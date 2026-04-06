＜茨城県 土浦市＞「保険見直し本舗　土浦イオンモール店」が2026年4月7日火曜日リニューアルオープン

株式会社保険見直し本舗グループ

保険代理店関連事業を営む株式会社保険見直し本舗グループ（本社：東京都新宿区/代表取締役社長 グループCEO：臼井朋貴）は、子会社の株式会社保険見直し本舗（本社：東京都新宿区/代表取締役社長：遠山拓馬）において、2026年4月7日(火)に「保険見直し本舗 土浦イオンモール店」をリニューアルオープンいたします。

◆「保険見直し本舗 土浦イオンモール店」のコンセプト

保険見直し本舗 土浦イオンモール店 店舗イメージ

茨城県土浦市にあるイオンモール土浦は、地域の皆さまから親しまれている、エリア最大級のショッピングモールです。こちらの施設の開業と共に2009年に出店し、間もなく17周年を迎える「保険見直し本舗 土浦イオンモール店」は、この度、店装を一新し、リニューアルオープンする運びとなりました。

今回のリニューアルにおいて、店舗区画を増床したことで、間口が広がり、よりご来店いただきやすい環境となったほか、新たにキッズスペースを設けることで、お子さま連れのお客さまにも、より安心してご利用いただける店舗へと生まれ変わりました。

リニューアルオープン後も、人生100年時代における皆さまの歩みに寄り添うパートナーとして、心を込めたサービスを提供し続けることを目指してまいります。

店舗所属アドバイザーより

これまで身につけた知識も活かしながら、お客さまのお話を丁寧に伺い、本当に必要な備えは何かを一緒に考えることを大切にしています。

保険は、万が一のときに支えとなる安心の仕組みだと考えています。信頼してお任せいただける存在を目指し、無理のないペースで分かりやすくご案内します。どんな小さなことでもどうぞ安心してご相談ください。

◆リニューアルオープニングキャンペーン

当店のリニューアルオープンを記念して、店頭にてバルーンアートイベントを開催いたします。

開催場所：イオンモール土浦 3F 保険見直し本舗 店頭

開催日時： 2026年4月7日(火) 11:00～16:00

※イベントへのご参加は、1世帯1回限りとさせていただきます。

※未成年の方は保護者同伴に限ります。

※景品が無くなり次第終了となります。

◆店舗詳細

住所：〒300-0811 茨城県土浦市上高津367 イオンモール土浦3F

営業時間：10：00～20：00

定休日：施設に準ずる

アクセス：バス…JR常磐線「土浦駅」（西口）より路線バス〈６番乗り場〉「イオンモール土浦」下車後すぐ

車…常磐自動車道「桜土浦IC」より約10分

電話番号：029-835-5231

URL：https://www.hokepon.com/consult_booth/kanto/ibaraki/tsuchiura-shi/686/

◆保険見直し本舗について

株式会社保険見直し本舗は、来店型保険相談ショップ「保険見直し本舗」を運営している乗合代理店です。

全国におよそ350店舗を展開し、40社を超える保険会社の商品を取り扱っており、店舗での対面相談のみでなく、オンライン、訪問、電話での相談も、何度でも無料で受けることができます。

人生100年時代における「ライフサポートプラットフォーマー」を目指し、人々の暮らしに安心と豊かさをお届けすることを掲げ、お客さま一人ひとりの人生に寄り添い、不便、不満、不安を取り除くべく、保険相談に限らず、住宅ローンショップや介護相談窓口を併設した店舗など様々なサービスを展開しています。

◆会社概要

商号： 株式会社保険見直し本舗グループ

代表： 代表取締役社長 グループCEO 臼井 朋貴

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2025年8月5日

資本金：1億円

従業員数：2,255名（連結）/202名（単体）（2026年3月１日 現在）

事業内容： 保険代理店関連事業

コーポレートサイト： https://mhompo.co.jp/

商号： 株式会社保険見直し本舗

代表： 代表取締役社長 遠山 拓馬

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2020年12月4日

資本金：1億円

従業員数：1,464名（2026年3月１日 現在）

事業内容： 保険代理事業、銀行代理事業、介護関連事業、派遣事業【労働者派遣事業許可番号 派 13 - 318388】

コーポレートサイト： https://hoken.mhompo.co.jp/

保険見直し本舗サービスサイト： https://www.hokepon.com/