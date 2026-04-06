デリバリー専門の新業態「丼ぶり専門 清水港 バンノウ水産」を4月9日より展開

カッパ・クリエイト株式会社

回転寿司チェーン「かっぱ寿司」を運営するカッパ・クリエイト株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、デリバリー専門の新業態「丼ぶり専門 清水港 バンノウ水産」を2026年4月9日（木）より全国134店舗で展開を開始いたします。

当社は社是「お客様の喜びが私たちの喜びです」のもと、海鮮のおいしさと食の楽しさを、より多くのお客様へお届けすることを事業の根幹に置いております。

近年、食の楽しみ方は多様化しており、「外食」だけでなく「自宅や職場で、好きな場所・好きな時間に食べたい」というニーズが広がっています。一方で、忙しい日常のなかでも本格的な海鮮料理を手軽に楽しみたいというお客様の声も多くいただいてまいりました。

こうしたお客様のニーズに誠実に応えることが、食を通じて社会に貢献するという当社の責任であると考え、このたびデリバリー専門の新業態「丼ぶり専門 清水港 バンノウ水産」を立ち上げることといたしました。「かっぱ寿司」が長年培ってきた鮮度管理の技術と食材へのこだわりを活かし、お客様のいる場所へ、本格的な海鮮丼をお届けします。

■「丼ぶり専門 清水港 バンノウ水産」について

「丼ぶり専門 清水港 バンノウ水産」は、「かっぱ寿司」が培ってきた魚のプロとしての目利き力と鮮度管理の技術を、デリバリーという新たな体験で届けるブランドです。まぐろ・サーモン・穴子など、旬の素材にこだわったオリジナル海鮮丼6品を展開します。

※提供している食材は各地から仕入れをしています

■清水港 バンノウ水産について

静岡県の清水区にある、カッパ・クリエイト運営の「海岸食堂 バンノウ水産」「まぐろ専門店 バンノウ水産」に由来します。

■ 実施概要

・開始日 2026年4月9日（木）

・展開店舗 全国134店舗（※対象店舗はデリバリープラットフォーム上でご確認ください）

・注文方法 Uber Eats

・ブランド名 丼ぶり専門 清水港 バンノウ水産

・運営 カッパ・クリエイト株式会社

【提供メニュー一覧】

●まぐろ丼 2,210円（税込）

●サーモンいくら丼 2,210円（税込）

●上煮穴子丼 2,210円（税込）

●3種のまぐろ丼 2,530円（税込）

●贅沢上まぐろ丼 3,010円（税込）

●大漁！12種海鮮丼 3,010円（税込）