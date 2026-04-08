マネージャー1名の内省が、チームと事業の推進力を変えた。株式会社POPERのWillnext Design後の変化を事例記事として公開

株式会社ウィルネクスト掲載ページはこちら！ :https://willnext.jp/design/business/user-story/tob01

■ 事例の概要

POPER社では、新任マネージャーへの研修を経営陣自ら実施していましたが、スキル・知識の伝達だけでは組織カルチャーへの賛同やマインド面の変化を引き出すことに限界を感じていました。

また、社内の1on1では打ち明けにくい本音があるという懸念から、外部サポーターによる伴走型プログラムとしてWillnext Designを導入。

事業開発部のマネージャー1名を対象に実施しました。

■ 導入後の変化

プログラム終了後、対象者は部下への問いかけ方が変化。

「なぜできなかったのか」という問いに加え、「その時どう感じていたのか」という感情面への問いを立てられるようになり、チームの雰囲気が改善されました。効果は終了後3～4ヶ月という早期に実感されたといいます。

また、懸念していた社外キャリアへの転向・離職ではなく、むしろ現職でのやりがいが増し、新規事業推進フェーズにある同社の組織変革における追い風となったと、代表取締役の栗原氏は言います。

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■ Willnext Designについて

Willnext Designは、個人の感情やキャリアに対する価値観を言語化することを起点とした、伴走型のキャリアデザインプログラムです。マネージャー層・ハイポテンシャル人材を対象に、組織の自律と事業推進力の向上を支援します。

法人向けのプログラム詳細・お問い合わせは、Willnext Design公式サイトよりご確認ください。

Willnext Designはこちら！ :https://willnext.jp/design

■株式会社ウィルネクストについて

株式会社ウィルネクストは、個人と組織の意思決定を支援する人材・組織コンサルティング会社です。Willnext Academy・Willnext Design・Willnext Job・Willnext Consultingの4サービスを通じて、採用から定着・活躍まで一気通貫で支援しています。

■ Willnext Design(https://willnext.jp/design)（意思形成）

AIと対話を融合したキャリアデザインプログラム。価値観や動機を言語化し、「なぜ働くのか」からキャリアを再設計します。

■ Willnext Academy(https://willnext.jp/academy)（学習・コミュニティ）

旧CANTERA ACADEMYを刷新。対話・内省・実践を通じ、人事としてのあり方を探究するコミュニティ型学習プラットフォーム。

■ Willnext Job(https://willnext.jp/job/candidates)（キャリア循環）

転職・副業・プロジェクト参画など、多様なキャリア機会を一気通貫で支援。

■ Willnext Consulting(https://willnext.jp/consulting)（組織変革）

採用・育成・組織開発・人事戦略を包括的に支援し、個人の変化を組織成長へ接続します。

■会社概要

会社名： 株式会社ウィルネクスト

所在地： 神奈川県相模原市緑区小渕1879-1

代表取締役：中村 真広

取締役：堀尾 司

会社HP：https://willnext.jp/

株式会社ウィルネクスト

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウィルネクスト 広報担当

E-mail：info@willnext.jp