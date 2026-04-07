DMM GAMESでヒットタイトルを手掛ける「クリエイティブチーム くまさん」が新レーベル「くまさんブラック」を設立

株式会社Studio KUMASAN

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにてヒットタイトルを手掛ける株式会社Studio KUMASAN（本社：東京都港区、代表取締役社長：長谷川 雄大、URL：https://studio-kumasan.com/）が、「クリエイティブチーム くまさん」ブランドの新たな表現のプラットフォームとして新レーベル「くまさんブラック」を2026年4月7日に設立したことをお知らせいたします。

■新レーベル「くまさんブラック」設立の背景と狙い

これまで「クリエイティブチーム くまさん」は、幅広い層に親しまれるコンテンツ制作に注力してまいりました。その中で培った高度な開発ノウハウと表現力を活かし、より「エッジの効いた表現」や「一歩踏み込んだコンテンツの制作」を追求するために誕生したのが「くまさんブラック」です。

既存の枠組みやターゲットに縛られることなく、クリエイターの「尖った感性」をダイレクトに反映させた先鋭的なゲームタイトルを展開してまいります。

新レーベル「くまさんブラック」ロゴ

■「クリエイティブチーム くまさん」団長はせPよりコメント

「くまさんブラック」レーベルは「クリエイティブチーム くまさん」ブランドから派生したレーベルになります。

王道のタイトル制作を中心とする「クリエイティブチーム くまさん」レーベルとは対極のDMM GAMESプラットフォーム内でもエッジの効いた一歩踏み込んだコンテンツを制作するレーベルとして立ち上げを行いました。

趣向が分かれるようなエッジの効いたレーベルのため、多くいる「クリエイティブチーム くまさん」ブランドのユーザーさんに分かりやすくレーベル分けを行いましたので、是非一度触って頂いて今後のレーベルタイトルの参考にしていきますので、アンケートなどで意見を頂けますと幸いです！

■「クリエイティブチーム くまさん」とは

はせPを筆頭としたDMM GAMESデザイナーを中心に、2019年に発足したIP制作チーム。

「クリエイティブチーム くまさん」には、著名なイラストレーターやデザイナーが多数在籍し、社内外と協力体制を作りDMM GAMESの様々なタイトルのクリエイティブ全般を担います。