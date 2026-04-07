【AI検索実態調査】欧米ユーザーの72%がAI検索活用済み：AI先行層の信頼効果は非利用層の9倍、米国50人が示すLLMO時代の新常識

株式会社 IGNITE

株式会社IGNITE（所在地：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町6番38号グラングリーン大阪北館 JAM BASE 9階 JAM-STUDIO 912号室、代表取締役CEO：小菅芳彰）は、2026年2月9日～16日、米国西部在住の男女50名を対象に「欧米AI検索・LLMO戦略に関する意識調査」を実施しました。調査の結果、（1）AI活用層が72%に達し「一部マニアが使うもの」という前提が崩壊、（2）AI先行層の88.9%がAI推薦で信頼が大幅に向上する一方、非利用層の71.4%が「信頼の根拠にならない」と正反対の評価を示す分断、（3）複合利用層（状況に応じてAI使用）の54.5%がLLMO訴求を「操作的」と拒否反応--という3つの発見が、欧米向けAI検索戦略に関する多くの日本企業の前提を根底から覆しました。

調査結果のハイライト

今回の調査から、以下3点が明らかになりました。

LLMO施策への評価はAI利用深度によって最大9倍の差がある

AI活用層が72%に達した一方、同じLLMO施策に対する評価はセグメントによって大きく分断されることが判明しました。AI先行層ではAI推薦への信頼が88.9%に達した反面、非利用層では71.4%が「信頼の根拠にならない」と回答。同じ施策の信頼効果に9倍の差が生じており、「AI活用層72%」という平均値で施策を設計すると、ターゲット層によっては逆効果になるリスクがあることが示されました。

企業独自データはAI活用層の好感度を大幅に向上させるが、非利用層には届かない

AIの回答に企業独自データが引用された場合、AI先行層の66.7%・複合利用層の45.5%が「好感度大幅向上」と回答しました。一方、非利用層の85.7%は「特に影響はない」と回答。独自データの整備はAI活用層へのアプローチとして高い有効性が確認されましたが、全体に等しく機能する施策ではないことも明らかになりました。

LLMO対策への評価はAI利用深度によって正反対に分断される

LLMO対策を実施している企業への評価について、AI先行層の77.8%が「誠実で最先端な企業」と好意的に評価した一方、複合利用層の54.5%は「不自然・操作的」と拒否反応を示すという正反対の結果が確認されました。同じAI利用者でも利用深度によって評価が完全に逆転することから、LLMO対策の「発信のしかた」がブランド評価を左右する重要な要素であることが示されています。

調査背景

IGNITEでは、欧米向けのコンテンツマーケティングを検討する日本企業から「AIチャットボットで自社ブランドが表示されるようにしたい」「LLMO対策の優先順位が分からない」という相談が増えています。こうした相談に繰り返し直面する中で浮かび上がるのが、「ターゲットのAI利用度によって、同じ施策への反応が全く異なる」という問題です。

今回の調査は、AIツールの利用頻度にとどまらず、「AI推薦をどう受け取るか」「AI Overviewsに掲載されない場合の影響」「企業独自データへの評価」「LLMO対策企業への印象」まで一連のフローとして設計しました。n=50という規模ながら全年代を均等にカバーしており、LLMO戦略を立案する際の実証的な起点として活用できるデータとなっています。

Q1：AI検索ツールの利用頻度｜「非利用層は28%のみ」、AI活用が欧米の日常に

設問文：「旅行計画やビジネスツールの調査など情報収集をする際、Googleの検索結果を確認する前にChatGPTやPerplexityなどのAIツールを使うことはありますか？」

「ほぼすべての検索をAIから始める」層（18%）＋「複雑な比較のみAI使用」層（22%）＋「Google主体でも補完的にAIを使う」層（28%）を合計すると、AI活用層は72%に達します。AIを一切使わない層は28%にとどまり、「Googleだけに最適化すれば十分」という前提は、主要ターゲット層の3人に2人以上を見落とすリスクをはらんでいます。

注目すべき性別差として、女性の非利用率（33.3%）は男性（21.7%）より11.6pt高く、「以前より増えた」層も男性のみに存在（8.7% vs 0%）。AI採用の先行度には明確な男女差があります。

Q2：AIレコメンドへの信頼度｜利用深度で9倍の差、88.9%の大幅上昇から71.4%の完全不信へ

設問文：「ChatGPTなどのAIが特定の日本企業やブランドを推薦した場合、そのブランドへの信頼度はどのように変わりますか？」

全体では「信頼が大幅に向上」と「参考にしつつ裏取り」がそれぞれ30%で拮抗し、懐疑層は40%。問題は平均値ではなく、どの層に届けるかによって効果が真逆になることです。

AI先行層の88.9%が「信頼が大幅に向上する」と回答する一方、非利用層では71.4%が「信頼の根拠にならない」と回答。AIによるブランド推薦の効果はターゲットのAI利用習慣に完全に依存しており、同じ施策の信頼効果に9倍の差が生じます。

Q3：AI Overviews非掲載の機会損失｜AI先行・複合層の過半数が「発見機会消失」と断言

設問文：「Google検索の上部に表示される"AI Overviews"に企業のサービスが含まれていない場合、その企業を発見する機会は減ると思いますか？」

全体の38%が「AIOに掲載されなければ発見機会がはっきり減る」と回答。AIOを使わない26%を除くと、AIO利用者の51%以上がAIOで情報収集を完結させています。

AI先行層の66.7%、複合利用層の54.5%がAIO非掲載を「機会損失」と断言。最も関与度が高い購買決定層の過半数がAIOに掲載されない企業を「存在しない」も同然と認識しており、AIO最適化（LLMO）への投資は最も価値の高い見込み客への到達効率を直接改善する施策です。

Q4：企業独自データがブランド好感度に与える影響｜AI先行層の67%に「好感度大幅向上」、非利用層の86%には無効

設問文：「AIの回答に企業独自の"最新の調査レポートや統計データ"が根拠として引用されている場合、そのブランドの好感度は変わりますか？」

「好感度が大幅に向上」（34%）と「多少向上」（22%）を合わせると56%がポジティブな影響を認識。ただしこの全体平均には大きな落とし穴があります。

AI先行層では66.7%が「好感度大幅向上」と回答。複合利用層でも45.5%が同様に反応。一方、非利用層の85.7%は「特に影響はない」--独自データ引用による好感度向上効果はAI活用層にのみ機能する精密な施策であり、一次データを整備してAI検索に引用されやすくすることは最も購買関与度の高いAIネイティブ顧客層へのピンポイントアプローチになります。

Q5：LLMO対策への印象｜AI先行層の78%が「誠実」、複合利用層の55%が「操作的」と正反対に分断

設問文：「AI検索（ChatGPTなど）での掲載内容を正確・魅力的にするための取り組みを行っている企業は、信頼できると思いますか？」

全体では「誠実・最先端」（36%）が最多ですが、「不自然・操作的」（28%）との差はわずか8pt。単純に「LLMO対策をアピールすればブランドイメージが上がる」という結論は早計です。

AI先行層（毎回AIから検索を始める層）の77.8%がLLMO対策を「誠実・最先端」と好意的に評価する一方、複合利用層では54.5%が「不自然・操作的」と拒否反応。同じAI利用者でも利用の深さによってLLMO対策への評価が完全に逆転しており、LLMO対策の「発信のしかた」が評価を決定的に分けます。

調査概要

注意: 年齢層は各10～14%の均等分布。特定世代への偏りがなく、全年代横断的な傾向として解釈できる。

株式会社IGNITEについて

株式会社IGNITEは、日本の優れた技術やサービスを世界へ届けるためのローカライゼーション・コンサルティング企業です。最新のAI技術と熟練のネイティブチェックを組み合わせ、日本企業のグローバル市場における「信頼構築」を支援します。

【本件に関するお問い合わせ先】

社名 ：株式会社IGNITE

代表者 ：代表取締役 CEO 小菅芳彰

創業：2019年

本社：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町6番38号グラングリーン大阪北館 JAM BASE 9階 JAM-STUDIO 912号室

URL：https://igni7e.jp/

Email：press@igni7e.jp

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