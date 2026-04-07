全世界で多摩地域トークが聴ける！『立飛グループpresents 東京042～多摩もりあげ宣言～』4月からPodcast配信がスタート

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオで毎週土曜日15:25～15:55に放送されている、『立飛グループpresents 東京042～多摩もりあげ宣言～』。「東京の多摩地域にお住まいの方、出身の方もそれ以外の方にも多摩を愛していただきたい」というコンセプトの番組で、国分寺市出身・土屋礼央と、八王子市にある大学出身・林家つる子が多摩と縁のあるゲストの方をお迎えし、多摩愛あふれるトークをお届けしている番組です。

Podcast配信開始のお知らせ

4月4日(土)放送分から、Podcastの配信がスタート。

毎週、放送翌週の月曜日16時頃からSpotifyやApplePodcastなど、各種Podcastで配信されます。

Spotifyで聴く

https://open.spotify.com/show/4LjshJqq2uE1x2K5HO6iom?si=00bf0cb78b3645f1

3月30日(月)イベント『多摩“大”もりあげ宣言』

番組開始4年目を迎え、3月30日(月)に「小金井 宮地楽器ホール 小ホール」で開催された初の番組イベント『多摩“大”もりあげ宣言』は全席完売・大盛況のうちに終演しました。

年度末の平日、月曜日。そして昼と夜との2公演というハードなスケジュールの中イベントは開催されました。

昼の部はそれぞれ多摩地域をテーマに、歌手の土屋礼央が落語を披露し、落語家の林家つる子が歌と弾き語りを披露するなど、双方の表現をトレードする展開に！

夜の部は、地図研究家の今尾恵介さんをゲストにお迎えして多摩地域の地名クイズに挑戦したほか、土

屋礼央が自作のスライドを持参し、「多摩地区独立計画2026」をプレゼンしました。

昼の部

土屋礼央による『初天神（多摩ver.）』林家つる子による歌唱『恋の多摩っ風』

夜の部

地図研究家の今尾恵介さんをゲストにお迎えし、地名クイズを出題。トークの内容は会場限定！「多摩地区独立計画2026by土屋礼央」。

『立飛グループpresents 東京042～多摩もりあげ宣言～』

放送日時：毎週土曜日15:25～15:55

出演者：土屋礼央/林家つる子

番組HP：https://www.tbsradio.jp/tokyo042/

番組メールアドレス：tokyo042@tbs.co.jp

番組X（旧Twitter）：https://x.com/tamamori954

番組ハッシュタグ：#たまもり042