見て・食べて・楽しむ1日　ケンミン食品篠山工場で“おいしい”春の感謝イベント　40年以上地域と歩んできた工場を初の一般開放　「健やかケンミン春まつり」4月18日（土）開催

ケンミン食品株式会社

ビーフンシェアNo.1※1のケンミン食品株式会社は2026年4月18日（土）、当社篠山工場（兵庫県丹波篠山市愛称：Be-FunファクトリーSASAYAMA）にて、地域開放型イベント「健やかケンミン春まつり」を開催します。

本イベントは、丹波篠山市をはじめとした地域の皆さまに、ぜひ一度当社工場へ足を運んでいただきたいという思いから企画しました。通常は完全予約制で実施している工場見学を、当日は来場された方であればどなたでも必ずご見学いただける形で一般公開する、初めての取り組みとなります。春の行楽シーズンに合わせ、40年以上にわたり丹波篠山市で操業を続けてきた工場から、地域の皆さまへ日頃の感謝の気持ちを込めた“春の感謝イベント”として開催します。

※1: 通関統計ビーフン類2025年1～12月シェア43.6％

【開催概要】

イベント名：健やかケンミン春まつり

主催：ケンミン食品株式会社篠山工場

日時：2026年4月18日（土）11:00～15:00

会場：Be-FunファクトリーSASAYAMA

（兵庫県丹波篠山市泉工業団地内）

※無料駐車場あり

【イベント内容】

ケンミン食品篠山工場外観

■【見て】初の一般公開となる工場見学

通常は事前予約制で実施している工場見学を、イベント当日は予約不要で一般公開します。

新たに稼働を開始した第3製造ラインを見学通路からご覧いただき、「いつも食べているビーフンが、どのようにつくられているのか」を実際に見学できます。

■【食べて】ケンミン食品の味を楽しむ

焼ビーフン、グルテンフリーラーメンを、ワンコイン飲食コーナーで提供します。

■【楽しむ】家族で参加できる企画

クイズ大会、ビンゴ大会など、子どもから大人まで一緒に楽しめる参加型イベントを開催。

春の一日を、家族や友人とゆっくり過ごせる内容です。

■ 工場直送・お買い得販売

ビーフンや冷凍商品など、工場の訳あり品を含むお買い得商品を数量限定で販売します。

■社員がつくった案内チラシ

【地域とともに歩む工場として】

Be-FunファクトリーSASAYAMAは、丹波篠山市で40年以上にわたり操業を続けてきました。本イベントは、地域の皆さまの支えがあってこそ成り立ってきた工場として、「感謝を直接伝え、工場をもっと身近に感じてもらいたい」という思いから開催します。

また、工場敷地内には、2025年大阪・関西万博スイス館より寄贈されたモニュメントの一部も展示し、地域の新たな見どころとして紹介します。

篠山工場第3製造ラインの概要

■コンセプト

拡大する冷凍食品需要に対応するための当社冷凍食品の基幹ライン

■敷地面積

工場全体敷地面積： 18,000m²

新ライン延床面積： 1,950m²

鉄骨平屋建て

■生産品目

新製造ラインでは9品製造を計画

篠山工場全体では約70品目（2024年度実績より）

■生産能力

約1.3倍（既存ラインと比較）

炒め工程計量工程

ケンミン食品株式会社

1950年神戸創業のビーフンメーカー。国内ビーフン市場の45.5％のシェアで日本一。創業者高村健民に因み、健康（健）を皆さま（民）に提供するという理念を持つ。ビーフンの他にも、フォー、ライスパスタ、ライスペーパーなど米を原料とした加工食品を製造する専門企業である。近年、欧米ではグルテンフリーがトレンドとなっており、2022年にはお米のめんで作ったグルテンフリーで本格的な中華麺を開発し、グルテンフリーラーメンや焼そばを販売している。

2018年地域未来牽引企業、2020年ひょうごオンリーワン企業に認定。明治安田J1リーグヴィッセル神戸のオフィシャルパートナー。https://www.kenmin.co.jp/