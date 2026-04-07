ナーポオケラ2026 キービジュアル





ハワイ島ヒロで開催される、フラの世界最高峰コンペティション『メリーモナークフェスティバル』。その公認エキシビジョンとして『ナーポオケラ2026 - The Best of Merrie Monarch -』が、2026年9月、横浜BUNTAIにて開催される。









◆『メリーモナークフェスティバル』 2026年大会の上位入賞ハーラウ＆ミスアロハフラ 総勢約180名が来日！

ハワイ語で“THE BEST”を意味する公演名のとおり、このステージには、世界で最も伝統と権威を誇るフラの祭典であり競技会である『メリーモナークフェスティバル』で上位に入賞したハーラウ(チーム)、ミスアロハフラ(女性ソロ部門優勝者)らがミュージシャンとともに来日し、『メリーモナークフェスティバル』で披露したものと同じパフォーマンスを披露する。その規模は総勢約180名。魂を揺さぶる迫力のステージで、世界トップクラスのフラを日本で体感できる貴重な機会だ。





2025年出演者

2025年出演者

2025年出演者





◆フラ・ハワイ文化に深く通じる3名が今年もアンバサダーに就任

『ナーポオケラ2026』の魅力をより広く伝えるべく、昨年に続き、フラ・ハワイ文化に精通する3名がアンバサダーに就任した。

フラダンサーであり、『メリーモナークフェスティバル』に出場経験のある神田日向子、25年以上にわたりラジオ、雑誌、Webを通じてハワイ音楽やフラ・カルチャーを日本に向けて発信するフラナビゲーター・よしみだいすけ、そして日本で最も多くのハワイ本の著作を執筆、その累計部数は100万部を超える旅行作家の山下マヌーの3名。『ナーポオケラ2026』の魅力や、フラに息づくハワイの精神をそれぞれ違った視点で発信していく。

神田は、『メリーモナークフェスティバル2026』に自身6度目の出場が決定。『ナーポオケラ』の公式YouTubeでは、今後、ステージに挑戦するまでの道のりに密着し、舞台裏を紹介するほか、よしみのフラ＆ハーラウ解説や、ハワイを知り尽くした山下だからこそ語れるハワイ文化の紹介など、コンテンツをアップ予定。





神田日向子

よしみだいすけ

山下マヌー





◆今年は会場が横浜BUNTAIに！

今年の『ナーポオケラ』は、横浜BUNTAIにて開催され、より現地に近い雰囲気でステージが設営される。さらに、『メリーモナークフェスティバル』の期間中、ハワイの街全体が活気に包まれるのと同じように、横浜BUNTAIでもメイド・イン・ハワイのアイテムを集めたクラフトフェアが行われ、ショッピングも楽しめる。





まさに、ハワイさながらの空気に満たされる『ナーポオケラ2026』は9月20日(日)、21日(月・祝)各11時～/17時～ 全4公演、横浜BUNTAIにて開催。チケットは一般発売に先駆け、6月13日(土)正午～各プレイガイドなどで先行予約受付が行われる。詳しくは公式HPへ。





会場：横浜BUNTAIイメージ





◆『ナーポオケラ2026』アンバサダー メッセージ＆プロフィール

■神田日向子(フラダンサー)

・メッセージ

今年も『ナーポオケラ』のアンバサダーとして関われることを、とても嬉しく光栄に思います。

日本にいながら、『メリーモナークフェスティバル』の舞台で実際に踊っていたダンサーたちのパフォーマンスを、そのまま体感できること、そしてハワイアンミュージックのエネルギーを直に感じられるのが、このイベントの大きな魅力です。

私自身、今年で6回目の『メリーモナーク』への出場となりますが、今も不安と緊張の中で日々練習を重ねています。ラストスパートを駆け抜けながら、アンバサダーとしてこの感動をより多くの方に届けていきたいと思います。





・プロフィール

幼少よりフラを学び、オアフ島を代表するクム、サニーチン主宰のハーラウ・ナー・マモ・オ・プウアナフルに所属。2018年には日本校代表として全日本フラ選手権に出場し、Miss Hula Japan 2018に輝く。ハワイ本校メンバーとして、フラの最高峰競技会『メリーモナークフェスティバル』に5度の出場経験を持ち、2026年4月に6度目の出場に挑む。





■よしみだいすけ(フラナビゲーター)

・メッセージ

Aloha、アンバサダーのよしみだいすけです。

フラは、ただ観るだけでも素晴らしいものですが、踊り手やメレ(歌)、その言葉に込められた意味を知ることで、見える景色は大きく変わります。『ナーポオケラ2026』では、本場ハワイのダンサーたちが言葉にマナを乗せて踊るフラを、全身で体感することができます。ハワイ文化をリスペクトし、フラを愛する皆さんがその魅力をより深く感じられるよう、今年もアンバサダーとしてお手伝いできることを楽しみにしています。9月、横浜でお会いしましょう。





・プロフィール

ハワイ大学マノア校卒業。文化としてのフラとメレに魅せられ、自身も学びの過程でメリーモナークに出場経験を持つ。以降、25年以上にわたりラジオ、雑誌、Webを通じてハワイ音楽やフラ・カルチャーを日本に向けて発信。フラダンサーのためのオンライン教室「“踊らない”フラ教室」を主宰し、著書『たくさんのメレから集めた言葉たち』など、学びを支える書籍も多数刊行している。





■山下マヌー(旅コラムニスト)

・メッセージ

『ナーポオケラ』が日本にやって来て三年目を迎えます。

初年度は「本物のフラを届けたい」という想いから始まり、二年目にはその熱が確かな広がりとなりました。

そして、日本での『ナーポオケラ2026』の評判がハワイの人々にも届き始めています。

フラを愛する人々のまなざしが日本とハワイを行き交い、文化が“紹介”から“共有”へと変わる瞬間に立ち会えることは、アンバサダーとして大きな喜びです。

今年も、ハワイの物語が日本で静かに息づく時間を、皆さんとともに分かち合えればと思います。





・プロフィール

雑誌編集者を経て、海外渡航・取材回数350回超の旅行作家。著書は65冊以上、ハワイに関する執筆数は国内最多を誇り、累計発行部数は100万部を超える。自然と都市の双方に通じた視点で、ハワイのみならずアジアや欧米のリゾートも取材。近年はANA機内誌「翼の王国」のスーパーバイザーを務めるなど、各界で文化的知見を活かした活動を展開している。









【公演概要】

■名称 ： Nā Poʻokela 2026 -The Best of Merrie Monarch-

■読み ： ナーポオケラ ニセンニジュウロク

■公演日時： 9月20日(日)、21日(月・祝) 各日 11:00／17:00 開演(全4公演)

■会場 ： 横浜BUNTAI

〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町2丁目7番1

JR関内駅 徒歩6分/ 地下鉄関内駅 徒歩8分

■公式HP ： https://na-pookela.com/





■チケット料金 (税込)

ロイヤルシート(パンフレット付)：32,000円

アリーナ席 ：22,000円

サイド席 ：17,000円

スタンド席 ：16,000円

ファミリー席 ：18,000円(※親子ペア2枚分)

カウンター席 ：12,000円

学生席 ：3,000円(4歳以上22歳以下)





※3歳以下入場不可。ファミリー席は大人1枚とこども(4～12歳)1枚のセット価格です。親子ペア(2枚単位)での販売となります。

※学生席は公演当日に4歳から22歳までの方が対象です。学生席専用エリアとなり、一般の方とはお席が離れます。

※学生席とファミリー席をお求めの方は、当日年齢確認ができるものをご持参ください。

※車いす席[スタンド席]は8月17日(月)11:00より中京テレビクリエイション(052-588-4477)にて先着順で受付いたします。

※出演者等変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

※公演の中止、延期以外でのチケットの払戻しはいたしかねます。

※営利目的でチケットの転売は禁止されております。

万が一、不正転売チケットである事実が発覚した場合、ご入場をお断りすることがございますので、あらかじめご了承ください。

※会場には駐車場、タクシー乗降場所がございません。ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。





■主催

『ナーポオケラ2026』実行委員会





■主管

Merrie Monarch FESTIVAL





■企画・制作

中京テレビクリエイション





■お問い合わせ

中京テレビクリエイション

052-588-4477(平日11:00～17:00 ※土日祝は休業)