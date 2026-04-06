中小企業の人事課題増加を受け、地域別支援情報を公開

セレクションアンドバリエーション株式会社

組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は中小企業を中心に増加する人事課題への対応強化を目的として、関西エリアにおける支援実績をまとめた専用ページ(https://sele-vari.co.jp/achievements_kansai_area/ )を公開いたしました。

背景

近年、採用難や人材定着の課題、評価制度の見直し、人的資本経営への対応など、企業を取り巻く人事課題は複雑化しています。特に中小企業においては、限られた人事体制の中で制度設計や運用改善を進める必要があり、専門的支援へのニーズが高まっています。

当社にはこれまで、制度設計や組織改革に関する相談が全国から寄せられており、地域特性に応じた支援内容を分かりやすく紹介してほしいという声を多くいただいていました。

概要

【関西エリアのサービス実績ページ】

https://sele-vari.co.jp/achievements_kansai_area/

今回公開したページでは、関西エリアにおける人事コンサルティング支援の実績や提供サービスを整理し、企業が自社課題に近い事例を参考にできる構成としています。

本ページでは主に以下の内容を紹介しています。

・人事制度設計・評価制度改革支援

・組織・人材マネジメント改善支援

・中小企業向け人事戦略策定支援

・関西地域企業へのコンサルティング実績

これにより、企業が抱える課題と支援内容の具体的なイメージを持ちやすくすることを目指しています。

また、当社では今後、地域別の支援情報を順次拡充し、企業規模や業種、地域特性に応じた人事改革支援の情報発信を強化してまいります。

人と組織に関する課題解決を通じて、企業の持続的成長と競争力向上に貢献してまいります。

セレクションアンドバリエーション株式会社について

「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。

企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。

■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援

代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。

今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。

■2020年度以降のご支援実績企業の一部

製薬業（東証プライム上場）

ITプラットフォーマー（東証プライム上場）

専門商社（東証プライム上場）

システム開発業（東証プライム上場）

監査法人系コンサルティングファーム

通信建設業（東証プライム上場）

その他非上場企業（製造業、サービス業等）

【会社概要】

ミッション： 企業と個人の成長をあたりまえにする

会社名： セレクションアンドバリエーション株式会社

本社所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F

事業内容： 組織・人事コンサルティング

設立： 2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）

会社HP： https://sele-vari.co.jp/