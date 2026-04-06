いなげや　いなげやオリジナル　新商品のお知らせ

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社

株式会社いなげや(本社:東京都立川市、代表取締役社長:本杉 吉員)は、お客さまの健康で豊かな暖かい日常生活とより健全な社会の実現に貢献するため、魅力ある商品の開発に取り組んでおります。

毎月、当社オリジナルの新商品またはリニューアル商品を販売し、お客さまに楽しく商品を選んでいただけるお店の実現を目指しています。今回は、４月に発売する商品をご案内いたします。

※写真はすべてイメージです

新発売【惣菜】 スパイス香る！げんこつ唐揚

「食べ応え抜群、スパイス味の効いた大きな唐揚」をコンセプトに企画しました。マテ茶配合の１００%植物性飼料で育てた、肉質が柔らかく臭みの少ない鶏肉を、食べ応えのあるジャンボサイズにカットし、１５種類のスパイスとハーブで味付けました。さらに、ロレーヌ産岩塩・超特選濃口醤油・鹿児島県産鶏ガラスープを使用したこだわりの調味液で、鶏肉の旨味を引き出しています。サイズが大きいため、火が通りにくく焦げやすいという難題に直面しましたが、改良を重ねたことで見栄えも美しく仕上げました。

【 価 格 】 本体価格１個２９９円/税込価格１個３２２.９２円

【販売開始日】 ４月１日(水)

【販 売 店 舗】 全店舗

新発売【惣菜】 海鮮ちらしと讃岐うどんセット

スパイス香る！げんこつ唐揚

丼ぶり・うどんセットの新商品です。ネギトロ・サーモン・いくら・赤えびに玉子・きゅうりを加えた彩り鮮やかな海鮮ちらしに、コシが自慢の讃岐うどんを組み合わせたセットをラインナップに加えました。ちらし寿司と讃岐うどんが一度に楽しめるお得感満載の寿司弁当です。

【 価 格 】 本体価格４９９円/税込価格５３８.９２円

【販売開始日】 ４月１日(水)

【販 売 店 舗】 ｉｎａ２１練馬東大泉店、

【販 売 店 舗】 ｉｎａ２１町田成瀬台店を除く全店

新発売【惣菜】 にぎり寿司５カンと信州そばセット

海鮮ちらしと讃岐うどんセット

丼ぶり・そばセットの新商品です。人気のサーモン・あぶらガレイ・えび・いか・玉子のにぎり寿司５カンと、風味豊かな信州そばを組み合わせたセットをラインナップに加えました。旧商品より１カン増量し、お得感の増した寿司弁当です。

【 価 格 】 本体価格４９９円/税込価格５３８.９２円

【販売開始日】 ４月１日(水)

【販 売 店 舗】 ｉｎａ２１練馬東大泉店、

【販 売 店 舗】 ｉｎａ２１町田成瀬台店を除く全店

新発売【ベーカリー】 香るよもぎロール ３コ入

にぎり寿司５カンと信州そばセット

例年ご好評いただいている、春を感じさせる「よもぎロール」の新商品です。今年はよもぎ・小麦粉・水の配合を絶妙なバランスに調整したことで、よもぎの香りを失わずに苦みを抑え、ふんわり食感に仕上げました。トーストせずにそのままお召し上がりいただければ、よもぎの豊かな風味をよりお楽しみいただけます。

【 価 格 】 本体価格２８０円/税込価格３０２．４０円

【販売開始日】 ４月１日(水)

【販 売 店 舗】 ページ下部参照

新発売【ベーカリー】 もちバニラジャンボパイ

香るよもぎロール ３コ入

濃厚でコクのある口溶けの良いバニラクリームともちもち食感のフィリングを、サクサクのパイ生地で包み込んで焼き上げました。当社史上最大級のサイズは、シェアしても楽しめるボリューム感です。

【 価 格 】 本体価格２９９円/税込価格３２２.９２円

【販売開始日】 ４月１日(水)

【販 売 店 舗】 ページ下部参照

ベーカリー商品販売店舗

もちバニラジャンボパイ

＜東京都＞飯田橋店／荒川西日暮里店／板橋小豆沢店／江戸川船堀店／江戸川

春江店／お花茶屋店／金町店／杉並新高円寺店／練馬上石神井南店／練馬関町

店／練馬西大泉店／練馬南大泉店／練馬中村南店／下石神井店／あきる野北伊奈店／あきる野雨間店／あきる野新草花店／青梅師岡店／秋津駅前店／小平小川橋店／小平学園西町店／小平回田店／花小金井駅前店／狛江東野川店／立川栄町店／調布仙川店／保谷町店／八王子中野店／東村山市役所前店／東大和店／日野万願寺駅前店／福生銀座店／府中美好店／府中浅間町店／武蔵野関前店／むさし村山店／武蔵村山残堀店／ブルーミングブルーミーららぽーと立川立飛店／ブルーミングブルーミーひばりが丘パルコ店

＜神奈川県＞横浜左近山店／横浜南本宿店／横浜綱島店／横浜桂台店／横浜西が岡店／横浜星川駅前店／厚木三田店／綾瀬上土棚南店／川崎土橋店／川崎南加瀬店／川崎登戸店／川崎生田店／新ゆりヨネッティー王禅寺前店／平塚四之宮店／大和相模大塚駅前店／大和高座渋谷店

＜埼玉県＞上尾沼南駅前店／毛呂店／入間春日町店／大里江南店／川越旭町店／松伏店／志木柏町店／草加谷塚店／草加瀬崎店／鶴ヶ島店／所沢狭山ヶ丘店／所沢西武園店／大泉学園店／新座東店／新座野寺店／三郷戸ヶ崎店／和光新倉店／ブルーミングブルーミー鴻巣駅前店

＜千葉県＞千葉桜木店／大多喜店／木更津請西店／君津店／佐倉店／野田みずき店

いなげやのオリジナル商品は、公式ホームページからご覧いただけます

https://www.inageya.co.jp/product/

以上