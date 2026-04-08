GREEN×EXPO 2027に向けて街をきれいに！横浜市初！東電地上機器にラッピング～街なかをトゥンクトゥンクで彩ります～

横浜市

GREEN×EXPO 2027（以下、「EXPO」）は令和８年３月19日（木）に開幕1年前を迎えました。

このたび、EXPOの機運をさらに高めていくため、横浜駅西口の市道高島台第200号線（通称：パルナード通り）にある東京電力パワーグリッド株式会社の地上機器に閉幕までの期間限定でEXPOのラッピングを行いました。地上機器へのラッピングは横浜市内で初めての取組となります。

今回ラッピングした地上機器は違法な落書きがされており、街の景観に影響を及ぼしていました。ラッピングを行うことでEXPO開催に向けて機運を高めるとともに、落書きの再発防止と街の景観向上を図ります。

１ 背景

ラッピング前（令和8年2月21日撮影）ラッピング後（令和8年3月24日撮影)

横浜の玄関口である横浜駅は、EXPOで多くの方をお迎えします。市民・来街者の皆様が快適に過ごせるよう、地域・企業・団体の皆様と共に、横浜駅周辺の美化・環境向上に取り組んでいます。

今回のラッピングも、横浜駅周辺の美化・環境向上の取組の１つとして実施しました。

２ ラッピング内容

地上機器の歩道側の１面にラッピングを行いました。EXPOの公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」を配置したデザインで、街なかを明るく彩ります。

３ ラッピングした地上機器の場所

横浜駅西口の市道高島台第200号線（通称：パルナード通り）にある地上機器のうち、５基にラッピングを行いました。