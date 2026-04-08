Aurora Mobile、「第10回 AI・人工知能 EXPO【春】」に出展。AIを活用した統合型顧客エンゲージメント基盤「EngageLab」を披露。
顧客エンゲージメントおよびマーケティングテクノロジーのグローバルプロバイダーであるAurora Mobile株式会社（本社：東京都中央区、以下 Aurora Mobile）は、2026年4月15日（水）から17日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「第10回 AI・人工知能 EXPO【春】」に出展することをお知らせいたします。
本展示会では、AIをネイティブに統合した顧客エンゲージメント基盤「EngageLab(https://www.engagelab.com/ja_JP?utm_source=Referral&utm_medium=PRT&utm_campaign=aiexpo)」を核に、日本企業が直面する労働力不足やチャネル分断を解消する「フルジャーニーAIエンゲージメントエコシステム」を披露いたします。
■ 展示ブース（West 16-16）の見どころ：3つの主要ソリューション1. オムニチャネルマーケティング基盤「EngageLab(https://www.engagelab.com/ja_JP?utm_source=Referral&utm_medium=PRT&utm_campaign=aiexpo)」
AppPush、SMS、WhatsApp、Email等を統合し、ミリ秒単位での大規模配信を実現。
- ビジュアルジャーニービルダーによる直感的な施策設計。
- 業界標準比1.4倍の配信成功率とAI最適配信アルゴリズム。 受動的な通知から、AIが最適化する「対話型セリング」への転換を支援します。
2. AIカスタマーサポート「LiveDesk」
EngageLabのAI能力を活用し、問い合わせの最大90%を自動処理。運用コストを最大70%削減します。
- 人間オペレーターとのシームレスなハンドオフ機能を搭載。 品質を維持しながら、深刻な労働力不足を解消する次世代のサポート体験を公開します。
3. フリクションレス認証・セキュリティ
セキュリティ強化とUX向上を両立する、ストレスフリーな認証ソリューション。
- 成功率99%のOTP、Silent Auth、AI駆動型CAPTCHAを展示。 Web3領域やグローバル展開に不可欠な、安全かつスムーズな顧客接点を提案します。
■ 開催概要
展示会名： 第10回 AI・人工知能 EXPO【春】（NexTech Week 2026）
会期： 2026年4月15日（水）～17日（金） 10:00～18:00
会場： 東京ビッグサイト（西展示棟）
弊社ブース： AI エージェント World Hub（小間番号：16-16）
公式サイト：https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp.html
■ 来場特典について
本展示会への出展に合わせ、「Aurora Mobile 来場者アンケート(https://aurora-mobile.jp/akt/survey.html?id=aurora-mobile-ai-expo-10th-spring)」を実施いたします。
- 事前回答： オンラインアンケートに回答。
- ブース確認： 弊社ブース（西展示棟 AI エージェント World 内 16-16）にて、「回答完了画面」の提示と「お名刺交換」をさせていただきます。
- 後日送付： 展示会終了後、2営業日以内にAmazonギフト券500円分をメールにて送付いたします。
Aurora Mobile Limited
Aurora Mobile Limitedは2011年設立。NASDAQ上場企業として、グローバル企業向けにオムニチャネルエンゲージメント、AIマーケティング、AIカスタマーサポート、アイデンティティセキュリティを統合したデジタルインフラを提供しています。主力ブランド「EngageLab」およびAI基盤「GPTBots.ai」を通じて、企業のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。
詳細は以下をご覧ください：https://www.aurora-mobile.com
メディアお問い合わせ先：
marketing@aurora-mobile.com