角度自由調整・最大320時間駆動、在宅ワークや学習効率を革新

L＆Lライブリーライフ株式会社は、iPadをノートPCのように活用できる「磁気吸着式ワイヤレスキーボードケース」を楽天市場にて販売開始いたしました。本製品は、磁気吸着によるワンタッチ装着・軽量設計・長時間バッテリーを実現し、ビジネス・学習・日常使いのあらゆるシーンに対応する次世代タブレットアクセサリーです。商品詳細情報をこちらへ https://item.rakuten.co.jp/livelylife/t302362-1/

開発背景

近年、リモートワークやオンライン学習の普及により、iPadをメインデバイスとして活用するユーザーが急増しています。一方で、タイピング効率の低さ、持ち運びやすさと作業性の両立の難しさ、PC代替としての機能不足といった課題がありました。本製品はこれらの課題を解決し、iPadを「持ち運べる仕事環境」へ進化させることを目的に開発されました。

主な特徴

① “Apple純正級”の操作体験を実現

AppleのMagic Keyboardに着想を得た設計で、iPadをまるでノートPCのように使える操作性を実現。高級感ある外観と実用性を両立しました。

② 磁気吸着で"着脱1秒" 角度調整で快適作業

強力マグネットにより、iPadとキーボードを簡単に装着・分離できます。シーンに応じてタブレット⇔ノートPCを瞬時に切り替え可能です。無段階で角度調整が可能。デスクワーク・カフェ・移動中など、あらゆるシーンで最適な視認性を実現します。

③ 電量を“見える化” 長時間バッテリーでストレスフリー

電量を“見える化”--リアルタイム電池残量表示バッテリー残量をリアルタイムで確認可能。突然の電池切れを防ぎ、外出先や長時間作業でも安心。連続使用：最大約320時間、待機時間：約1000時間、充電時間：約3時間（モデルによって異なる場合があります）。長時間の作業でも充電切れを気にせず使用可能です。

④ 軽量設計で持ち運びに最適

外出先や出張、カフェワークに最適な軽量設計。iPadの携帯性を損なわず、どこでも快適な作業環境を実現します。アルミ合金ヒンジで高級感＆安定性向上高品質アルミニウム合金製ヒンジを採用。耐久性と安定性を両立し、角度調整もスムーズ。

⑤ 快適な打鍵感で作業効率アップ

滑らかなキータッチにより、長時間のタイピングでも疲れにくく、インスピレーションを妨げない入力体験を提供します。5点タッチ対応トラックパッド搭載高精度タッチパッドにより、スクロール・ズーム・アプリ切替など、直感的な操作が可能。マウス不要でスマートな作業環境を実現します。

⑥“妙控ジェスチャー”対応で作業効率アップ

複数指でのジェスチャー操作に対応し、アプリ切替・ホーム画面移動などをスムーズに実行。iPad操作をより高速・快適に。

対応機種

iPad Air（第4/5世代）、iPad（第10世代）、iPad Pro（11インチ／12.9インチ 各世代）、iPad Air Mシリーズ（最新モデル含む）に対応し、買い替え後も長く使用可能です。

商品概要

商品名：iPad 磁気吸着式ワイヤレスキーボードケースカラー：ブラック／ホワイト接続方式：Bluetooth充電方式：Type-C内容物：キーボード本体、充電ケーブル、日本語説明書

こんな方におすすめ

在宅ワーク・リモートワークを効率化したい方、iPadをPC代わりに使いたい方、カフェや外出先で作業する方、学生・ビジネスパーソンに最適です。■こんなシーンに最適・在宅ワーク・テレワーク・カフェでの作業・出張・移動中・オンライン授業・レポート作成

販売情報

楽天市場やYahooショッピングにて販売中販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/t302362-1/Yahooショッピングページ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/t302362.html

会社概要

L＆Lライブリーライフ株式会社は、スマートウォッチ、イヤホン、スマートフォンアクセサリー、生活家電などを企画・販売しています。スマート技術を通じて日常生活をより便利で快適にする製品を提供し、国内外で多くのユーザーに支持されています。会社名：L&Lライブリーライフ株式会社代表者：志田英知（代表取締役社長）所在地：東京都立川市錦町３－１－１３立川ASビル ３FTEL：042-512-8274URL：https://livelylife.jp/ 事業内容：スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどの電子機器や生活家電、スマートフォン関連アクセサリー、アウトドアやスポーツ関連アイテムなどの商品仕入れ