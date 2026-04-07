通信制高校・サポート校・就労継続支援施設向けに“席数課金”でデジタル・IT学習教材を提供開始

株式会社エクシード

10代向けデジタル人材育成サービス「TechHigher(https://www.techhigher.club/)」を運営する株式会社エクシード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：澤部愛子）は、通信制高校・サポート校および就労継続支援施設向けに、運営実態に合わせて設計した「デジタル・IT学習教材 特別提供プラン」を2026年4月より提供開始します。

本プランは、「利用ユーザー数ではなく、同時利用人数＝席数」で課金する新しい料金体系を採用。現場の負担を抑えながら、生徒・利用者に創作活動やIT学習の機会を提供できる仕組みです。

■ 開発背景｜「学びの機会」と「運営コスト」の課題解決へ

当社はこれまで、教育機関や支援施設向けにTechHigher教材の説明会を開催し、高い関心を得てきました。しかし、通信制高校・サポート校や就労継続支援施設においては、次のような現場特有の課題が明らかになりました。

・生徒・利用者の多様な学習ペースと出席状況への対応：個々の学習進度や通所・通学頻度が異なるため、一律の教材提供や課金体系では対応が難しい。

・運営コストの最適化：教材費を生徒・利用者や保護者に直接請求することが難しい場合が多く、施設側の負担を最小限に抑えたいというニーズがある。

・実利用とコストの不均衡：1人あたりの月額課金（例：月額1,980円）では、実際の利用頻度とコストが見合わないケースがある。

一方で、「生徒・利用者の学びたい意欲や自己肯定感を高めたい」「将来に繋がる創作活動やIT学習を取り入れたい」という強いニーズが存在することも分かりました。

そこで今回、現場の声を反映し、料金体系と教材構成を全面的に見直した特別プランを開発しました。

■ 特別プランの特長１.

- 利用ユーザー数ではなく「席数（同時利用数）」で課金

本プランでは、料金の基準を利用ユーザー数ではなく、同時に利用する人数＝席数としています。これにより、通信制高校・サポート校や就労継続支援施設の多様な運営形態に柔軟に対応し、必要最小限のコストで利用開始・継続が可能です。

・柔軟な運用：午前と午後で利用時間帯を分ける、曜日ごとに利用人数を調整するといった運用が可能。

・コスト効率の最大化：実際の同時利用人数に応じた課金のため、無駄なく教材を活用できます。

月額利用料は 1～2席：5,500円（税込）～ と、通信制高校・サポート校・就労継続支援施設の運営実態に配慮した設計となっています。

■ 特別プランの特長２.

- 通信制高校・サポート校・就労継続支援施設に特化した教材設計提供教材は、各施設の特性と生徒・利用者のニーズに合わせて最適化されたラインナップをご用意しています。基礎的なITリテラシーから、実践的なビジネススキル、創造性を育むデザイン・プログラミングまで、幅広い分野をカバーします。

すべて動画教材中心の個別学習型のため、

・個別最適化された学習：年齢・学年・特性が異なる生徒・利用者が、それぞれのペースで学習可能。

・運営負担の軽減：支援員・スタッフが専門知識を持っていなくても、スムーズに運営できます。

通信制高校・サポート校向け：デジタル・クリエイティブ＆リテラシー

通信制高校の生徒は、大学進学や専門学校への進学、あるいはクリエイティブ職への就職など、多様な進路を検討しています。そのため、「表現力」と「実用的なITスキル」の両立が重要です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/6960/table/97_1_99206759f4a5189294ecf13283bab8a5.jpg?v=202604070251 ]就労継続支援施設向け：ビジネス・実務スキル＆デザイン

就労支援（A型・B型）の利用者は、一般就労への移行や、施設内での作業（軽作業・事務・制作）の質向上を目指しています。そのため、「即戦力となる実務スキル」と「集中して取り組める制作活動」が重要です。

■ 早期導入特典

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/6960/table/97_2_67d3f0922e7ce743995ffb41694bbd32.jpg?v=202604070251 ]資料請求はこちら :https://www.techhigher.club/teikei

本プランでは、以下の特典をご用意しています。

・初期費用：33,000円 → 0円

・月額システム利用料：5,500円 → 2026年6月まで無料（2026年7月より課金開始）

・契約期間：1年 → 定めなし（最低利用期間なし）

※ 2026年4月より提供開始

■ オンライン説明会のご案内

本プランの詳細について、オンライン説明会を開催します。

・日時：5月 21日 (木曜日)12:00～13:00

・形式：オンライン（Zoom）

・内容：マイクラ・Roblox・Blender教材 特別提供プランのご案内

申込はこちら :https://forms.gle/T5J8jwMhWy9ryySNA

■ 株式会社エクシードについて

株式会社エクシードは、10代向けデジタル人材育成サービス「TechHigher」、小学生向けプログラミング教室「Tech for elementary」を全国で展開しています。Roblox、Minecraft、Canva、生成AIなど、時代に即した教材を通じて、子どもたちの創造力・思考力を育成しています。