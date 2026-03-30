インフォテック株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山田 智次)は、SUS株式会社(本社：静岡県静岡市)によるクラウド型ワークフローシステム「Create!Webフロー Cloud」の導入事例を公開しました。

SUS株式会社は、アルミプロファイル分野で世界トップクラスのシェアを持ち、全国25拠点以上を展開する企業です。

同社では、稟議書や各種申請書を紙で回覧する運用を行っており、承認・決裁完了までに最大1週間を要するケースもありました。

Create!Webフローの導入により、全国の拠点にまたがる申請・承認フローを電子化。紙様式を活かしたまま約50種類の申請書を電子化し、承認プロセスの迅速化と保管スペースの圧縮を実現しています。





SUS株式会社「Create!Webフロー」導入事例





事例本編はこちら

https://www.createwebflow.jp/case/sus/detail.html









■導入前の課題

● 拠点間での紙回覧により承認・決裁完了まで最大1週間を要し、書類の所在不明や確認漏れ・紛失のリスクがあった

● 図面や証憑資料の画像データを組み込む形式の申請書が多く、既存様式を崩さずにワークフロー化することが難しかった

● 紙の書類が増え続け、保管スペースと管理コストが負担となっていた









■導入後の効果

● 最大1週間を要していた承認業務が最短1日で完了するようになり、意思決定の迅速化と、進捗の可視化により確認漏れの防止を実現

● 約50種類の申請書を電子化し、図面や証憑資料をそのまま貼り付けられる機能により、既存様式を活かしたまま一元管理できる体制を構築

● 棚一段分、7～8cm厚のファイルが10数冊積み上がる状態だった紙書類を従来の1割未満に削減し、保管スペースの圧縮と管理負担の軽減を実現









■導入製品「Create!Webフロー Cloud」について

Create!Webフロー Cloud(クリエイトウェブフロー クラウド)は、稟議書や決裁申請書、振替依頼書、支払依頼書など、紙やExcelで運用されてきた申請・承認業務を、既存の帳票レイアウトを活かしたまま電子化できるワークフローシステムです。

申請フォームの自由な設計、柔軟な承認ルート設定、条件分岐や合議承認への対応などにより、企業ごとの複雑な業務フローにも対応可能です。

また、画像やPDFを申請書内に貼り付けられる機能を備えており、図面や証憑資料を扱う業務でも紙様式に近い運用を実現します。

クラウドサービスとして提供しているため、サーバー構築が不要で、拠点をまたぐ利用環境にもスムーズに対応。モバイル端末からの承認にも対応しており、場所や時間にとらわれない申請・承認環境を構築できます。





詳細はこちら

https://www.createwebflow.jp/about/





Create!Webフロー





■ワークフロー導入検討時によくある質問

Q1. 全国に複数拠点がある場合、申請・承認業務は見直しの対象になりますか？





A. はい。拠点が分かれていること自体が課題なのではなく、紙を前提にした回覧フローがボトルネックになっているケースが少なくありません。

書類を物理的に移動させる運用では、距離やタイミングに左右されやすく、承認待ちが長期化しがちです。

Create!Webフローでは、誰が・どの順序で・どの条件で判断する業務なのかを整理し、拠点間の距離に依存しない承認環境を構築できます。









Q2. 長年使ってきた紙の書式やExcelフォーマットは、電子化の障壁になりますか？





A. 書式そのものよりも、様式を変えられないという前提が心理的な障壁になることがあります。現場で定着している書式ほど、全面的な様式変更は混乱を招きやすいため、電子化＝刷新と考えるとハードルが高くなります。

Create!Webフローでは、既存の書式のレイアウトを活かしたフォーム設計が可能なため、見た目や使い勝手を大きく変えずに移行できます。









Q3. 図面や証憑資料を扱う申請業務へのワークフローシステム導入は難しくありませんか？





A. 図面や証憑資料を扱う業務では、申請書に図面や証憑資料を添付して申請するケースも多く、ワークフローシステムの導入や電子化の検討が進みにくい場合があります。

しかし、Create!Webフローでは、申請書内に画像やPDFを直接貼り付けることができるため、従来の申請書イメージを保ったままワークフロー化が可能です。









Q4. ワークフロー導入は、単に紙をなくすことが目的なのでしょうか？





A. ワークフロー導入は、単に紙をなくすことだけを目的とするものではなく、業務プロセス全体を見直すきっかけとなる取り組みです。

ワークフローシステムを活用することで、申請から承認までの流れを可視化し、承認ルートの重複や曖昧な経路を整理することで、意思決定のスピードと業務の透明性を高めることができます。





こうした業務改善を進めるうえで、Create!Webフローは、既存の帳票や運用を活かしながら業務を棚卸しできるため、承認ルートや申請手続きの流れを整理し、現場に負担をかけずに段階的な業務改善を進めることが可能です。









■お客様プロフィール

SUS株式会社

所在地 ： 〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町14-25 エスパティオ6階

代表 ： 代表取締役社長 石田 琢志

設立 ： 1992年6月

従業員数： 1,071名(内、正社員910名／2025年11月現在)

事業内容： FA(ファクトリーオートメーション)向け機械装置、

ユニット機器製品、制御関連製品、アルミ製住宅および

建築用アルミ構造材の設計開発・製造・販売

URL ： https://www.sus.co.jp/









■会社概要

インフォテック株式会社

所在地 ： 〒163-1022 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー

代表 ： 代表取締役社長 山田 智次

設立 ： 1969年10月

資本金 ： 2億500万円

事業内容： ソフトウェアの開発、製造、販売および保守、

並びに情報処理に関する一切の業務

URL ： https://www.iftc.co.jp/