）主に山岳地帯の谷間や斜面に、暖候期（夏）でも融けずに残っている雪の塊や積雪のこと

2 沢の水で冷やして味わう、谷川岳の天然水×地元の梅のオリジナルドリンク

雪解け水が流れている沢

さらに涼を感じられる、谷川岳の天然水と梅を使用したオリジナルドリンクを提供します。群馬県は全国2位の生梅生産量で、東日本ではトップを誇ります。（＊5）梅は、疲労回復に効果があると言われているクエン酸を豊富に含み、夏バテに最適な食材です。ドリンクの入ったボトルを沢で冷やすとより一層清涼な味を楽しめます。またドリンクのお供にはみなかみ町にある和菓子屋「丸須製菓」の「冷やしまんぢう・白毛門（しらがもん）」を提供します。夏季限定の「白毛門」は、オレンジピールを混ぜたミルク味の餡を、紅茶味の生地で包んだ、さっぱりとした口当たりのお菓子です。大自然の冷気に包まれながら、この土地ならではの味覚を堪能することで、心も体もリフレッシュできます。

（＊5）JAグループ群馬「うめ」(https://www.jagunma.or.jp/agriculturalproducts/mas3001/)

3 道中も涼しい、ブナの木漏れ日と風穴（ふうけつ）を感じるサイクリング

木漏れ日の中をサイクリング

足水を行う一ノ倉沢までは舗装された約3kmの平坦な道路が通っており、電動アシスト付きの自転車で道中も快適に走行可能です。自然環境保護などの理由からマイカー規制がされており、ブナやサワグルミの木立の中を、森林浴を楽しみながら進みます。道の途中には「風穴」という、地下の岩の隙間で冷やされた空気が吹き出している場所が点在しています。都会の猛暑と喧騒から離れ、移動中も天然の冷気に触れられる贅沢なアクティビティです。

「ひんやり天然足水」概要

期間：2026年7月18日～9月30日（※雨天時中止）

時間：9:00～15:00（120分制）

料金：\6,000/人（税・サービス料込）

含まれるもの：レンタサイクル・レンタルチェア・飲食物（ボトル付）

定員：1日1組限定（最大4名まで）

予約：公式サイトにて要予約。2026年7月1日（水）より予約開始

利用日前日の11:00まで受付

備考：状況により内容を一部変更、中止とする可能性があります。

仕入れ状況により、料理内容や食材の産地が一部変更になる場合があります。

谷川岳ヨッホ by 星野リゾート

標高1500m地点の展望台から望む谷川岳山頂

「ヨッホ（joch）」はドイツ語で「鞍部（あんぶ）」という意味。日本百名山・谷川岳の中腹に位置し、登頂だけではない山の新しい魅力に触れられる「360度天空公園」です。首都圏から2時間、ロープウェイとリフトで上ると、そこは標高1500mの別天地。四季折々の絶景に、名物山グルメ、気軽に自然を満喫できるアクティビティと山を楽しむ出会いが待っています。

所在地 ：〒379-1728 群馬県利根郡みなかみ町湯檜曽湯吹山国有林

電話 ：0278-72-3575

アクセス：JR上越新幹線上毛高原駅からバスで約40分/関越自動車道水上I.Cより車で20分

ＵＲＬ ：https://tanigawadake-joch.com/