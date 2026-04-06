千葉大学環境ISO学生委員会のエコギフト制作に協賛

株式会社千葉興業銀行

株式会社千葉興業銀行（頭取 梅田 仁司）は、2026年４月５日（日）に開催された令和８年度千葉大学入学式において、千葉大学環境ISO学生委員会が新入生への祝意と環境意識の啓発を目的として配布したオーガニックコットン製オリジナル巾着の制作に協賛いたしました。

当行と千葉大学は、学術・文化の振興と活力ある地域社会経済の形成を図り、地域社会へ貢献することを目的として2017年に包括連携協定を締結しております。

配布された巾着は、モバイルバッテリーや小物類が収まる使いやすいサイズで、素材には環境に配慮したオーガニックコットンを採用しております。デザインには、新入生を「若葉」に見立て、自然や生命、学びを象徴するモチーフを取り入れ、「Grow yourself, Grow the future.」というメッセージを通して、自身の成長と持続可能な社会の実現への意識が表現されております。なお、デザインは千葉大学法政経学部の学生が担当いたしました。

当行は今後とも、環境・社会的課題の解決に資する取組みを一層推進し、地域の経済・産業・社会の持続的な発展・繁栄に貢献してまいります。

巾着概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114396/table/35_1_19e3e1d67ea9eb01ccf0fad6ffefe3a3.jpg?v=202604060951 ]