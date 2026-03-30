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朝専用の野菜飲料「朝活野菜」を、4月6日（月）に販売開始
忙しい現代人の朝の栄養補給をサポートする“朝専用”の野菜飲料
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、忙しい現代人の朝の栄養補給をサポートする“朝専用”野菜飲料「朝活野菜」を、4月6日（月）より販売開始します。
近年、現代人の忙しい生活スタイルを背景に、特に若い世代において朝食の欠食率が高くなっています（※1）。また、朝食の時間短縮ニーズや、朝に不足しがちな栄養素を手軽に補いたいという意識も一層高まっています（※2）。そこで今回、忙しい朝を過ごす現代人が「朝に摂りたい」と考える食物繊維や乳酸菌、野菜不足を1本で手軽に補える“朝専用”の野菜飲料「朝活野菜」を販売開始します。
「朝活野菜」は、1本あたり1食分の野菜120g分を使用（※3）し、不足しがちな食物繊維を3.7ｇ摂取できる、植物性乳酸菌入りの野菜汁・果汁100%飲料です。にんじんを主体とした20種の野菜と、りんごを主体とした4種の果実を使用し、ヨーグルト風味ですっきりと飲みやすく、朝の食事シーンや通勤・通学前にも手軽に取り入れやすい味わいに仕上げました。
今後も当社は、忙しい現代人の朝の習慣をサポートするなど、生活者のライフスタイルに寄り添った製品開発を通じて、野菜飲料市場の活性化に貢献していきます。
（※1）厚生労働省「第4次食育推進基本計画」より
（※2）伊藤園調べ
（※3）厚生労働省が推奨する1日当たりの野菜の摂取目標量350gより計算
≪製品概要≫
製品名：朝活野菜
品名：野菜・果実混合飲料
容量 容器：200ml紙パック
希望小売価格：オープン価格
発売日：4月6日（月）
販売地域：全国
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、忙しい現代人の朝の栄養補給をサポートする“朝専用”野菜飲料「朝活野菜」を、4月6日（月）より販売開始します。
近年、現代人の忙しい生活スタイルを背景に、特に若い世代において朝食の欠食率が高くなっています（※1）。また、朝食の時間短縮ニーズや、朝に不足しがちな栄養素を手軽に補いたいという意識も一層高まっています（※2）。そこで今回、忙しい朝を過ごす現代人が「朝に摂りたい」と考える食物繊維や乳酸菌、野菜不足を1本で手軽に補える“朝専用”の野菜飲料「朝活野菜」を販売開始します。
今後も当社は、忙しい現代人の朝の習慣をサポートするなど、生活者のライフスタイルに寄り添った製品開発を通じて、野菜飲料市場の活性化に貢献していきます。
（※1）厚生労働省「第4次食育推進基本計画」より
（※2）伊藤園調べ
（※3）厚生労働省が推奨する1日当たりの野菜の摂取目標量350gより計算
≪製品概要≫
製品名：朝活野菜
品名：野菜・果実混合飲料
容量 容器：200ml紙パック
希望小売価格：オープン価格
発売日：4月6日（月）
販売地域：全国