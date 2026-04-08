建設DXを推進するコムテックス株式会社(本社：富山県高岡市、代表取締役社長：竹脇 正貴、以下 コムテックス)は、施工管理アプリ「Kizuku／キズク」において、現場からの問い合わせ対応や情報検索を効率化する「AIアシスタント機能」を3月25日(水)に追加いたしました。

本機能はスマートフォンアプリ(iOS／Android対応)にて提供し、現場作業中でもその場で質問・確認できる環境を実現します。





現場作業中でもスマホで質問、すぐ回答





▼施工管理アプリ「Kizuku／キズク」

URL： https://x.gd/Cxe7e









■提供背景

建設業界では、慢性的な人手不足や働き方改革への対応が求められる中、現場と本社間、また協力会社との間で発生する様々な問い合わせ対応が大きな負担となっています。





特に、以下のような課題が顕在化しています。

・マニュアルや仕様書が分散し、必要な情報へ迅速にたどり着けない

・現場からの問い合わせが特定の担当者に集中し、業務が属人化している

・電話やチャットによる確認作業が多く、対応待ち時間が発生している

・新人や経験の浅い担当者が自己解決しにくい





これらは、現場の作業効率低下だけでなく、管理部門の負担増加や組織全体の生産性低下につながっています。

こうした課題を背景に、施工管理アプリ「Kizuku／キズク」では、ユーザーの利便性および満足度の向上を図るとともに、問い合わせ対応の効率化を目的として、マニュアル・FAQを活用し、誰でも即座に必要な情報へアクセスできるAIアシスタント機能を開発しました。

また、近年のAI技術の進展により、業務効率化におけるAI活用への期待が高まっていることも、本機能開発の後押しとなっています。





電話問い合わせの待ち時間、マニュアル検索の手間を解消





■サービスの特徴

(1) マニュアル・FAQを横断した即時回答

社内に蓄積されたマニュアル、FAQ、過去の問い合わせ履歴をもとに、AIが最適な回答を生成します。従来のキーワード検索では適切な検索語の入力や条件の絞り込みが必要でしたが、本機能では質問文そのままで回答を取得できます。

また、本機能ではマニュアル情報をもとに回答を生成するAI技術を活用しており、社内ドキュメントをもとにした回答が可能です。参照情報は随時更新されます。





(2) 「探す」から「聞く」へ、現場の行動を変革

従来は、資料を探し回りながら情報を確認する必要がありましたが、本機能ではチャット形式の対話によって即座に解決します。スマートフォンから利用できるため、現場作業を中断することなく、必要な情報をその場で確認できます。





(3) 問い合わせ対応の自動化と業務負担の軽減

頻出する問い合わせへの対応をAIが担うことで、本社・管理部門の対応工数を削減します。これにより、問い合わせの集中や属人化の抑制にもつながります。





問い合わせの集中や属人化をAIで抑制





■今後の展開

今後はさらなる現場活用を見据え、以下の機能拡張を予定しています。

・お客様独自のマニュアル取り込みによる回答領域の拡張

・音声入力への対応による現場での操作性向上





これらの機能拡張により、現場ごとの状況に応じた柔軟な情報取得を可能にし、施工管理業務の効率化を一層推進してまいります。









■会社概要

商号 ： コムテックス株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 竹脇 正貴

所在地 ： 〒933-0047 富山県高岡市東中川町7-18

設立 ： 平成元年4月26日

事業内容： 建設DXソリューションサービス、ITコンサルティングほか

資本金 ： 3,600万円

URL ： https://www.ctx.co.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

コムテックス株式会社 東京本部

担当： 箕輪 桂祐

TEL ： 050-5799-0819