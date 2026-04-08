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LIXIL MONTHLY UPDATES [2026年4月8日号]
株式会社LIXIL（以下、LIXIL）は、豊かで快適な住まいを実現する最新の商品やサービス、キャンペーン情報などさまざまな内容をお届けします。
『ソトと、毎日を暮らす。』をコンセプトに全国4か所で開催されるエクステリア展示会に出展
LIXILは、日本最大級のエクステリア専門展示会『エクステリア×ガーデンエキシビジョン2026（千葉）』をはじめとし、全国4か所で開催されるエクステリア展示会へ出展します。
[商品情報]
洗濯機パンの一部製品に100％再生ポリプロピレンを採用
〜製品1台あたりの原材料調達時のCO₂排出量を約4.8kg削減し、循環型社会に貢献〜
LIXILは、LIXILでは、浴室の各種部品製造で培った成形技術を活用し、複数の洗濯機パンを展開しています。このたび、環境負荷低減への取り組みの一環として、6種類のうち3種類の材料を、100％再生材を利用したポリプロピレンへと変更いたしました。
[商品情報]
「Life Assist 2」、住宅用火災報知器および防犯アイテムとの連携を開始
LIXILは、IoTホームリンク「Life Assist 2（ライフアシスト２）」において、市販の住宅用火災報知器や防犯用パトランプ等のセキュリティアイテムとの連携を開始いたしました。
[商品情報]
「リプラス マンション用」非防火 居室仕様に引違い窓の連窓・多連窓仕様を追加
外観を美しくする連窓用方立の化粧カバーも発売
LIXILは、マンション用取替窓「リプラス マンション用」非防火 居室仕様において、「引違い窓−引違い窓の連窓」、および「3連窓以上の多連窓」の仕様を追加し、2026年4月1日より全国で発売しました 。
[商品情報]
高断熱玄関ドア「グランデル２」に待望の新色ダスクグレーが登場
圧倒的な断熱性能と、住まい全体を美しく整えるトータルコーディネートを提案
LIXILは、高断熱玄関ドア「グランデル 2」に外観に美しく馴染み、深みのある表情に引き立てるダスクグレー色を追加し、2026年5月1日より全国で発売します。
[商品情報]
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関連リンク
LIXILグローバルサイト
https://www.lixil.com/jp/
『ソトと、毎日を暮らす。』をコンセプトに全国4か所で開催されるエクステリア展示会に出展
LIXILは、日本最大級のエクステリア専門展示会『エクステリア×ガーデンエキシビジョン2026（千葉）』をはじめとし、全国4か所で開催されるエクステリア展示会へ出展します。
洗濯機パンの一部製品に100％再生ポリプロピレンを採用
〜製品1台あたりの原材料調達時のCO₂排出量を約4.8kg削減し、循環型社会に貢献〜
LIXILは、LIXILでは、浴室の各種部品製造で培った成形技術を活用し、複数の洗濯機パンを展開しています。このたび、環境負荷低減への取り組みの一環として、6種類のうち3種類の材料を、100％再生材を利用したポリプロピレンへと変更いたしました。
[商品情報]
「Life Assist 2」、住宅用火災報知器および防犯アイテムとの連携を開始
LIXILは、IoTホームリンク「Life Assist 2（ライフアシスト２）」において、市販の住宅用火災報知器や防犯用パトランプ等のセキュリティアイテムとの連携を開始いたしました。
[商品情報]
「リプラス マンション用」非防火 居室仕様に引違い窓の連窓・多連窓仕様を追加
外観を美しくする連窓用方立の化粧カバーも発売
LIXILは、マンション用取替窓「リプラス マンション用」非防火 居室仕様において、「引違い窓−引違い窓の連窓」、および「3連窓以上の多連窓」の仕様を追加し、2026年4月1日より全国で発売しました 。
[商品情報]
高断熱玄関ドア「グランデル２」に待望の新色ダスクグレーが登場
圧倒的な断熱性能と、住まい全体を美しく整えるトータルコーディネートを提案
LIXILは、高断熱玄関ドア「グランデル 2」に外観に美しく馴染み、深みのある表情に引き立てるダスクグレー色を追加し、2026年5月1日より全国で発売します。
[商品情報]
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関連リンク
LIXILグローバルサイト
https://www.lixil.com/jp/