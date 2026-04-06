SINTRONES Technology Corp. （TWSE：6680）は、堅牢な組み込みおよびエッジAIコンピューティング・ソリューションのグローバルプロバイダーであり、Japan IT Week春2026（東京ビッグサイト、西4ホール、ブースW25-25）において、IEC 62443-4-1に準拠したエッジAIプラットフォームを発表します。このショーケースでは、スマート・マニュファクチャリング、モビリティ、ミッションクリティカルなアプリケーションにおいて、エッジAIがリアルタイム処理、システムの信頼性、サイバーセキュリティをどのようにサポートしているかを紹介します。

SINTRONES TechnologyのCEOであるKevin Hsu氏は、次のように述べました。「エッジAIは、次世代インフラの中核となりつつあります。IEC 62443-4-1に準拠し、過酷な環境下での信頼性を重視することで、産業オートメーション、輸送、ミッションクリティカルなシステムのエッジにおける安全で安定したAIの展開をサポートします。」

SINTRONESはこの展示会で、ハードウェアプラットフォームと実際のアプリケーションを組み合わせた統合エッジAIシナリオを紹介します。ファクトリー・オートメーションでは、最新のインテル®Core™プロセッサーを搭載した**ABOX-5221 ThermoSiphon™**(https://www.sintrones.jp/product/abox-5221-thermosiphon-edge-ai-computer/) エッジAIコンピューターが、精密制御のための安定した高性能AI推論を実現します。同製品は、ファンレスThermoSiphon™液冷、最大10分間の非常用電源用バックアップバッテリーユニット、柔軟なAIアクセラレーションを可能にするMXM/M.2デュアル・モジュール・アーキテクチャ、および高速冗長伝送のためのデュアル10GbEイーサネットを搭載し、過酷な産業環境において信頼性の高いリアルタイム動作を保証します。

防衛およびISRアプリケーション向けには、重量約0.3kgの超小型 **IBOX-604-G2**(https://www.sintrones.jp/product/ibox-604-g2/)が、サイズ、重量、電力の制約が厳しいドローンや無人システムにおいて、リアルタイムのセンサーフュージョンとオンデバイスAI処理を可能にします。

輸送およびモビリティインフラ分野では、鉄道および沿道環境への展開向けに**IBOX-650P-IP66**(https://www.sintrones.jp/product/ibox-650p-ip66/)が展示されます。IP66規格の筐体、M12 IP67コネクター、およびGMSL-2カメラサポートを備え、振動や屋外環境下でも安定して動作するように設計されています。対象となるアプリケーションには、フリート管理、旅客情報システム、およびリアルタイム監視が含まれます。

SINTRONESのプラットフォームは、IEC 62443-4-1に準拠したセキュアな開発ライフサイクルの下で開発されています。並行して、同社はインテル®AIとエッジエコシステムと連携し、最適化されたコンピューティング・アーキテクチャとAIアクセラレーション機能を活用して、エッジでの効率的なリアルタイム処理をサポートします。このアプローチにより、顧客は接続された産業システム全体のパフォーマンス、相互運用性、および長期的なスケーラビリティを維持しながら、AIの導入を加速できます。

SINTRONESについて

2009年に設立されたSINTRONES Technology Corp. （TWSE：6680）は、堅牢な産業用およびエッジAIコンピューティング・ソリューションのグローバルプロバイダーです。同社は、輸送、産業オートメーション、および軍事・防衛環境におけるミッションクリティカルなアプリケーション向けに、エッジでのリアルタイムな意思決定を可能にする、モジュール式で認証済みのプラットフォームを設計しています。詳細はhttps://www.sintrones.jp/をご覧ください