【11897円ゲット】Android 16搭載の8.7インチタブレット「Teclast P50Mini」が大特価｜通常14,900円→11,897円の期間限定セール /12GB+128GB/90Hz
タブレットメーカーのTeclastが販売している、「Android 16」を搭載した8.7インチAndroidタブレット『Teclast P50Mini』について、2026年3月31日から4月6日までの期間中、通常価格より20%OFFの大幅割引が適用された期間限定キャンペーン価格11,897円（税込）で購入できます。
■ 対象製品：Teclaste P50Mini（Android 16搭載 8.7インチタブレット）
■ 通常価格：14,900円（税込）
■ 最終価格：11,897円（税込）
■ 割引率：20％OFF
■ セール期間：2026年3月31日（火）～ 4月6日（月）
Amazon リンク :
https://geni.us/chuncuP50Mini
タブレット 8.7インチ wi-fiモデル+BT5.0+5000mAh+USB-C充電+GPS
5000 mAhバッテリーを搭載した大容量タブレットは、電力不足の心配もなく、長時間音楽を聴いたり好きな動画を見たりすることができます。Type-C充電は両面で使用できる。
8インチタブレットは GPS+GLONASS+Beidou+Galileoの４大衛星測位システムに対応可能、位置情報の取得が可能で、ナビに便利です。
90Hz高リフレッシュレートタブレット+Widevine L1認証+無線投影+顔認識
90Hzの高リフレッシュレートで、滑らかな視覚体験を実現。省電力という利点を活かしながら、スムーズでシームレスなアニメーションを表示します。
Widevine L1認証を取得しており、NetflixやYouTubeなどのプラットフォームで高画質のストリーミングをお楽しみいただけます。 驚くほどの高画質と完璧な再生パフォーマンスを体感してください！
12GB+128GB+1TB拡張+高性能8コアCPU+G57 GPU
128GBの内蔵ROMストレージは、日常のニーズに応える。SDカードスロットで1TBまで簡単に拡張でき、電子書籍やビデオ、ゲームのダウンロードに余裕があります。
アンドロイド16 タブレット 8インチに搭載されたMali-G57 GPUは、インテリジェントなアルゴリズムにより、ディスプレイの色やディテールを強化し、ゲームや詳細な動画再生において、より一層美しいビジュアルを実現します。
多機能・軽量8インチ タブレット+スリムメタルボディ+2つのスピーカー+品質保証
TECLAST P50 Mini タブレット は8.3mm の薄さ、重量約368gで、ポータブルなオールメタルデザイ、片手で握りやすい8.7インチタブレットです、仕事・勉強・外出先など、持ち歩きにも便利です。
デュアルMICマイク内蔵、画面分割と画面記録に対応。
セールは2026年4月6日（月）まで！
『Teclast P50Mini』は、Android 16や90Hzの高リフレッシュレートや大容量バッテリーなど、日常使いに欲しい要素をバランス良く備えた片手で握りやすい8.7インチタブレットです。仕事・勉強・外出先など、持ち歩きにも便利です。
Amazonリンク :
https://geni.us/chuncuP50Mini
Teclast
Teclast（会社「商科グループ」の子ブランド）は1999年に設立し、「デジタルライフをより多くの人に楽しんでもらいます」をコアアイデアとして、Teclast良質なタブレットとノートパソコンを中心に展開を広げ、現在では、すでに一億以上のユーザーを持つブランドに成長しております。
我々は、より多くのユーザーに信頼性の高い、個性的で、コスパの高い製品を楽しんでいただけるよう、技術革新・製品開発からプロモーション・販売まで一貫したサービスを提供します。
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